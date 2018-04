Která živina vám chybí? Pravděpodobně vitamin D

Vitamin D patří mezi nejdiskutabilnější živinu desetiletí. Stále vznikají další a další studie, které zjišťují její optimální hodnoty v krvi a doporučené denní množství.

Nedostatek tohoto vitaminu se neprojevuje jen špatným vývojem kostí a nadměrnou kostní ztrátou, ale jelikož je důležitý i pro mozek, srdce, svaly a imunitní systém, hrozí zdravotní komplikace spojené s těmito orgány.

Různé studie ukazují, že při nedostatku vitaminu D stoupá riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, prsou a prostaty, dále hrozí i vysoký krevní tlak a kardiovaskulární onemocnění, osteoartritida a abnormality v imunitním systému, jež mohou vyústit v různé infekce a autoimunní nemoci, jako jsou roztroušená skleróza, cukrovka 1. typu a revmatická artritida.

Hlavní zdroj "déčka" je slunce

Současný životní styl většiny lidí v moderním světě neumožňuje přirozené získávání vitaminu D přes pokožku. Přitom právě ultrafialové paprsky B ze slunce absorbované kůží jsou hlavním zdrojem této živiny pro organismus. První lidé se vyvinuli kolem rovníku, kde je sluneční záření intenzivní celý rok a minimálně oblečení lidé tehdy trávili většinu času venku.



"Jako druh nedostáváme tolik slunečního svitu jako kdysi a potravinové zdroje vitaminu D jsou minimální," řekl doktor Edward Giovannucci, výživový výzkumník z Harvardské školy pro veřejné zdraví.

Provitamin D se tvoří v pokožce vystavené slunci a 10 až 15 procent tohoto provitaminu je okamžitě přeměněno na vitamin D, tak jak ho známe z potravinových doplňků. Vitamin D je pak v játrech přeměněn na takzvaný 25 hydroxyvitamin D.

Ačkoli je dnes velké množství potravin obohaceno o vitamin D, experti tvrdí, že je jen zřídka možné konzumovat adekvátní množství přes jídlo. Hlavním potravinovým zdrojem jsou divoce žijící ryby (losos, makrela, tuňák) a obohacené mléko a dětská výživa, cereálie a pomerančový džus.

Zvláště vysoké riziko vážného nedostatku vitaminu D mají lidé, kteří se vyhýbají slunci, miminka, která jsou krmena výhradně mateřským mlékem, senioři a ti, co žijí v sanatoriích.

Experti požadují vyšší hodnoty

Doktor Michael Holick z Bostonské univerzity, vedoucí expert na vitamin D a autor "The Vitamin D Solution" řekl: "Chceme, aby všichni dosáhli nad 30 nanogramů na mililitr, ale nyní ve Spojených státech má průměrný běloch 18 až 22 nanogramů a Afroameričan průměrně 13 až 15 nanogramů."

Tak nízké hodnoty by mohly vysvětlovat vysoký výskyt několika chronických chorob v této zemi. Například na severovýchodě, kde je snížené sluneční záření a hodnoty vitaminu D jsou tedy následně nižší, je počet výskytu rakoviny vyšší než na jihu země.

Také počet lidí s vysokým krevním tlakem, srdečními onemocněními a rakovinou prostaty je vyšší mezi lidmi s tmavší pletí. Doktor Holick dále poznamenal, že zvyšující se výskyt cukrovky 1. typu může být částečně kvůli současné praxi ochrany mladých lidí před slunečními paprsky.

Když se novorozencům ve Finsku podalo 2000 mezinárodních jednotek vitaminu D denně, cukrovka 1. typu klesla o 88 procent.

Doporučená denní dávka

Současný doporučený příjem vitaminu D podle Institutu medicíny je 200 I.U.(mezinárodních jednotek) denně od narození do padesátky (včetně těhotných žen), 400 I.U. pro dospělé ve věku 50 až 70 let a 600 I. U. pro starší nad 70 let.

Doktor Holick a mnoho jiných expertů však doporučuje denní dávku 1000 až 2000 jednotek pro jedince ochuzené o slunce, těhotné a kojící ženy a dospělé starší padesáti let. Americká akademie pediatrů doporučuje, aby kojenci dostávali denní dávku 400 I.U. dokud nebudou odstaveni od mateřského mléka.

Dostatkem slunečního záření v létě je možné dosáhnout roční potřeby vitaminu D. Existuje však tolik faktorů, které ovlivňují hodnoty tvoření vitaminu D v kůži, že je velmi těžké nabídnout nějaké univerzální doporučení pro veřejnost.

Obecně však doktor Holick doporučuje pohybovat se venku na slunci v létě bez opalovacího krému (kromě tváře, která by měla být vždy chráněna) od 10 dopoledne do 15 hodin odpoledne dvakrát nebo třikrát týdně po dobu pěti až deseti minut.

Mazání pokožky opalovacím krémem s faktorem 30 sníží proniknutí ultrafialových paprsků B o 95 až 98 procent. Holick však podotýká, že pokud získáte dostatek vitaminu D přes kůži v létě, můžete mít tělo zásobené potřebnou dávkou po celý rok.

Můžete se předávkovat?

Pokud je vitamin D získáván přirozeně sluncem přes pokožku, dokáže tělo zničit všechen nadbytek. Toto však neplatí, pokud je zdroj přijímán potravou, kdy jde přímo do jater.

Mezi symptomy předávkování se vitaminem D patří zvracení, nechutenství, zácpa, slabost a ubývání na váze, nebezpečné je i velké množství vápníku, které může vyústit v ledvinové kameny, zmatenost a abnormální srdeční rytmus.

Oba experti - doktor Giovannucci a doktor Holick - se shodují, že je velmi těžké dosáhnout takto toxických hodnot. Při jedné studii brali zdraví dospělí 10 000 I.U. vitaminu D denně po dobu šesti měsíců nebo déle bez vedlejších efektů.

Lidem s vážným nedostatkem vitaminu D jsou často předepisovány týdenní dávky 50 000 I. U. dokud se problém nespraví. K minimalizování rizika jakékoli dlouhotrvající otravy však oba odborníci doporučují, aby dospělí nepřekračovali denní dávku 1000 až 2000 I. U.