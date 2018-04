Která si zkusí, jaké je být modelkou? Prohlédněte si víc než 200 soutěžících

Hledáme dívky či ženy, které na podzimním módním víkendu v Praze učešeme, nalíčíme, oblékneme a pořídíme jim fotografie hodné obálky módního časopisu. Zahrají si vlastně na modelky. (více zde)

A protože zájem je obrovský, rozhodli jsme se ještě před finálním hlasováním ukázat vám, které dámy budou bojovat o to, aby byly mezi deseti šťastnými. Počet žen a dívek, které se do této proměny přihlásily, již přesáhl první stovku.

U fotografií v galerii můžete vyjadřovat své sympatie, počet hlasů není směrodatný. Pomůže nám ale s výběrem do finálového kola.

To se uskuteční v týdnu od 9. do 15. srpna. V něm vy, čtenářky a čtenáři ona.idnes.cz, vyberete patnáct finalistek. Deset z nich pak dostane šanci si na Prague Fashion Weekendu vyzkoušet, jak by se jim líbilo v roli modelky.