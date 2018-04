Která antikoncepce je nejlepší? Lékaři s pacientkami možnosti moc neřeší

Přitom ale držíme krok se světem. Na českém trhu je čtyřicet pět druhů antikoncepce. Od pilulek až po modernější formy, jako například náplasti či antikoncepční kroužek. Právě o posledním jmenovaném, který je na českém trhu dva roky, nemají ženy často takové povědomí jako o ostatních formách ochrany.

"Nikdy jsem o tom neslyšela a ani nevím, jak by to mělo fungovat," říká třiadvacetiletá Renata. "Já jsem o tom sice někde zaslechla, ale konkrétní informace nemám. Přeci jen, pilulky jsou tak majoritní, že mě nenapadlo zkoušet něco jiného. Navíc mě ani můj gynekolog neinformoval, nevysvětlil, na jakém principu kroužek funguje," dodává devětadvacetiletá Michaela.

Informací o antikoncepčním kroužku je sice, zejména na internetu, nepřeberné množství. Spousta žen ale očekává, že ji o možnostech antikoncepce bude informovat právě její gynekolog. "Podle mého názoru je tu od i od toho, aby mě poučil o všech dostupných variantách. Ne aby mi jen zkoušel dávat několikery prášky, přestože mi třeba ani jedny nevyhovují," tvrdí Tereza, která prý už vyzkoušela mnoho pilulek. S žádnými ale nebyla spokojená.

Pro mnohé lékaře je však mnohem jednodušší žadatelku o antikoncepci "odbýt" pilulkami, než vynakládat čas na vysvětlování, jaká pro a proti má ten který typ hormonální antikoncepce.

Choice: volba a lepší informovanost

Se startem speciálního projektu CHOICE, do kterého se zapojilo 125 lékařů v Česku a 60 na Slovensku, je možné, že se informovanost žen o možnostech hormonální antikoncepce zlepší. Projekt se týká žen ve věku 18 až 40 let. Požádá-li dotyčná svého gynekologa (který však musí být do projektu zapojený) o hormonální antikoncepci, lékař ji pak zařadí do programu.

Kombinovaná antikoncepce Hormonální antikoncepce obsahující kombinaci estrogenu a gestagenu

"Než dostane další informace, vyplní žena v dotazníku, jakou metodu by ráda užívala. Poté jí gynekolog vysvětlí, jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé typy kombinované antikoncepce, tedy tabletky, náplasti nebo vaginální kroužek," říká MUDr. Vladimír Dvořák.

Téměř 40 procent žen, které začnou užívat pilulky, přejde kvůli nespokojenosti během jednoho roku na jiné tabletky. Jen dvě třetiny uživatelek jsou s pilulkami spokojené.

Variant je ovšem víc, třeba právě metody kombinované hormonální antikoncepce, jako jsou náplasti nebo vaginální kroužek. "Všechny jsou srovnatelně spolehlivé, pokud se správně užívají. Největší nebezpečí zapomenutí je přirozeně u pilulek," tvrdí Dvořák.

Antikoncepční kroužek

Antikoncepční kroužek zatěžuje tělo mnohem méně

Kroužek se zavádí do zadní části pochvy. Není to však bariérová antikoncepční metoda, jako například pesar, ale hormonální. Kroužek obsahuje hormony, které uvolňuje tělesná teplota a vstřebávají se bohatou cévní sítí. Cesta hormonů k vajíčku je tedy opačná než u pilulek. Z kroužku se dostanou nejdřív do pochvy, pak k vajíčku a teprve potom putuje zbytek do těla. Kroužek navíc obsahuje nižší dávky hormonů než pilulky i náplasti. Zátěž pro tělo je tak menší.

PRO A PROTI JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

Pilulky

Pro: vysoká důvěra v účinnost, jednoduchost užívání, pohodlné

Proti: vysoká pravděpodobnost opomenutí užití, každodenní užívání, dostupnost i jiných metod než jen pilulek

Náplast

Pro: pohodlné, menší možnost zapomenout, aplikace jen jednou týdně

Proti: možnost odlepení či podráždění kůže, nižší úroveň diskrétnosti, nedůvěra v účinnost

Kroužek

Pro: menší riziko opomenutí, pohodlný (není vidět, je velmi diskrétní), frekvence užívání pouze jednou měsíčně

Proti: obavy, že to bude nepohodlné, obava z cizího předmětu v těle, vaginální aplikace

