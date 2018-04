Kryté bazény mohou způsobovat zdravotní potíže

Chlor je již přes sto let nejčastější metodou používanou k dezinfekci bazénové vody. Jeho výhodou je to, že v sobě spojuje dezinfekční i oxidační účinek s tzv. reziduálním charakterem, uvádí server www.bez-alergie.cz. To znamená, že tento účinek ve vodě přetrvává po určitou dobu. Chlor však s sebou nese i řadu vedlejších nežádoucích účinků.

Rizikové chloraminy

Samotný volný chlor však v koncentracích používaných k dezinfekci bazénové vody žádné nežádoucí reakce vyvolat nemůže. Za ty jsou zodpovědné jeho sloučeniny s organickými nečistotami obsahujícími dusík – chloraminy. Ty dráždí pokožku a narušují sliznice.

Ve správně ošetřené vodě za použití kvalitní technologie úpravy vody ale lze výskyt vázaného chloru omezit tak, aby nezpůsoboval koupajícím se žádné problémy. Taková situace je však spíše výjimkou, koncentrace chloraminů je v plaveckých bazénech kolísavá, většinou spíše vyšší, než jsou povolené normy. Způsobuje to problémy zejména pravidelným návštěvníkům těchto bazénů.

Chlorové astma

V poslední době je stále častěji popisováno pozátěžové astma u vrcholových sportovců včetně plavců. Možných vysvětlení je několik. Při vrcholném výkonu dochází k hyperventilaci velkých objemů vzduchu vysokými průtokovými rychlostmi. To již samo o sobě mechanickými vibracemi dráždí průdušky. Pokud je vzduch navíc studený a suchý nebo obsahuje dráždivé látky jako chloraminy, je dráždění ještě větší.

Vzhledem k těmto škodlivinám mají zvýšené riziko dráždění průdušek nejen elitní plavci, ale i děti navštěvující v kojeneckém věku kurzy plavání a děti pravidelně chodící plavat v předškolním a školním věku. Následně mají častější hvízdavé bronchitidy a záchvaty dušnosti a i častěji astma.

Chloraminy také dráždí pokožku a způsobují její přesušení a ztráty vody. To se projevuje negativně zejména u pacientů s ekzémem. Návštěva bazénů je pro těžší ekzematiky tedy zcela nevhodná.