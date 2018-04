Krvavá filipínská psychochirurgie je opět na scéně. Je to podvod, nebo zázrak?

Filipínská krvavá psychochirurgie, při které léčitel "operuje" rukama bez nástrojů, zčeřila už v 90. letech minulého století hladinu zájmu veřejnosti i v Česku. iDNES.cz má teď díky blogerovi Karlu Wágnerovi k dispozici nesestříhaný videozáznam krvavých tzv. psychochirurgických operací na Filipínách. "Je to jednoznačně eskamotáž," tvrdí o krvavé operaci bloger.

Krev všude, jizva žádná

Filipínský léčitel na záznamu (v tomto článku vidíte jeho sestříhanou verzi - celý záznam najdete na blogu Karla Wágnera) vnoří ruce do břicha pacienta, vzápětí se mu kolem rukou řine krev a on odhazuje kus tkáně do misky. Asistenti otřou pacientovo břicho, pacient bez jakéhokoliv narušení své kůže a známek bolesti vstává ze stolu, na jeho místo okamžitě uléhá další.

Léčitel Alex Orbito, z jehož "operací" videozáznam pochází (natočil ho na Filipínách Jiří Roškot a poskytl ho Karlu Wágnerovi na jeho blog), se na záběrech chová podezřele. Před "operací" si za operačním stolem podřepne a schová ruce. Pak je rychle položí pacientovi na břicho a za malý okamžik "vyoperovává" z pacientova břicha kus tkáně.

"Při běžném pohledu na video nelze podvod jednoznačně prokázat. Když jsme si ale video rozfázovali, na jednom snímku bylo vidět, jak z Orbitovy ruky vykukuje cíp balíčku s tkáněmi ještě před tím, než ji přiložil na pacientovo tělo," říká Wágner a dodává: "Jsem si jistý, že to není žádná skutečná operace, ale pouhý trik."

Wágner video zveřejnil na blogu iDNES.cz právě dnes. "Zneklidňuje mě, že je tzv. filipínskou metodou ovlivňována a školena řada českých léčitelů, ale také masérů, od nichž by člověk čekal fyziologickou péči o tělo," vysvětluje autor blogu.

Celé video najdete v blogu Karla Wágnera Wágner metodu také podrobil kritice a podrobnému rozboru.

Metodu skutečně zmiňují třeba stránky Masáže. info, které se prezentují jako Katalog masérů a masážních salonů v České republice. Alex Orbito svoji metodu vyučoval dokonce i v Česku, píše o tom časopis Meduňka - Alternativní cesty k léčení.

Praxi přímo na Filipínách absolvoval i prezident Asociace Reiki na Slovensku a v Čechách Dr. Ladislav Hodek. Tvrdí přesný opak: "Podívejte se, já jsem se u Orbity osobně učil a na vlastní oči vše mnohokrát viděl. Žádný podvod to není," ohrazuje se proti Wágnerovu tvrzení. Dodává, že někteří z těch, kdo metodu vyučují nebo praktikují podvodníci skutečně jsou. "I na Filípínách i u nás," říká. "To ale nic nemění na tom, že metoda sama je korektní a funguje," zakončuje.

Školit se můžete i v Česku

Takzvaná Filipínská metoda má mít čtyři úrovně, z nichž ta čtvrtá údajně umožňuje "operace holýma rukama". V Česku probíhají kurzy Filipínské metody, a například zmíněné stránky Masáže.info ji doporučují masérům jako metodu léčení pomocí "zemského magnetizmu" coby alternativu k tradičním fyziologickým postupům.

"A to mě právě zneklidňuje," zlobí se Wágner, publicista, který v 90. letech vydával časopis Anomal, věnující se záhadným jevům. "Krvavá filipínská operace je obyčejná eskamotáž. A tahat z důvěřivých, těžce nemocných lidí velké peníze za krvavou "psychochirurgii" Alexe Orbita považuji za neetické a sprosté!" A léčení pomocí zemského magnetizmu? "Co si o tom můžete myslet, když Orbito podvádí své pacienty triky...?" říká Wágner.

Více o metodě a dalších souvislostech se dozvíte v článku Karla Wágnera na Blog iDNES.cz, kde také můžete vidět video v nesestříhané verzi.