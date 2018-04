Krvácejí vám dásně? Návštěvu zubaře neodkládejte

Nemoc zvaná parodontitida (lidově paradentóza) patří spolu se zubním kazem k nejčastějšímu onemocnění zubů.

„Jde o zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubu, který je tvořen povrchem kořene zubu, kostí a vazivovými vlákny spojujícími zub s kostí a dásní. Výsledkem neléčené paradentózy může být ubývání kostí, které je nevratné,“ říká doktorka Simona Balková z brněnského stomatologického centra.

Na začátku je zánět dásní

Paradentóze přitom předchází jiné onemocnění - zánět dásní neboli gingivitida, kterou provází zduření dásně a krvácení. Zánět dásní je většinou vyvolán bakteriemi obsaženými v plaku.

„Kvůli nim vznikne zánětlivá reakce, která se projevuje podobně, jako když si zapíchneme třísku do prstu. Dojde k rozšíření cév a otoku dásně, kterou prostupují bílé krvinky a další složky imunitního systému. Otokem se žlábek dásně prohlubuje, a tím vzniká prostor, kam může plak pronikat,“ vysvětluje Balková.

Při zánětu dásně se neodhalují krčky a kořeny, to už bývá projev paradentózy. Při zánětu je dáseň nateklá a krvácí. Pozdní stádia zánětu jsou už nevratná a pokud nezasáhne doktor, přechází v paradentózu. Příznakem paradentózy je zmíněné odhalování krčků a kořenů. Ve spolupráci s lékařem lze tento úbytek kosti zpomalit nebo výjimečně zastavit.

Pozor na špatné korunky

V pozdějších stadiích zánětu dásně, který je typický plíživým odhalováním krčků a kořenů, nastávají změny závěsného aparátu zubu. V pozdních fázích přechází chronický zánět dásní v paradentózu. To již nejde stav dásně vrátit do původního stavu bez zásahu lékaře.

„Samotný zánět až na výjimky příliš nebolí. Lékař jej však pozná pouhým pohledem do úst a může určit jeho závažnost vyšetřením stupně krvácení. Úbytek kostí a přítomnost paradentózy lékař zhodnotí na RTG snímku,“ vysvětluje doktorka Simona Balková.

I občasné krvácení je problém

„Zdravé dásně mají světle růžovou barvu a nekrvácí. I občasné krvácení při čištění zubů signalizuje, že něco není v pořádku a je vhodné problém konzultovat se svým zubním lékařem,“ upozorňuje stomatoložka.

Za poškození dásní může v některých případech i nesprávná, agresivní technika čištění. V tomto případě je navíc narušena i struktura zubu, popřípadě se vinou špatného čištění odhalují krčky. Podle Balkové je při zánětu dásní nejdůležitější odstranit jeho příčinu. To znamená vyčistit prostor v oblasti dásňového žlábku, a to správnou technikou čištění zubů.

„To, jak si zuby správně čistit, vám poradí váš zubař nebo zubní hygienistka,“ říká Simona Balková. „Vhod přijdou i speciální zubní přípravky, ale pokud není odstraněn zubní kámen pod dásní i nad ní a vaše zubní hygiena není dokonalá, ten správný účinek mít nebudou.“

Důležitá je prevence

I občasné krvácení z dásní by se tedy rozhodně nemělo podceňovat. „Neléčený zánět dásní přechází v drtivé většině případů do zánětu závěsného aparátu, tedy paradentózy. Všechno se může zdát v pořádku po dlouhou dobu, pak ale najednou nastane rapidní zhoršení, kdy zuby začnou bolet, kývat se, měnit svou polohu,“ varuje Simona Balková. V nejzávažnějších případech je nezbytné jejich vytrhnutí.

„Nejlepší je samozřejmě prevence, která spočívá v důkladném čištění zubů jemným kartáčkem s hustými vlákny včetně čištění mezizubních prostor. Při vzniku paradentózy už domácí čištění zubů nestačí, a proto je nutné vyhledat specialisty – parodontologa, případně dentální hygienistku. Ti vyčistí prostory dostatečně hluboko i pod dásní. Při dobré spolupráci pacienta se pak stav dásní při dalších kontrolách udržuje,“ vysvětluje Balková.

Zánětem dásní mohou trpět i děti. Rodiče by jim proto měli až do devíti let zoubky dočišťovat. Předejdou tím vzniku kazu i zánětu dásní a následným dětským paradentózám, které mají podle Balkové velmi rychlý průběh.