Čtenářský recept: Krupicové kuličky

Doba přípravy: 40 minut

250 g dětské krupičky

250 g moučkového cukru

100 g másla

1 vejce

2-3 lžíce rumu

mleté ořechy nebo kakao na obalení

1. Na másle opatrně opražíme krupičku dožluta, ne dorůžova. Trvá to nejméně pět minut, krupice se musí důkladně prohřát, neprojde již jinou tepelnou úpravou.

2. Sejmeme z plotny a vmícháme cukr, vejce a rum, dobře promícháme. Hmota má strukturu mokrého písku. Zatepla z ní tvoříme - mačkáme kuličky.

3. Obalujeme v kakau nebo mletých oříšcích. Necháme uležet nejméně do druhého dne.

Poznámka: Tohle cukroví jsem se naučila ve třetí třídě, kyž jsem začala chodit do kroužku vaření. Tehdy, počátkem 60. let, to byla naprostá novinka, že bylo dovoleno takový kroužek v družině zřídit. Vedla ho statná a rázná dáma, nepochybně zocelená mnohými strázněmi života. Dodnes slyším, jak zdůrazňovala. "Děvčata, tu krupičku dožluta, ne dorůžova!" Dělávali jsme ho pak dlouhá léta.

Přes svou láci a jednoduchost cukroví zaujalo i vloni, když jsem ho z nostalgie podávala na autorských čteních Cukru na nitku.