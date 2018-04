Čtenářský recept: Křupavý malinový koláč

Doba přípravy

80 minut

175 g másla + na vymazání formy

140 g cukru moučka

3 vejce

140 g hladké mouky

1 lžička prášku do pečiva

85 g mletých mandlí

140 g křehkých sušenek (obvykle používám červené BeBe, ale když nejsou použiji ty, které mám zrovna doma)

250 g čerstvých malin + na ozdobení

mouka na vysypání formy

Máslo rozpustíme a necháme vychladnout. Dno koláčové formy vyložíme papírem na pečení, kraje vymažeme máslem a vysypeme moukou. Křehké sušenky nalámeme na kousky.

Všechny suroviny kromě malin a sušenek zpracujeme ručním mixerem nebo vařečkou na hladké těsto. Mixerem stačí pouze pár minut. Polovinu těsta rozprostřeme na dno koláčové formy. Těsto je celkem tuhé a nepracuje se sním zrovna nejlépe. Na těsto rozprostřeme polovinu nalámaných sušenek a polovinu malin a mírně zatlačíme do těsta. Lžící rozložíme druhou polovinu těsta a opět přidáme sušenky a maliny. Pečeme prvních 30 minut na 180° C, poté ztlumíme na 160° C a dopékáme dalších cca 30 - 45 minut aby povrch dostatečně zhnědl. Podáváme ozdobené čerstvými malinami.