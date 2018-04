Kroužky jsou fajn, ale děti potřebují také čas na lelkování

Zájmové kroužky dětem prospívají, ale nic se nemá přehánět. Je pochopitelné, když výrazně pohybově nadaná dívka stráví čtyři odpoledne v týdnu na gymnastickém tréninku, je však zcela nepochopitelné, nutí-li se k podobně intenzivním pohybovým aktivitám hoch při těle, jehož baví šachy, a z každé návštěvy tělovýchovného kroužku má hrůzu.

Jen si tak trochu "dáchnout"

Rodičům se to občas vysvětluje složitě, sami ve svém dětství zažili mnohdy jen hudebku a Pionýra, takže současná bohatá nabídka mimoškolních aktivit pro ně bývá neodolatelná a svému dítěti se snaží dopřát maximum. V ambulancích psychologů tak přibývá přetížených dětí toužících po jediném: alespoň některé odpoledne v týdnu jen tak nečinně sedět doma.

Odborníci se shodují, že tři mimoškolní aktivity týdně jsou pro dítě akorát. A především, že i malý žáček má právo spolurozhodovat o svém programu sám, chce-li někdy jen lenošit u pohádky, má na to svaté právo.

Někteří rodiče na to však neslyší. Jako třeba Renata z Prahy: "Klárka je hyperaktivní, zatímco jiní prvňáčci po příchodu domů ze školy usínali mezi dveřmi, ona byla celá natěšená do baletu, další den na mažoretky a dvakrát týdně bez problému zvládala hodinu angličtiny. Ve druhé třídě chceme přidat ještě lekce stepování, uvidíme, jak se do toho vejdeme časově."

Tatínkovy ambice

Podle čeho vybírat kroužek? Povaha a záliby dítěte: Bude se do kroužku těšit, nestane se jen nepříjemnou povinností? Vzdálenost: Bude vždy někdo schopný dítě odvést, počkat na něho a přivést domů? Finance: Některé, zvlášť specializované kroužky mohou stát i dost tisíc za jedno pololetí. Nutná výbava: Některé aktivity, zvlášť sportovní, vyžadují ne zrovna levné vybavení. Věk a vyspělost dítěte: Je dítě na zvolený kroužek dost zralé, zvládne tréninky i několikrát v týdnu? Perspektiva: Lze předpokládat, že dítě u zvolené aktivity vydrží a poté, co koupíte za několik tisíc speciální vybavení, ho nepřestane kroužek bavit?

Není neobvyklé, když dítě v raném věku vyzkouší několik kroužků a věrné zůstane jen těm, které ho opravdu baví. Jenže měly by ho skutečně bavit a nemělo by se nutit k něčemu, co nechce.

Své o tom ví i Jarmila, jejíž osmiletý Karel musel dva roky absolvovat třikrát v týdnu náročné hokejové tréninky jen kvůli tomu, že jeho tatínek si vždycky přál být vrcholovým hokejistou. Stal se policistou, ale své ambice přesměroval k synovi. Karlíka bavilo malování a zpěv. V hokeji byl poslední a vedle posměchu spoluhráčů sklízel nadávky od otce, že je nemehlo.

Jarmila říká: "S manželem jsme se letos rozvedli. Nešlo jen o Karlíka, ale v podstatě hlavně o něj. Skončila jsem s ním nakonec u psycholožky, která hokej rázně zatrhla. Vyprávěla mi příběhy spousty vystresovaných neurotických dětí, jejichž rodiče z nich chtěli mít slavné sportovce či modelky…"

Hlavně s radostí

"Při volbě kroužku by měl být jednoznačně upřednostněn zájem dítěte," říká Ivana Neradová, učitelka základní školy v Praze 4 a bývalá trenérka moderních gymnastek. "Rozhodně bych se řídila zájmem dítěte a vlivem kolektivu," doporučuje. "Některé děti se musí na činnost přijít podívat, seznámit se s ní a zjistit, do čeho vlastně půjdou."

Už z tohoto důvodu zastává názor, že kroužky by měly umožňovat malým zájemcům "rozkoukávací" hodiny zdarma, aby se opravdu mohli rozhodnout podle svých pocitů. "Z vlastní zkušenosti vím, že děti, které jsou donucené, například kvůli své postavě, navštěvovat pohybové hry, ve většině případů svůj negativní postoj ke sportu nikdy nezmění, spíš se zatvrdí a nespolupracují. Svým postojem pak ostatní spíš brzdí a provokují," dodává bývalá trenérka.

Podle odborníků má na druhé straně kroužek, na který se děti těší, pozitivní vliv na psychiku, sebevědomí a dokonce se díky němu může i zbavit lehkých neurotických obtíží.