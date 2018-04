Krouživé pohyby prsou početí zabránit nemůžou, říká gynekoložka

Další bizarní antikoncepční metody zaříkávání

vykuřování pochvy dýmem ze směsi zapálených bylin před stykem

vkládání kamínků do pochvy

pohlavní styk v teplé vodě nebo vestoje

pojídání pulců osmažených ve rtuti

zavádění ovčí vlny namočené do vína do vaginy

pesary z medu a krokodýlího trusu

pojídání roztlučených semínek granátových jablek

konzumace piva, sádla, pálivého koření, nastrouhaných jeleních parohů nebo živých vos

pití nápoje z kravské moči

kýchání během styku nebo po něm

výplach vaginy octem nebo colou