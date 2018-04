Křoupání prsty vám způsobí artritidu aneb největší mýty o kloubech

V lidském těle je 230 až 360 kloubů. Na jejich definitivním počtu se neshodují ani odborníci, protože se jednak v průběhu života mění počet kostí a navíc se udávaný počet liší podle toho, které kostní spojení považuje ten který zdroj za kloub.

Jisté ovšem je, že klouby může postihnout víc než dvě stě onemocnění.

Mýtus: Bolesti kloubů se nedá předejít

Je sice pravda, že s genetickými předpoklady k artritidě, artróze a dalším onemocnění kloubů nic neuděláte, ale bolesti kloubů můžete účinně předejít. Jedním z nejvýznamnějších faktorů, který se na bolesti kloubů podílí, je nadváha.

Například podle Franminghamské studie mají ženy s BMI (body mass index) 25 a vyšším mnohem větší pravděpodobnost, že budou trpět bolestí kolenních kloubů. Přitom však stačí, když žena s průměrnou výškou zhubne o šest kilogramů a riziko bolesti kolen se zmenší o polovinu.

Alarmující je, že obezita podněcuje bolesti kloubů a rozvoj artritidy dokonce i u dětí. Studie, kterou provedli Stovitz, Pardee, Vasquez a jejíž závěry byly zveřejněny v Acta Paediatrica v roce 2008, sledovala 135 dětí a dospívajících v průměrném věku 12,3 roku. Šedesát jedna procent dětí s nadváhou si stěžovalo minimálně jednou měsíčně na bolest kloubů. Nejčastější byly stížnosti na bolest zad, následované bolestí kolen a kyčlí.

Mýtus: "Prokřupávání" kloubů vede k artritidě

"Prokřupáváte" si klouby? Pak jste nejspíš slyšeli varování, že si tím zaděláváte na budoucí artritidu.

Není pochyb o tom, že je to zlozvyk (podle odborníků nejčastěji lidé křupají klouby na prstech rukou), ale nikdy žádný výzkum nedokázal spojitost mezi touto aktivitou a budoucím rozvojem artritidy.

Podstatou křupnutí je napnutí kloubního pouzdra, které vede k uvolnění dusíku ze synoviální tekutiny v kloubech. Možnou souvislostí mezi "prokřupáváním" kloubů a vznikem artritidy se zabývala například studie zveřejněná v roce 2002 v Osteopath Accoc. Během ní bylo spolehlivě prokázáno, že tento zlozvyk k artritidě ani artróze skutečně nevede.

Mýtus: Cvičení bolest kloubů jen zhorší

Mezi časté výmluvy lidí s bolavými a nemocnými klouby patří přesvědčení, že s artritidou, artrózou a dalšími kloubními onemocněními se nemá cvičit, protože pohyb bolesti jen zhorší.

Podle studie, kterou provedl U.S. Department of Health and HUman Services´ Physical Activity, nemocné od cvičení odrazuje bolest kloubů, svalů, únava a otoky kloubů, ale nedostatek pohybu vede ke ztrátě hybnosti kloubů, ztuhnutí a svalové slabosti.

Tyto problémy pak samozřejmě dál zhoršují bolesti a zvyšují únavu při pohybu. Odborníci proto mluví o cvičení a pohybu vůbec jako o nejlepší léčbě bolestí kloubů, artrózy a artritidy. Podle jejich doporučení by lidé s těmito problémy měli cvičit minimálně dvě a půl hodiny týdně.

Doporučení Artritis Foundation zase hovoří o tom, že by měl člověk začínat s cvičením pozvolna a zaměřit se především na cviky, které protahují tělo a zvyšují jeho ohebnost. Postupem času je vhodné zařadit do cvičebního programu posilování či jízdu na kole.

Blahodárný vliv cvičení na bolesti kloubů dokazuje i výzkum ze Stanford University, který byl loni zveřejněn v Arthritis Research & Therapy. Podle něj lidé, kteří pravidelně cvičí, mají průměrně o čtvrtinu nižší pravděpodobnost, že budou ve starším věku trpět bolestí kloubů a svalů než jejich pohybově neaktivní vrstevníci.

Mýtus: Bolí vás klouby, tak máte artritidu

Především je potřeba podotknout, že artritida a artróza jsou dvě rozdílná onemocnění, ale lidé mezi nimi obvykle nerozlišují a používají jednotné označení pro obě. Lékaři v současné době znají více než sto druhů artritidy a artrózy (osteoartróza, revmatická artritida, dna...).

I když jejich průvodním a typickým jevem je nepříjemná bolest kloubů, zdaleka ne všechny bolesti kloubů musí být zapříčiněny právě artrózou nebo artritidou. Příčinou může být poškození měkkých tkání, bursitida, probíhající infekce, či řada dalších důvodů.

Mýtus: Artritida je onemocněním starých lidí

Utěšujete se tím, že vás artritida nemůže potkat, protože jste ještě mladý? Potom jste podlehli dalšímu z běžných mýtů.

Podle údajů Arthritis Foundation se šedesát procent nemocných artritidou nachází ve věkovém pásmu od patnácti do čtyřiašedesáti let. Magazín Pediatrics upozornil, že se počet dětí a dospívajících trpících artritidou zvýšil za posledních deset let o třetinu.

Odborníci jsou přesvědčeni, že hlavním viníkem je přibývající nadváha a obezita mezi dětmi.