Kroky, jak se starat o citlivou pleť. Výživa, jemnost a žádná chemie

Obličej: zklidněte pleť

Citlivá kůže nepřiměřeně reaguje skoro na všechnu kosmetiku. Většinou zčervená, cítíte pálení a pnutí, objevují se na ní šupinky a pupínky.

Co jí škodí

Vaše pleť má zvýšený práh citlivosti. To, co jinému nevadí, vás dráždí. Naučte se ji chránit před zimou, sluncem či větrem. Vyvarujte se některých jídel (hlavně pikantních) a vybírejte si správné kosmetické přípravky. Nevhodné jsou vysušující vody a peelingové přípravky s abrazivními zrníčky.

Co pomáhá

Citlivá pleť je většinou velmi suchá. Používejte výživné krémy, které obsahují např. výtažky z avokáda nebo esenciální oleje z růží. Vyřešíte nejen suchost pleti, ale zvýšíte i její odolnost.

K odstranění odumřelých buněk použijte dvakrát měsíčně enzymatické přípravky, které jsou velmi jemné. Této kůži také prospívají zklidňující masky a důsledná hydratace. Nevzdávejte boj s vráskami, ale vybírejte si vždy krémy bez parfemace a konzervantů.

Oči: jemně hýčkejte

Nejen oči, ale také jejich okolí je velmi citlivé na podráždění, proto je nutná opatrnost.

Co vám škodí

Okolní prostředí: klimatizace, kouř z cigaret, prach... Pálení a zčervenání očí způsobují i malovátka a nečistoty, které si do očí zanesete při líčení. Nehodí se pro vás umělé řasy a pozor na podráždění po nanesení zelených stínů. Obsahují totiž oxid chromu, který citlivé oči nesnesou.

Co vám pomůže

Při kupování řasenky hledejte na obale označení hypo-alergenní. Znamená to, že byla testována na citlivé pokožce. Dioptrické čočky nasazujte do očí už před líčením. Pamatujte, že tužka nepatří do oka, linku veďte pod řasami.

Nikdy nechoďte spát bez odlíčení. Hlídejte ale, zda odličovače neobsahují parfém a konzervanty. Oči zbytečně nedřete. Odličovač naneste na kosmetický tampon, na chvilku ho přitiskněte na víčko a pak teprve stahujte nečistoty od vnitřní části oka směrem ven.





Vlasy: pečujte o pokožku

Jak hezké budou vaše vlasy, záleží na kvalitě pokožky hlavy. Ta citlivá bývá podrážděná, svědí a objevují se lupy.

Co škodí

Nenechte si vnutit chemické barvy, ty mohou starosti s podrážděním spustit. Při fénování netočte vlasy na keramické kartáče, zvyšují teplotu a vysušují. Nikdy nepoužívejte séra se silikony a buďte opatrní i se slunečním zářením – spouští alergie.

Co pomáhá

Nemusíte se nutně vzdát barvení vlasů. Na doma si kupujte raději přípravky bez amoniaku, silikonů a minerálních olejů. Ty novější navíc obsahují přírodní výtažky a esenciální oleje, které vlasy uzdravují. I v kadeřnictvích vyžadujte barvy bez amoniaku.

Horký vzduch z fénu citlivou pokožku nadměrně dráždí. Pořiďte si raději iontový fén, který vlasovým kořínkům neškodí. K úpravě účesu jsou pro vás vhodnější vosky a oleje bez alkoholu. Lakování raději vynechte. Stylingové přípravky vždy před spaním pečlivě vykartáčujte.