Krok za krokem: od příjezdu až po první kojení dítěte

Připravili jsme pro vás podrobného průvodce porodem. Jako každý itinerář i tenhle přestává platit, nastanou-li neočekávané situace.

Kdy do porodnice?

Odhadnout správný čas, kdy se vydat do porodnice, abyste se nemuseli vracet domů nebo bloumat hodiny po nemocničních chodbách, případně aby se naopak miminko nenarodilo v taxíku, může být problém. Zejména pro ženy, které rodí poprvé. Vycházejte z délky těhotenství, které trvá 40 týdnů, a z data, které určuje váš "termín". Několik dní nebo hodin předtím, než se porod skutečně rozběhne, přijdou obvykle nepravidelné stahy, kterým se říká poslíčci a které připravují porodní cesty na narození dítěte. Bolest je to nepříjemná a snadno zaměnitelná s rozbíhajícím se porodem. V čem se liší? Stahy jsou nepravidelné a nezesilují. Můžete si je otestovat například ve vaně v teplé koupeli. Když ustoupí a zmírní se, jde skutečně jen o „předzvěst“. Do porodnice nemusíte spěchat, ani když vyjde takzvaná hlenová zátka.

Dohodněte si průběh porodu

V porodnici vás nejprve přijmou a vyšetří. Příjem je ta pravá doba k předání porodního plánu, pokud ho máte a jestli jste to ještě neudělala. Nebo se dohodnout, zda budete chtít před porodem udělat klyzma, tedy nálev neboli klystýr, oholit a souhlasíte s podání léků proti bolesti nebo jiných bolest tišících prostředků.

Můžete požádat i o to, že nechcete nastřihnout hráz a odmítáte obvyklá vyšetření. Lékař by vás měl ve všech případech upozornit, jaká rizika s sebou odmítnutí nese, případně vás nechá podepsat takzvaný reverz, tedy dokument, že jste byla o rizicích poučena, a přesto s výkony nesouhlasíte.

Lékaři důrazně doporučují vyšetření absolvovat. Jak vysvětluje Vít Unzeitig - bez nich můžete ohrozit dítě i sebe. Nejčastější komplikací při porodu pro nenarozené miminko je totiž lidově řečeno dušení - nedostatek kyslíku. A to lze zachytit právě díky vyšetření na monitorovacích přístrojích.

Vít Unzeitig upozorňuje, že žena by měla být se všemi úkony, které podstupuje, předem seznámena. Lékař nebo porodní asistentka by jí měli vysvětlit, proč to dělají. Stejně tak by měla dát souhlas k tomu, pokud jejímu porodu budou přihlížet "školáci", budoucí porodní asistentky nebo medici.

První doba porodní

Během první doby porodní, která trvá v průměru čtyři až deset hodin, ale může být i delší nebo kratší u žen, které už mají děti, obvykle máte k dispozici svoji místnost. Velmi často v ní nechybí vybavení, které má ulevit od bolesti, například sprcha, míč, žebřiny a podobně. Zpravidla si můžete do porodnice přinést své rádio nebo CD.

Je zvykem mít "k ruce" porodní asistentku, ta má na starosti jen vás nebo případně ještě několik rodiček. "Porodní asistentka je vysoce kvalifikovaná pracovnice a kupříkladu u nás v brněnské porodnici porod vede. Lékař jen dohlíží a zasahuje, když se jeho průběh zkomplikuje," uvádí Vít Unzeitig.

Co musíte a co ne?

V průběhu první doby (otevírací) porodní asistentka nabídne oholení a klyzma. Obojí můžete odmítnout. Jak radí Vít Unzeitig, klyzma není jen kosmeticko-hygienická záležitost. "Nálev dokáže uvolnit oblast malé pánve a dítě pak rychleji prochází porodními cestami," vysvětluje. Nutný je, pokud chce žena rodit do vody. Bez něj by se totiž voda výkaly znečistila a hrozila by infekce mamince i dítěti.

Oholení v horní části je nutné pouze v případě, že je třeba udělat císařský řez. Chloupky přímo kolem poševního vchodu zase můžou zkomplikovat práci lékařům ve chvíli, kdy musí použít třeba porodnické kleště.

Stejně by měla být žena informována i o případném "umělém" protržení vaku blan, po kterém odtéká plodová voda. I její zabarvení je velmi důležité pro další postup při porodu. Například při zkalené vodě bývá žena obvykle nepřetržitě monitorována a často končí tento stav operací. Zelená voda zase naznačuje, že dítě v děloze trpělo nebo trpí stresem - většinou nedostatkem kyslíku.

Během první doby porodní se také měří obvykle každé čtyři hodiny teplota, tep a tlak.

Během první porodní doby by měla žena chodit, ležet na boku nebo sedět, a naopak se vyhýbat dlouhému ležení na zádech.

Smí se během této doby jíst a pít? Na to se názory různí. Pití a jídlo se zakazuje především pro případ, že by bylo nutné ženu rychle operovat v celkové narkóze. Porodníci proto doporučují jen pití po malých doušcích a pití nejlépe takzvaných izotonických nápojů, které snižují kyselost žaludku, rozhodně žádné ovocné šťávy. Pokud je operace nezbytná, dávají lékaři přednost svodné anestezii, tedy takzvanému epidurálu, kdy je žena při vědomí, jen má znecitlivěnou spodní část těla.

Druhá doba porodní

Ve druhé době porodní stahy zesilují a jsou stále častější a delší. Maminka se takzvaně otevře a začíná sama aktivně tlačit. Je důležité, aby tlačení zahájila teprve po "otevření", jinak hrozí, že se porod výrazně zkomplikuje. S rozlišením jí samozřejmě pomáhají zdravotníci.

Jaká poloha je nejlepší? Nastávající maminky se mohou s porodníky dohodnout, zda budou rodit v pololeže, polosedě, na porodní stoličce či například v dřepu. Ukazuje se, že není vhodné dlouho ležet na zádech, v této poloze se může špatně prokrvovat děloha a placenta.



Ve druhé době porodní je dítě častěji nebo dokonce nepřetržitě sledováno pomocí monitoru. Je totiž více ohroženo nedostatkem kyslíku než v první době.

V této fázi porodu je aktuální otázka, zda nastřihnout hráz. Ta se totiž vlivem velkého tlaku hlavičky může sama roztrhnout. Navíc "odpor" hráze může porod prodlužovat. Natržená hráz, někdy i poraněný konečník a střevo, se může i po sešití dlouho hojit, a navíc v budoucnu působit potíže s udržením stolice. Porodníci se dnes obvykle shodují, že nastřihávat hráz rutinně vhodné není. Výkon by se měl provést, když hrozí reálné nebezpečí, že se hráz protrhne. A pokud si to žena výslovně nepřeje, vyhovět jí za předpokladu, že tím neohrozí dítě.

Miminko je venku, kdo má přestřihnout pupeční šňůru? Když je u porodu tatínek, obvykle si nenechá tuhle radost ujít. Pokud chtějí rodiče darovat pupečníkovou krev, je to třeba ohlásit porodním asistentkám co nejdřív.

Třetí doba porodní

Porodem dítěte pro matku všechno nekončí. Zbývá porodit placentu. Tato fáze se nazývá třetí doba porodní. A právě v tomto okamžiku by měl být porodník ve střehu, protože hrozí nejčastější porodní komplikace rodiček, krvácení. Děloha se totiž stahuje a placenta se od ní odděluje. Jak objasňuje Vít Unzeitig, toto místo je hojně zásobené krví: "V posledním měsíci sem přitéká každou minutu až půl litru krve." Při špatném odlučování placenty žena může ztratit velmi mnoho krve. Proto se už ve chvíli, kdy se objeví při porodu hlavička, píchá ženě do žíly látka, která vede k náhlému stažení dělohy. Tím se stáhnou i cévy a riziko krvácení významně klesá.

"Přirozeně" se děloha začne víc stahovat, když dítě začne sát z prsu. I proto je tolik důležité přiložit ho k matce co nejdříve. Žena je po porodu ještě zhruba dvě hodiny pod intenzivním dozorem.