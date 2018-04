Krmte dobře spermie, budou zdravější

Vitamin, placebo Kolem patnácti procent párů má v dnešní době problémy s početím - a čím dál častěji je to i záležitostí mužů. Když holandští vědci zkoumali účinek užívání kyseliny listové, tohoto vitaminu řady B, srovnávali 107 plodných mužů s těhotnými partnerkami se 103 muži, kteří mají s oplodněním partnerky problémy a po několik let se neúspěšně pokoušejí o početí.

Američtí vědci již před časem dokázali, že spermie ničí nedostatek vitamínu C - a to zejména u kuřáků. Výsledky této studie tak přinesly další informace o tom, že snížené množství spermií a jejich kvalita může souviset i s nedostatkem kyseliny listové.



Podle lékařů záleží na zdravé stravě vůbec a každý by si měl jídelníček doplňovat stravu o vitamíny a minerály. Co se týče kyseliny listové, její dostatečné množství přináší tělu ještě i další užitek - snižuje riziko dědičného onemocnění karcinomem tlustého střeva, srdečního infarktu a mrtvice. Další studie ostatně nedávno na myších prokázala, že tato kyselina může snížit i riziko Alzheimerovy choroby.