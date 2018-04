Krizový plán: Vánoce za jeden týden

Nakupte potraviny Dnes dokupte to, co vám podle včerejšího průzkumu schází v lékárničce, a nakupte čerstvé jídlo na celé svátky. Což se lehce řekne, ale hůř udělá. Nejjistější je rozepsat si jednotlivé dny na snídaně, obědy a večeře a podle toho sepsat nutné potraviny. Nebo se můžete řídit podle našeho seznamu v rámečku vlevo, jak vám to vyhovuje lépe. Jestli je to jen trochu možné, zajeďte si na nákup v noci do prodejny s nonstop provozem. Ušetřené nervy vám za to stojí. Kapra koupíme až zítra, aby byl čerstvý. Nakupte taky dárky na poslední chvíli, supermarket je pro to ideální - alkohol, káva, čaj a bonboniéry jsou vděčné dary pro kohokoliv. Tip na závěr: Máte už doma balicí papíry a mašle? Jestli ne, přihoďte je taky do košíku. Zítra budeme balit dárky.