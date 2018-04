Krize středního věku: čeká i vás

Každý to řeší po svém, někdo se uzavře do sebe, jiný opustí rodinu a začne takzvaně "hledat sám sebe." Ať už toto nepříjemné období máte za sebou nebo vás teprve čeká, přečtěte si, co na to říkají vědci.

Kdy přichází smutek

Údaje od dvou milionů lidí z osmdesáti zemí světa byly potřeba k tomu, aby bylo konečně vědecky podloženo to, co už většina psychologů dávno věděla. Krize středního věku se nevyhýbá prakticky nikomu.

"Stává se to mužům, ženám, svobodným či ženatým, chudým a bohatým a těm s dětmi i bez," říká Andrew Oswald z britské Warwické univerzity. "Nikdo však přesně neví, proč pozorujeme tuto shodu." Samozřejmě se spekuluje o možných příčinách, jisté však je, že ovlivňujících faktorů může být spousta.

Doktor Robert N. Butler, prezident Mezinárodního Centra dlouhověkosti z Manhattanu v Americe, říká: "Pokles životní pohody je pravděpodobně nastartován výzvami středního věku. Je to období, kdy se lidé zastaví, aby zhodnotili zásadní otázky svého života, jako jsou například: Opravdu jsem uspěl? Je toto manželství správné? Zhruba po šedesátém roce byste tyto otázky mohli mít vyřešené. Bouřlivé období je za vámi a vy se tak vnitřně smíříte sami se sebou."

V celosvětovém průměru se krize dostaví zhruba mezi osmačtyřicátým a devětačtyřicátým rokem života. Neznamená to ale, že sfouknete čtyřicet osm svíček a skolí vás krize. "Pro průměrnou osobu v moderním světě pokles duševního zdraví a štěstí přichází postupně, ne najednou během jednoho roku," říká Oswald.

Sebrané údaje se však lišily někdy i stát od státu. Například Britové procházejí krizí středního věku mnohem dříve, a to již v šestatřiceti letech. Naproti tomu Američané se drží celosvětového průměru devětačtyřiceti let. "Jen asi osm národů, především z rozvojových zemí, se naprosto vymykalo průměru," napsali Oswald a jeho kolega David Blanchflower z Darmouthské univerzity v Americe.



Lidský život ve tvaru U

Na základě výše zmíněných informací vědci přirovnávají lidský život ke křivce ve tvaru písmene U. Čím výše na křivce se nacházíte, tím jste šťastnější. Znamená to tedy, že vlastně už od útlého věku spadáme pomalu, ale jistě směrem dolů. Dno písmene U pak představuje krizi středního věku. Možná vás skepticky napadne, že by se pro přirovnání tedy spíše hodilo písmeno L.

Pokud však překonáte krizi středního věku, čekají vás podle všeho ještě šťastné časy. "Lidé stárnutím nabývají smyslu pro spokojenost," tvrdí Laura L. Carstensen, ředitelka Centra dlouhověkosti na Stanfordské univerzitě. "Předpokládáme, že jak lidé stárnou, zažívají více citových uspokojení."

Teorii písmene U navíc podporuje ještě jedna nová studie. Pokud se lidé dožijí sedmdesátky a jsou stále tělesně zdatní, jsou na tom s duševním zdravím a štěstím průměrně stejně jako dvacátníci.