Kristýna Liška Boková: Muži mi přijdou srozumitelnější než ženy

Vizitka: Kristýna Liška Boková (31) je dcerou malířky Jitky a politického aktivisty Johna Bokových.

Vystudovala tanec v Duncan Centru v Praze, absolvovala stáž v New Yorku, objevila se ve hrách japonského tanečníka Mina Tanaky.

Hrála v HaDivadle, Divadle Barka, Divadle Na Jezerce, tančila v představení Kráska a Zvíře v režii bratrů Formanů.

Filmové role: Horem pádem, Medvídek, Občanský průkaz či Martin a Venuše.

Loni s kamarádkami otevřela kavárnu Divoké matky.

V roce 2002 se vdala za herce Pavla Lišku, v současné době chystají rozvod.

V čem jsou vám muži nejvíc nepochopitelní?

Jsem teď ve zvláštním období, takže muže naopak chápu, přijdou mi srozumitelnější než ženy. Jsou racionálnější, což mně, která funguje intuitivně a ví, že to není ideální, imponuje. Co řeknou, to platí, nedělají ženské manévrovací kličky, ve kterých se ztratíte. Ani se mužům nedivím, že nám pak nerozumějí a nechápou nás.

Takže podle vás my ženy neumíme mluvit a jednat na rovinu?

Myslím si, že umíme říkat věci na rovinu, ale nějak automaticky sdělujeme své prosby a touhy jinak, oklikou a přitom čekáme, že všichni pochopí, co chceme.

Máte v sobě něco mužského?

Touhu být samostatná. Musím si neustále dokazovat, že spoustu věcí zvládnu sama. Ale čím jsem starší, tím víc si začínám užívat, když mi chlap pomůže a já můžu být občas za křehkou ženu.

Radíte se s někým, jak na muže? Třeba s maminkou? Vždyť ona je s vaším tatínkem přes třicet let.

Máma umí jako žena zahrát submisivní roli, vyhovuje jí to a můj táta, macho, tak může rozhodovat o spoustě věcí. Tedy to je jeho pocit, že rozhoduje, ve skutečnosti mu máma umí svá přání nenápadně podsunout a on si myslí, že vše vymyslel sám. Já tyhle hry hrát zatím neumím, stresovalo by mě to. Klidně se s chlapem pohádám, když s ním nesouhlasím, řeknu mu to napřímo. Máma ten nesouhlas s tátou v sobě umí utlumit. Tak to dělá řada žen, netvrdím, že je to něco špatného, ale mně to není vlastní.

Umíte to s muži?

Jak se to vezme. Do určité míry to s nimi umíme každá, trénujeme si to odmala na tatíncích. Když se nějakému muži líbíte, není těžké ho okouzlit. Ale že bych uměla využívat ženské zbraně a získat jakéhokoliv muže, tak to rozhodně ne.