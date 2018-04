Kristina Bazanová: Holka z maloměsta je ve 23 letech módní milionářkou

Kristina Bazanová se narodila v Bělorusku, ale většinu života strávila na malém městě kousek od Ženevy. Považuje se za Švýcarku a sama říká, že pochází z poměrů, které jsou v zemi spíše průměrné. „Nemám za sebou velké rodinné bohatství, takže jsem příkladem toho, že můžete začít téměř s ničím a dokázat celkem úžasné věci,“ řekla magazínu Emirates Woman.



Že to zní neskromně? Kristina pochází z generace, která už se nebojí pochválit za úspěch. Navíc je z jejích textů jasné, že odjakživa obdivuje americké sebevědomí a pozitivní přístup k životu. O to víc, že je prý sama citlivá introvertka, která se nebojí přiznat, že bojuje s démony v podobě úzkostí a častého vyčerpání. Jak tělesného, tak duševního.

Fanoušky a fanynky jí taky nezískal jen skvělý cit pro módu, ale i upřímné texty, ve kterých se vyznává ze strachů a slabostí, ale zároveň ukazuje nadšení a drive, se kterými je překonává. Dva roky dávala dohromady knihu On The Go, kterou prý psala po nocích v hotelových pokojích a v letadlech. Je to mix stylového průvodce a osobní zpovědi, přesně to, co si její publikum žádá. Ale to trochu předbíháme.

Ze středoškolačky milonářkou

Kristinina kariéra začala nenápadně v roce 2011. Ještě chodila na střední a spolu se svým přítelem, amatérským fotografem Jamesem, se rozhodla fotit, co každý den nosí, a vystavovat to na internetu. Dělal to v té době kdekdo, ale ne každý sbíral tolik lajků. Mladá Švýcarka, co kombinovala oblečení z řetězců a ze sekáče, milovala sukně nebo šaty a odvážně kombinovala vzory, zapůsobila na módní nadšence po celém světě.

Trefila se zrovna do doby, kdy se módní blogerky a blogeři považovali za nejdůležitější influencery. A tak to šlo ráz na ráz. Na večírky, přehlídky i luxusní výlety ji začaly zvát velké značky, zanedlouho měla kontakty u Chanelu i Cartiera, poštou jí chodily lodičky od Jimmyho Choo a na akce ji líčili profesionální vizážisti a česali přední kadeřníci.

Následovaly pozvánky do Cannes, život na cestách mezi Milánem, New Yorkem a Tokiem, stěhování do L. A. a později i koupě bytu v Paříži. Mezi tím vším se stihla stát ambasadorkou několika velkých značek včetně L’Oréalu, který jí prý vyplácí miliony dolarů ročně. Dala se na skládání hudby a zpěv a vydala několik singlů.

Jak zůstat relevantní

Ona i celá generace jejích kolegyň dnes bojují hlavně s tím, že zájmy jejich příznivců a příznivkyň se rychle mění. Je těžké zůstat relevantní. Sama Bazanová věří, že se jí to daří i proto, že stále dospívá. Jako člověk i jako módní ikona. Právě proměnlivost názorů a stylu jsou podle ní spíš výhoda, zvlášť když vás sledují i ty nejmladší generace.

Nedávno na svém blogu vyhlásila vstup do „doby temna“. Obarvila si vlasy na černo, ale to je podle ní jen vnější projev toho, co cítí uvnitř a co chce lidem předávat. „Hledala jsem více oduševnělý, elegantnější a zároveň temnější přístup k tomu, co dělám. Zároveň jsem se pokusila trochu posunout od toho, co můžeme nazvat ‚tradičním‘ blogováním, od každodenních outfitů, k obsahu, který víc připomíná módní časopisy,“ píše.

„S fanoušky a fanynkami bych se chtěla podělit o víc než jen o věci, které doporučuju ke koupi. Místo diktování určitých trendů nebo životního stylu bych s nimi chtěla sdílet určitou estetiku, vizi, jednotlivé momenty a inspiraci.“ Vzhledem k více než dvěma milionům sledujících na Instagramu se jí to zatím daří. Uvidíme, jestli dokáže v proměnách pokračovat.