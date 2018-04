Čtenářský recept: Kremrolky

Množství: 20 kousků

500 g listového těsta

hladká mouka na podsypání

1 vejce

bílková náplň

cukr moučka na ozdobu

1. Troubu předehřejeme na 180 °C.

2. Těsto rozválíme na tenké pláty o rozměrech 60 x 30 cm a potřeme je rozešlehaným vejcem. Rádýlkem rozkrájíme obdélník těsta na proužky široké asi 3 cm.

3. Proužky těsta obtáčíme kovové trubičky tak, aby vejcem potřená strana zůstala na povrchu. Konec pečlivě přimáčkneme.

4. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 15-20 minut. Po vytažení z trouby necháme vychladnout a z upečených kremrolí kovové trubičky ven "vyšroubujeme".

5. Kremrole naplníme bílkovou náplní a zlehka pocukrujeme moučkovým cukrem.

Bílková náplň:

Svařte 500 ml vody a 300 g cukru (sirup se bude vařit asi půlhodiny). Z 5 bílků a 200 g cukru vyšlehejte v míse tuhý sníh. Horký rozvar do něj opatrně za stálého míchání nalijte a šlehejte 2 minuty poté, co dolijete celý rozvar do bílků. Vznikne hustá lesklá hmota k plnění a zdobení kremrolí nebo i větrníků. Bílkovou náplň můžete ochutit marmeládou, kandovaným ovocem, oříšky nebo čokoládou.

Poznámka: Pokud vám zbydou prázdné kremrole, můžete je buď naplnit slanou náplní - třeba třenou nivou nebo je zamražte a vydrží vám až 3 měsíce.

V chladničce vydrží asi 3 dny.