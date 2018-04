Krém na lupénku jsem objevil náhodou, říká australský vědec Michael Tirant

Čtyřiapadesátiletý rodák ze Seychelských ostrovů bude jedním z účastníků mezinárodního dermatologického kongresu v Praze, který začal ve středu. Kromě svých kolegů dermatologů se setkal 20. května v pražském kongresovém centru také se svými pacienty.

Před čtvrt stoletím jste se zaměřil na léčbu lupénky. Evropské testy a studie potvrdily vysokou účinnost vašich přípravků na tuto nemoc, úspěšnost se pohybuje mezi 80 a 90 procenty. Jak jste objevil kombinaci přírodních látek, tak vhodnou právě pro léčbu velmi houževnaté psoriázy?

Zajímal jsem se o bylinné lékařství už od mládí. Pracoval jsem nějaký čas na "základním" přípravku obsahujícím esenciální oleje a byliny. Jejich finální poměr vzešel z mého vlastního výzkumu. Přirozeně, samotný recept prošel mnoha pokusy a byl neustále zdokonalován až do chvíle, kdy jsem byl schopen určit jejich nejlepší poměr vhodný pro širokou škálu různých kožních nemocí.

Jak jste zjistil, že budou účinkovat na lupénku?

Jako u mnoha objevů to bylo náhodou. V roce 1982 jsem připravil speciální léčbu pro pacienta s ekzémem. Ten přípravky nabídl také svému otci s lupénkou. Pak mi ho přivedl a já žasl, jak skvěle zabraly. Toto náhodné užití a následný výrazně pozitivní výsledek mě přiměl zaměřit se právě na léčbu psoriázy a také mě povzbudil ve výzkumu léků na další kožní onemocnění. V posledních několika letech jsem recept na lupénku prakticky nezměnil, protože jsem s účinností kúry spokojen. Nicméně pokračuji ve vyvíjení svých preparátů na jiná kožní onemocnění, jako jsou i akné či ekzémy.

Vaše přípravky tedy působí i na ekzém?

Ekzém je, podobně jako lupénka, vyvolána spouštěči, které "zapalují" kůži, která pak reaguje různými způsoby. Ekzém jich má širší škálu než lupénka a může být velmi těžké ho léčit, když nevíte, co hledáte. V poslední době jsem upravil dva recepty speciálně na léčbu ekzému a nyní je úspěšně používáme v Austrálii a na Novém Zélandu.

V Čechách jsou lidé, kteří přípravky Dr. Michaels používají na ichtyózu a je to prý jediná věc, která pomáhá. Máte zkušenosti také s tímto onemocněním?

Ichtyózu léčím úspěšně už přes osm let a jsem opravdu hodně šťastný a vděčný, že jsme měli možnost zjistit, že naše přípravky pomáhají také proti této vysilující chorobě. Protože je tato nemoc, stejně jako všechny kožní nemoci, nevyléčitelná, je cílem udržet ji v remisi, tedy tak, aby vymizely její příznaky, nebo alespoň pod kontrolou, a tak pacientům co nejvíc ulevit. Nemocní ichtyózou pak zjišťují, že znovu získali schopnost hýbat končetinami a prsty, že jejich pokožce se navrací pružnost a také že se velmi zlepšil jejich vzhled - což má pravděpodobně největší dopad na děti, které se díky léčbě začínají cítit "normálně".

Co je Lupénka Lupénka neboli psoriáza je nepříjemné autoimunitní onemocnění kůže.



Ta se na určitých místech těla začne obnovovat mnohem rychleji, než je přirozené a vytváří odlupující se šupiny.



U pacientů s těžkou formou lupénky lékaři často diagnostikují depresi, nemoc, byť není nakažlivá, omezuje jejich život. Je vaše léčba skutečně zcela bezpečná pro zdraví pacientů? Nejsou v přípravcích žádné kortikosteroidy, které mohou mít výrazné vedlejší účinky?

Léčba je bezpečná. Výsledky klinické studie účinnosti mých přípravků byly v Rakousku tak výjimečné, a to v pravém slova smyslu, až se zdálo, že popírají zaběhnuté představy o účincích léků. Autoři klinických testů byli přesvědčeni, že naše přípravky musí obsahovat kortikosteroidy nebo kalcipotriol. Rakouské ministerstvo zdravotnictví ihned nařídilo chemickou analýzu, která měla prošetřit toto podezření. Všechny výsledky ale ukázaly, že řada Dr. Michaels tyto látky neobsahuje.

Vyskytují se nějaké komplikace během kúry vašimi přípravky?

Obyčejně ne. Může se objevit citlivost na vlasový a tělový čisticí gel, která v minimu případů způsobí zánět vlasového váčku a někdy svědění. Příznaky ve většině případů zmizí, aniž by se musela přerušit léčba.

Jaké máte zkušenosti s léčbou dětí a těhotných žen? Pro ně nejsou vhodné právě zmiňované kortikosteroidy...

Naše metoda je vhodná i pro děti a těhotné ženy.

Jak dlouho trvá kúra vašimi prostředky? Obecně uvádíte osm týdnů, ale někteří čeští pacienti se díky nim zhojí někdy i během čtyř týdnů...

Léčba se u jednotlivých pacientů liší, někteří mají extrémně těžkou psoriázu, záleží i na tom, jak dlouho již člověk lupénkou trpí. Pacientům vysvětlujeme, že kúra může trvat i osm týdnů, než sami uvidí dobré výsledky. A pokud se pokožka zhojí za kratší dobu, pak je to samozřejmě lepší a lupénkáři jsou nadšeni.

Lupénka není pouze nemocí kůže, ale musí být léčena komplexně. Jak postupujete na vaší klinice?

K dosažení dlouhodobého účinku se někteří pacienti musejí zaměřit také na takzvané spouštěče, které mohou znovu zhoršit stav jejich pokožky. Jde například o minimalizaci stresu. Obecně je pro všechny psoriatiky velmi důležitá dieta, druh potravin se ovšem může u každého lišit. Negativní roli můžou hrát další provokující faktory jako vystavení chemikáliím a u žen i hormonální faktory.

Co je Ichtyóza Ichtyóza je kožní onemocnění, kdy kůže rohovatí a připomíná rybí šupiny. Lupénka má i svoji velmi zákeřnou formu, psoriatickou artritidu, která bolestivě zasahuje klouby. Mohou vaše přípravky pomoci také zde?

Psoriatická artritida je bolestivé onemocnění a my na ni používáme tělové mléko, které se vtírá do kloubů. Tak působí přímo na zánět v kloubech prstů, loktech, kolenech a palcích. V Austrálii máme pro takové případy systematickou léčbu, které říkáme Inflamedic, což je zkratka pro léčbu zánětu.

Jak to, že se vaše přípravky s tak vysokou účinností nestaly během dvaceti let své existence světovým hitem v boji proti lupénce?

Stejně, jako tomu je u jiných typů podpůrných léčiv, musejí čelit hlavnímu proudu ve zdravotnictví. V Evropě máme větší podporu lékařské veřejnosti, protože je zde silná tradice užívání bylin a rostlin a profesoři dermatologie byli ochotni provést klinické studie, během nichž byli k přípravkům otevření. Chtěli se sami přesvědčit o účinnosti našich přípravků a také se ptali, jak může doplňkové podpůrné léčivo být tak efektivní. Ale přesvědčili se a nyní používání těchto přípravků podporují. Protože jsme malá společnost, která má daleko do velkých farmaceutických korporací, nemůžu sám udělat moc pro provedení takových klinických studií, platit je ve všech zemích, kde jsou vyžadovány úřady - tedy v USA i Austrálii, kde pacienti vyžadují, aby přípravky byly registrované jako léky. Dokonce i v Evropě trvalo provedení takových testů dlouho a stálo to hodně peněz.

Pokud jsou vaše výrobky tak úspěšné, čekala bych, že světové farmaceutické firmy budou od vás chtít koupit licenci. Cítíte takové tlaky?

Už se to několikrát stalo, ale já nechci dát farmaceutickým společnostem možnost vykoupit mě a pak dát moje přípravky a výzkum k ledu. A tak mohu upřímně odpovědět “ne” na jejich otázky. Stále trvám na tom, že chci pokračovat ve výzkumu a vyvíjet nové přípravky na kožní nemoci, což bylo vždy mým snem a motivací. Dál mne žene pohled na pacienty, kteří na tuto léčbu dobře reagují, takový pohled je tím největším zážitkem.

Jakým onemocněním je podle vás lupénka? Můžete ji představit svým vlastním způsobem? Je mnoho teorií o jejím původu, jaká je ta vaše?

Příčina psoriázy je neznámá, ačkoli se obecně přijímá vysvětlení, že je skrytá část genu, která po podráždění přiměje imunitní systém vyrábět nadbytečné množství kožních buněk. V současnosti ji nelze vyléčit. Můj výzkum ukázal, že jsou čtyři primární urychlující faktory či spouštěče. Jde o Koebnerův fenomén, tedy o zranění nebo poškození kůže, například operaci, kousnutí, říznutí, oděrky a tak dále. Pak jde o infekce v těle, tedy o angínu či zánět mandlí, pásový opar a o bakteriální a virové infekce, a také o užívání či vynechání určitých drog, jako jsou steroidy, lithium, antimalarika, protizánětlivé léky, některé léky na krevní tlak a antibiotika. Posledním faktorem je stres, strach, obavy a podobně.

Kolik lidí na světě dosud používá vaše přípravky?

Celkově je to těžké říci. Jen v Austrálii jich je přes 70 000 a jejich počet stále roste. Vedle desetitisíců lidí v Evropě jsou to i tisíce lidí, kteří si objednávají masti přes internet do nejrůznějších zemí.

Proč jste začal studovat medicínu a lidské zdraví?

Původně jsem chtěl být pilotem. Ale ve třinácti letech jsem měl nehodu a málem jsem přišel o ruku. A tak se můj život změnil a já se začal zajímat o medicínu a hledání způsobů, jak pomoci mým kamarádům.

Jak vám v boji proti psoriáze pomohla vaše studia? Studoval jste například i čínskou medicínu…

Můj lékařský výzkum a studia biochemie mi přinesly pochopení principů, na nichž funguje lidské tělo, a způsobů, jak různé látky ovlivňují fungování a signalizaci těla a také jak nemoc ovlivňuje tělo. Vždycky jsem věřil, že je mnohem víc, co se dá nabídnout pacientům v oblasti jejich léčby, a začal jsem se vzdalovat hlavnímu proudu ve zdravotnictví, který léčí pacienty látkami vyrobenými lidmi. Zároveň jsem se začal zajímat o přírodní medicínu, včetně té čínské, o byliny a jiné podoby alternativní léčby.

Odkud původně pocházíte a kde žijete nyní?

Pocházím ze Seychelských ostrovů a v současnosti žiji v Mt. Eliza v australském státě Victoria.

Měl někdo z vaší rodiny nějakou kožní nemoc?

Ano, moje sestra trpěla akné.