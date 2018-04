Čtenářský recept: Křehký tvarohový koláč

Doba přípravy: 70 minut

Na těsto:

250 g drcených sušenek Bebe

80 g másla

Na náplň:

400 g měkkého tvarohu

250 g vařených sladkých brambor

180 ml 33 % smetany

150 g cukru

3 vejce

1 žloutek

lžička mleté skořice

1. V míse smícháme sušenky s rozpuštěným máslem a hmotu dobře propracujeme a namačkáme v tenké vrstvě do kulaté koláčové formy. Korpus vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme asi 15 minut.

2. V míse vyšleháme tvaroh s vejci, žloutkem, skořicí a cukrem dohladka. V druhé míse vyšleháme smetanu s oloupanými a prolisovanými bramborami a obě hmoty smícháme.

3. Náplň navršíme do formy, vrátíme ji zpět do trouby, teplotu snížíme na 140 °C a pečeme cca 15 minut. Poté teplotu snížíme na 110 °C a dále už pečeme, dokud náplň na povrchu dostatečně neztuhne.

Poznámka: Jemná navinulost tvarohu vylehčuje intenzivní chuť sladkých brambor. Každému řezu pak bude slušet při servírování čepička ze šlehačky.