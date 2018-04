Křehké máslové cukroví

Základní máslové těsto

* 330 g hladké mouky

* 250 g másla

* 90 g moučkového cukru

* 3 žloutky

* 1 vanilkový cukr

* kůra z 1 citronu

Do změklého másla přidáme moučkový cukr, žloutky, vanilkový cukr, citronovou kůru, hladkou mouku. Vypracujeme vláčné těsto a necháme v chladu do druhého dne uležet. Pečeme v předem vyhřáté troubě na 150 °C asi 15 až 20 minut podle tloušťky vyváleného plátu. Rozležení 14 dnů.

Kokosové věnečky

* základní máslové těsto

* 200 g strouhaného kokosu

Vytvoříme máslové těsto a přidáme do něj strouhaný kokos. Necháme v chladu uležet do druhého dne. Na pečicím papírem vyložený plech vytlačíme strojkem věnečky z těsta. Pečeme v mírně vyhřáté troubě na 150 °C do růžova asi 15 minut. Ještě za tepla můžeme věnečky pocukrovat moučkovým cukrem nebo počkat, až vychladnou, a ozdobit je čokoládovou polevou.

Ořechová kolečka s moka náplní

* základní máslové těsto

* 100 g strouhaných lískových oříšků

Moka náplň:

* 150 g másla

* 150 g moučkového cukru

* 1 žloutek

* 2 kávové lžičky silné turecké kávy

Vypracujeme máslové těsto a přidáme strouhané lískové oříšky. Necháme v chladu do druhého dne uležet. Vyválíme těsto na 3 mm silný plát a vykrajujeme kolečka. Pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem v předem vyhřáté troubě na 150 °C 15 minut. Po vychladnutí slepujeme ořechová kolečka moka náplní. Máslo utřeme s moučkovým cukrem, přidáme žloutek a přefiltrovanou tureckou kávu a důkladně promícháme. Kolečka poléváme čokoládovou náplní a zdobíme lískovým oříškem.

Mandlové tyčky

* základní máslové těsto

Krém:

* 100 g másla

* 150 g moučkového cukru

* 5 žloutků

* 100 g strouhaných loupaných mandlí

* kůra a šťáva ze 2 citronů

* 1/2 kávové lžičky skořice

Vypracujeme máslové těsto a necháme jej do druhého dne uležet v chladu. Těsto vyválíme na pečicím papírem vyložený plech v tloušťce asi 5 mm. Připravíme si krém. Utřeme máslo se žloutky a cukrem, přidáme strouhané oloupané mandle a nakonec kůru a šťávu z citronu a skořici. Plát těsta potřeme krémem a dáme do trouby. Pečeme v předehřáté troubě na 150 °C asi 20 minut. Vychladlé pláty potřeme citronovou polevou, a jakmile začne tuhnout, krájíme na tyčinky.

Křehké hvězdičky

* základní máslové těsto

* třešňová marmeláda

* kandovaná třešeň

V misce vypracujeme těsto a necháme do druhého dne vychladnout. Vyválíme ho na 3 mm tenký plát a vykrájíme hvězdičky. Vložíme je na pečicím papírem vyložený plech a dáme upéct do předehřáté trouby na 150 °C asi 15 minut. Vychladlé hvězdičky slepíme marmeládou a zdobíme bílkovou polevou a kandovanou třešní.

Kakaová srdíčka

* základní máslové těsto + 20 g kakao

* rybízová marmeláda

* barevná rýže

V misce vypracujeme máslové těsto a přidáme kakao. Necháme v chladu do druhého dne uležet. Vyválíme těsto na 3 mm silný plát a vykrajujeme srdíčka. Pečeme na papírem vyloženém plechu v předem vyhřáté troubě na 150 °C 15 minut. Po vychladnutí slepujeme rybízovou marmeládou. Polijeme citronovou polevou utřenou z moučkového cukru, bílků a citronové šťávy. Srdíčka ozdobíme barevnou rýží.

3 krémové náplně do máslového cukroví

Slepované cukroví se rychleji rozleží. Vyzkoušejte letos pro změnu místo marmelády naše krémové náplně.

VANILKOVÁ NÁPLŇ

* 150 g másla

* 80 g moučkového cukru

* 1 žloutek

* 3 balíčky vanilkového cukru

Zpěníme máslo a po částech přidáváme cukr, nakonec žloutek a vymícháme do hladka.

CITRONOVÁ NÁPLŇ

* 100 g másla

* 120 g moučkového cukru

* šťáva a kůra z 1 citronu

Podobně jako u vanilkové náplně nejdříve napěníme máslo, pak přidáme moučkový cukr a nakonec náplň dochutíme šťávou a kůrou z citronu.

NÁPLŇ Z VAJEČNÉHO KOŇAKU

* 30 g másla

* 3 vařené prolisované žloutky

* 3 polévkové lžíce slazeného kondenzovaného mléka

* 50 g moučkového cukru

* 2 polévkové lžíce koňaku nebo rumu

* případně 1 kávová lžička strouhaného piškotu na zahuštění

Zpěníme máslo, postupně přidáváme cukr, mléko, koňak nebo rum. Nakonec do náplně vmícháme žloutek a pro zahuštění piškotové drobečky.