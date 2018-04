Čtenářský recept: Křehké cukroví s vínem

250 -300 g hladké mouky

250 g másla

1 žloutek

7 lžic bílého vína

špetka soli

moučkový cukr na obalení

1. Máslo necháme povolit a ze všech surovin zpracujeme v robotu nebo ručně těsto, které odložíme do chladu přes noc. Odoláme pokušení přidat do něj více mouky, než je uvedeno v předpise.

2. Vyválíme placku tak 3 mm silnou - slabší se bude trhat či mazat. Nakrájíme na pruhy široké asi 3 cm a z nich malé trojúhelníčky, které opatrně přemístíme na plech s pečícím papírem. Pečeme dozlatova při 180 stupních.

3. Počkáme, až budou trojúhelníčky vlažné, a pak teprve obalíme v moučkovém cukru - neudělá se tak silná vrstva a budou se i méně lámat.

Poznámka: Když se při pečení cukroví sejde víc lidí, mají s tímto receptem hned důvod k otevření lahve vína - ale do cukroví stačí i docela obyčejné. Zato máslo v receptu není nahraditrelné, to upečete nejvýš docela obyčejné sušenky, nic svátečního. Recept se k nám do rodiny dostal zcela běžným způsobem - od známých, kde jsme ho ochutnali. Paní domu měla trojúhelníčky jeden jako druhý, čehož sama nejsem schopna, ale ani roztodivné tvary nevypadají špatně a na chuti jim to neubírá. Ač se používají jen zcela běžné suroviny, jejich poměr zaručí chuťový koncert.