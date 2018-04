Krav maga: v sebeobraně musíte udělat i to, z čeho se vám chce zvracet

Základní rady Když je vám někdo podezřelý, volejte policii.

Snažte se utéct.

Proti útočníkovi použijte třeba podpatky. Buď mu dupněte na nohu, nebo vší silou mu seškrábněte podpatkem kůži z holeně.

Kopněte útočníka mezi nohy.

Pomozte si klíči, propiskou, mobilem, kamenem, sklenicí, popelníkem atd.

Seminář měl ženám pomoci zvýšit jejich šance na obranu při napadení. Jak ale říká vedoucí kurzu Michal Otipka, když zaútočí 120kilový borec, který se bude umět prát, moc šancí žena nemá. Ale vždycky se vyplatí bránit se.

Kickbox, aikido, karate, judo a další bojové sporty jsou fajn. Ale v krav maga se učí, jak se ubránit v situacích, do kterých se může dostat bohužel každý z nás. Že jsou tyto kurzy drsnější, dokazuje i fakt, že se trénuje také s nožem, nejdříve gumovým, pak i s normálním, a to různé délky. To už je trochu silnější káva. Náš ukázkový trénink byl samozřejmě mírnější.

Seminář začal pozdravem a povídáním o historii krav maga. Zajímavostí je, že jeho zakladatel Imi Lichtenfeld prožil své dětství v Bratislavě, svou unikátní metodu sebeobrany a boje zblízka však vyvinul až v Izraeli.

Modřiny a škrábance z tréninku jsou normální

Nejprve jsme se rozcvičily a pak se začalo trénovat. První tréninková hra spočívala v tom, že jsme se snažily každá svou protivnici plácnout do ramene a do kolena. Náročnější bylo, když jsme tuhle hru hráli všichni proti všem. První škrábance z tréninku byly na světě.

Instruktor Michal Otipka prokládal naše trénování historkami o napadení, které se staly jemu nebo někomu známému. Vždycky vysvětlil, jak bychom se v takových situacích měly bránit, a předváděl to se svými kolegy.

Pak jsme mezi sebou zkoušely ve dvojicích odstrčení násilníka. Byla jsem ráda, že já si to můžu vyzkoušet na chlapovi. Je to jiné, než když se snažíte do hrudníku mlátit holku. Zvlášť, když to byl sympaťák, který něco vydrží.

Jak se tedy bránit? Nejlepší je utíkat a křičet. V případě bližšího kontaktu si můžete pomoci nehty, kopnout útočníka kolenem do rozkroku či ho praštit čímkoli, co máte po ruce. Dobře prý poslouží například tužka, kterou útočníkovi bodnete do oka, nebo ho klíči poškrábete v obličeji. "Při sebeobraně musíte udělat i to, z čeho se vám při akčních filmech dělá zle. Pamatujte si, že jestli se má někomu něco stát, ať je to útočník, ne vy," radí Michal Otipka.

Co je krav maga Krav maga připravuje studenty na všechny možné scénáře, ve všech prostředích a za všech podmínek. Ve svých technikách navíc využívá přirozených reflexů a pohybů těla.

Zdroj: www.kravmaga.cz

Krav maga (hebrejsky boj zblízka) je systém sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil (IOS), izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek. Krav maga bylo zařazeno do učebních osnov izraelských středních škol, jeho techniky jsou předváděny a nacvičovány ve výchovných a naučných institucích řízených izraelským ministerstvem školství. Krav maga není sport, ale příprava na boj zblízka na život a na smrt.

Zdroj: Wikipedie

Míra obrany by také měla být přiměřená situaci. Když vás obtěžuje opilý kolega na večírku, pořádně do něj strčte otevřenými dlaněmi. Ale když je situace o mnoho horší, bouchněte ho do krku nebo mu strčte prsty do očí, uhoďte ho do nosu, prostě si neberte žádné servítky.

Učily jsme se také, jak se dostat z různých sevření. Když to člověk čeká a ví, že je všechno v pohodě, tak to jde. Ale v praxi si nedokážu představit, že bych se, například z úchopu kolem krku, dostala. Instruktor nás samozřejmě upozorňoval, že každá technika se pro její zvládnutí nemůže vyzkoušet jen pětkrát, ale tak tisíckrát.

Česká facka je nejběžnější

Jeden z nejčastějších útoků, jak muž napadne ženu, je facka. Otipka říká, že muži se mezi sebou většinou bijí pěstmi, kdežto ženu fackují. Útok odrazíte prostě tak, že mu do rány strčíte ruku. Je to jednoduché, ale útočníka rána bolí mnohem víc než toho, kdo se brání. Z takového jednoduchého nácviku mám asi největší modřiny.

Seminář krav maga mě opravdu zaujal. Netvrdím, že po jednom odpoledni přeperu stokilového chlapa, ale něco jsem se rozhodně naučila. I když po tolika historkách o napadení se mi temnou Prahou nešlo domů zrovna nejlépe a rozhodně jsem neměla chuť si hned nějakou techniku vyzkoušet v praxi.