Někdo si svůj život nedovede představit bez sukní, jiný bez kostýmku či malých černých a někdo zase bez kraťasů. Tento kousek si některé ženy a dívky natolik oblíbily, že je v kombinaci s punčochami či legínami dokonce nosí celoročně.

„Nosím kraťasy skoro celé léto. Nejčastěji asi džínové, které jsem si ustřihla z rozdrbaných džínů a které dělají pěkný zadek. Mají výhodu, že je nechávám po střihu delší, zhruba do půlky stehen, a když je potřeba, tak je založím. Když k nim člověk vezme pěkný vršek a boty, může v nich do města, na nákupy, na schůzku, kamkoliv,“ svěřila se kolegyně Bára s tím, že je doslova kraťasový typ.

Bára je vysoká a štíhlá, takže si může dovolit odhalovat kde co. Přesto raději volí délku, která jí zadek schovává. „Když se neustále ohýbáš kvůli dětem, jsi ráda, že ti neleze zadek ze sukně. Tohle je velká výhoda kraťasů,“ podotýká.

Ani naše čtenářky neholdují příliš krátkým střihům. „Nemám ráda provokativní oblékání a kraťasy v „nebezpečné délce“ - tedy příliš krátké nebo upnuté. Kraťasy nosím v létě často, jsou fajn na cesty. S tím, jak se oteplilo, už je asi brzy vytáhnu. Už se moc těším,“ prozradila studentka Klára Kaju Machu na Facebooku.

Nikoliv všechny ženy si s délkou šortek lámou hlavu. Právě proto se jejich majitelky zpravidla stávají magnetem pro kolemjdoucí. Bohužel často nikoliv kvůli svým ladným a vypracovaným křivkám či báječnému osobnímu stylu. Tento kousek odhaluje veškeré tělesné nedokonalosti lépe než zrcadlo. Můžeme se tak při jízdě tramvají či ve frontě v obchodě detailně seznámit s nepřehlédnutelnými rozměry, celulitidou či striemi ženy před námi, aniž bychom o to měli sebemenší zájem.

„Na pěkné nohy v decentních kraťáscích je hezký pohled a klidně se za takovou kočkou ohlídnu i já. Ale dívat se na macatice v tramvaji a všude na ulici, které nemají sebemenších ostych ukázat nám pomalu svoje vnitřnosti, to je přes čáru,“ glosuje Milada Benadová, jedna ze čtenářek OnaDnes.cz.

Podobné rozporuplné pocity vzbuzují některé kreace i u stylistů a návrhářů. „Nejdůležitější je uvědomit si, že ne každý „šortkový kousek“ je vhodný všude. Šortky na pláž či na túru vypadají přece jen trochu jinak než městské šortky nebo šortková sukně. Je to jako u všech druhů oděvů, „vyhodnotit“ prostředí, kam je chceme obléct a pak „vyhodnotit“ svoji postavu a pak si vybrat z obrovského množství druhů ty pravé,“ upozorňuje návrhářka Beata Rajská.

„Kraťasy jsou opravdu jedno velké výživné téma. Šortky jsou “zdravější” na hubených nohách, to je bez diskuze. Na silnějších dámách už kraťasy tak nevyniknou, ba naopak vynikne jejich tloušťka,“ říká stylistka Petra Šestáková.

Podle ní je ideální sáhnout po kraťasovém kostýmku, tedy šortkách a saku stejné barvy. „Dá se z něho udělat velká paráda do práce. Vždyť jen vzpomeňte na film Pretty Woman. Když za Vivian přišla do hotelu její kamarádka a ona ji chválila, jak vypadá luxusně.“

„U kraťasů hodně záleží na délce. Vyřízlé kraťasy si opravdu mohou dovolit pouze mladé a štíhlé slečny, které mají souměrnou postavu. Totéž platí o kombinaci šortek a punčoch. Jinak určitě volit délku těsně nad nebo pod kolena,“ doplňuje stylistka Lenka Pavlů s tím, že věk by v jejich nošení neměl být překážkou. „Nemám nic proti tomu, když si sedmdesátiletá babička vezme na safari kraťasy nad kolena, ale do města se to nehodí.“

Záleží tedy, jak o sebe žena pečuje. Některé dámy si mohou dovolit šortky i v pokročilém věku. „Pomačkaná kolena má někdo ve třiceti a někdo ani v padesáti. Takže vám nemusí být dvacet, abyste si je oblékla, ale na kolena a tvar šortek přeci jen přihlížejte. U tvarované postavy s velkým rozdílem boků a pasu můžou by šortky zvonovější,“ říká návrhářka Beata Rajská.

„Zamlada nad kolena, nyní coby devítinásobná babička pod kolena. Nemám už pěkná kolena a jsem soudná,“ svěřila se Anna Zvoníčková.

Petra Šestáková dodává, že šortky obecně jsou spíše volnočasovou módou. „Procházky v létě městem, výlety s batohem na zádech, tam já osobně hodně vidím kraťasy džínové či plátěné. Když šortky do práce, tak je lepší volit kvalitní lehčí materiál a vybírat střih třeba s puky a delší nohavicí.“

Vhodnou alternativou mohou být střihy do áčka, které připomínají sukně. Jsou volnější přes stehna a dole rozšířené. „Kraťasy obecně lidem moc nelichotí. Mnohem lepší je sáhnout po 3/4 délce kalhot nebo zkrácené délce pod kolena,“ myslí si Lenka Pavlů.

A jak je nosit? „Se vším! Košile, trička, svetry, kožené bundičky. Ale uvědomte si, že máte odhalené nohy, tak už nemusíte odhalovat ostatní. I tady platí méně je více,“ uzavírá Beata Rajská.