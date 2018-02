Proměna sportovkyň. Jak Sáblíková, Kvitová či Koukalová zkrásněly

Ještě před několika lety to byla nakrátko ostříhaná stydlivá holka s rovnátky, která byla ve svém živlu jen s bruslemi na nohou. Při rozhovorech s novináři působila lehce vyjukaných dojmem a zdálo se, že mediální pozornost bere jako nutné zlo. Dnes je z ní dlouhovlasá půvabná žena, která hravě komunikuje s novináři a fotky ze svého soukromí umisťuje na sociální sítě. Řeč je o královně ledové dráhy a několikanásobné olympijské vítězce na dlouhých tratích Martině Sáblíkové.

Se svojí imidž experimentovala delší dobou. V roce 2014 před olympiádou v Soči se dokonce zúčastnila proměny v rámci kampaně Děkuji maminko. Přesto se zdá, že styl, který jí sedí našla až nyní. Dlouhé vlasy, lehký make-up a elegantnější šatník proměnily rychlobruslařku skoro k nepoznání. Martina za poslední dobu doslova vykvetla do krásy.

Za změnou imidž prý stojí kolegyně z Martinina týmu, které jí poradily, ať si zkusí nechat narůst dlouhé vlasy. „Zkusila jsem to, ale občas jsem je proklínala, když vlasy ještě nešly dát do culíku a už byly delší. Musela jsem používat pinetky nebo čelenky na trénink, což nemám ráda. Ale teď se to otočilo a jsem holkám vděčná, že mě k tomu vyhecovaly. I když na ty vlasy občas nadávám, protože jsou někdy vážně hodně nepraktické. Co se kadeřnictví týče, tak chodím do salonu Libora Šuly ke Kláře Vítové. Občas zajdu taky u nás ve Žďáru,“ svěřila se před časem Martina v rozhovoru pro Nedělní Blesk.

Reklamou ke kráse

Kromě toho občas Martina využívá i služeb stylistky. Ta jí například pomohla i s výběrem šatů a doplňků, které si na sebe vzala na udílení státních vyznamenání loni v říjnu. A přestože se nejlépe cítí v pohodlných sportovních věcech, čas od času si ráda nechá poradit a vezme si něco ryze ženského.



Podobně pochvalné reakce na změnu vzhledu jako u Martiny Sáblíkové slýcháváme i na adresu tenistky Petry Kvitové. Tu dříve málokdo považoval za výstavní krásku, nyní ale sklízí velké množství komplimentů. Svůj podíl na tom má i účinkování v reklamě. Už od puberty provází tenistku láska ke šperkům a tak není divu, že se v roce 2016 stala ambasadorkou značky ALO diamonds. „Milovala jsem bižuterii, především náušnice. Čím jsem ale starší, tím více oceňuji luxusnější šperky a diamanty. Nejde jen o to, že jsou nesmrtelné, krásné, ale je to i velmi dobrá investice. Drahý šperk neztratí hodnotu, ba naopak. Pro mě je prioritou jednoduchost, takový jsem i osobnostně,“ svěřila se v rozhovoru pro iDNES.cz Petra Kvitová.

Kosmetická péče jako součást relaxu

Loni na Vánoce se pak spolu se svojí slovenskou kolegyní Dominikou Cibulkou objevila i v kampani klenotnické značky. Kromě toho se stala i ambasadorkou kosmetické značky L’Occitane. „ Pro jejich nádherně voňavé výrobky mám již dlouhodobě slabost. Líbí se mi i filozofie značky. Miluji sprchový olej z řady Mandle a krém na ruce z řady s bambuckým máslem,“ říká Petra Kvitová s tím, že o sebe ráda pečuje a když je příležitost, nechává se ráda rozmazlovat různými procedurami.



Spolupráce s kosmetickou firmou prospěla i biatlonistce Gabriele Koukalové. Ta ještě před pár lety působila roztomilým, avšak poněkud dětským dojmem. Dnes fascinuje tím, jak i při té největší vánici a během sebenáročnějšího závodu působí upraveně a žensky. „Gábinu si kosmetická značka Dermacol před 4 lety vybrala, proto, že přesto, že je vytrvalostní sportovkyní působila velice žensky a tato její ženskost a krása se ještě v průběhu spolupráce rozvinula. Má možnost testovat a používat kosmetické výrobky. Na velké speciální akce hlavně ty spojené se značkou může využít i vizážistu,“ komentuje spolupráci mluvčí značky Jana Ratajová.

Dřina i sebejistota

Gábina je zvyklá se před každým závodem sama líčit a používá k tomu speciálně produkty, které dokážou odolat i nepřízni počasí. „Kosmetiku používám moc ráda. Pamatuji si, že už ve třech letech jsem si tajně zkoušela mámin pudr a postupně i další líčidla. Máma celý život používala značku Dermacol a já jsem si ji oblíbila také,“ popsala biatlonistka v rozhovoru pro OnaDnes.cz.



Možná je však za proměnou našich úspěšných sportovkyň něco docela jiného. Jejich kariéra začala už v útlém věku a ony postupně dozrávají. „Mají za sebou spoustu let neskutečné dřiny, která se vpisuje do obličejů. Otiskuje se do mimických vrásek. Zažily spoustu radosti,ale i zklamání v bojích a v životě. Čas hledání se projevuje i navenek a ženy někdy mohou působit spíš chlapsky. Kolem 30 let věku došlo u nich k porozumění, vnitřnímu nebojování, smíření se se sebou,“ popisuje stylistka a vizážistka Petra Šestáková, která se nedávno profesně potkala s Petrou Kvitovou i Martinou Sáblíkovou.

Setkání v ní zanechala velmi pozitivní dojmy. „Obě si sportu a výkonů užívají, ale nechtějí za každou cenu vítězit. Cítím z nich jakési vnitřní uvolnění a tím se uvolnění projeví i navenek. Okolí, tedy my, to pociťujeme jako zkrásnění. Mají spoustu sponzorů, dostanou se k focení, pracují na nich vizážistě. Ukazují, jak by mohly vypadat, to začaly následovat a užívat si. Jsou velmi přátelské a otevřené,“ myslí si Petra Šestáková.