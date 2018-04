Krásné ruce a nehty? Stačí půlhodinka

Pokožka na rukou i samotné nehty jsou velmi namáhané, proto jim dopřejte aspoň jednou za týden omlazující rituál a minimálně půl hodiny je hýčkejte - rozhodně si to zaslouží. Vyberte si k tomu oblíbený film nebo seriál, připravte si výbavu správných pomůcek, velký měkký ručník a pohodlně se usaďte do křesla a pusťte se do toho. S touhle pravidelnou půlhodinkou byste už navždy měla počítat.

Krok č.1: krátké rande s odlakovačem

Nikdy se do manikúry nepouštějte těsně po koupeli, protože to jsou nehty změklé a nabobtnalé. Stačí je rychle umýt mýdlem a vysušit. Jako první se zbavte starého laku a zpevňovačů, k tomu používejte raději bezacetonové odlakovače doplněné o výživu nehtů. Nikdy jej nenalévejte na nehty a ani je v něm nemáčejte. Vyhýbejte se i tomu, aby vám odlakovač stékal po kůži prstů.

TIP

Nagellack - entfernner s aloe vera a provitaminem od Ebelin za 39,90 Kč, a to jen v nezbytném množství.

Krok č.2: zatlačte závoj

Odstraňovače kůžičky neslouží k jejímu rozpuštění, pomohou jen k snadnějšímu zatlačení k okraji nehtu bez vzniku záděr. Kůžičku okolo nehtů změkčíte například praktickým fixem S-he stylezone za 79,90 Kč a jeho druhým koncem ji jemně zatlačíte k nehtovému lůžku.

Můžete použít také dřevěnou tyčinku (většinou z pomerančovníkového dřeva), nikdy však kovové nůžky nebo dokonce špičku kovového pilníku. Stříhání kůžičky kolem nehtů je snad nejrozšířenějším nešvarem, který je s manikúrou spojen, přitom je příčinou toho, že se na rukou tvoří stále nové záděry. Pokud je tenhle zlozvyk i váš případ, zkuste vydržet 3 až 6 měsíců a na tu dobu schovat nůžtičky na nepřístupné místo. Uvidíte, že se to dá vydržet!

Krok č. 3: král manikúry - obyčejný pilník

Tip: Svěřte své ruce do péče profesionálů. Nechte si je ošetřit a poradit s vhodnou barvou laku. Server Raketa.cz pro vás denně připravuje slevy na manikúru.

Odstraňte nečistotu pod nehty a nehty zapilujte. Pokud to není nutné, vyhněte se nůžkám a kleštičkám, a pokud to nejde jinak, používejte jen ostré nástroje a nehty vytvarujte do jemného obloučku. Podle kvality nehtů volte i hrubost pilníku. Čím jsou nehty slabší a lámavější, tím by měl být pilník jemnější - například Ebelin za 39,90 Kč.

Skleněné pilníky udělají také dobrou službu, ale jsou křehké a bohužel se rychle rozlámou. Pro zabroušení tvrdých nehtů zvolte pilník s hrubším povrchem. Kovové pilníky jsou k nehtům nešetrné, raději je vůbec nepoužívejte. Musíte ale odolat pokušení, protože na vás vykouknou z každého manikúrního setu. Úplně si vystačíte s nejjednodušší sestavou pro manikúru, např. Ebelin za 69,90 Kč.

Krok č.4: lesklé nehty bez chemie

Objevuje se vám na nehtech rýhování? Nejspíš se jedná o dědičné zatížení, ale může být také příznakem nemoci. Pokud víte, že máte stejný problém jako babička a maminka, klidně sáhněte po jemném leštícím hranolu Ebelin za 59,90 Kč. S leštičkou pracujte opatrně, abyste nehtovou plotýnku příliš neztenčili. Při dorůstání by se vám pak nehty lámaly a třepily.

Krok č.5: jemná bruska

Abrazivní krém vmasírujte jemně do pokožky rukou. Odstraníte starou zrohovatělou kůži a vaše ruce budou jemnější a hladší.

TIP

Renewing Hand Scrub od Oriflame za 149 Kč s částečkami z mandlových skořápek

Krok č.6: olejová lázeň

Pokožka působením vnějšího prostředí, změnami teplot a klimatizací rychle vysychá, a to i ta na rukou. Ideální výživou nejsou jen speciální krémy na ruce, existuje ještě jedna možnost, jak intenzivně pomoci unaveným rukám. Tou je olejová koupel rukou.

Doma si vystačíte s trochou olivového oleje a umyvadlem teplé vody. Výborné vlastnosti má také mandlový olej a nebo růžový - ten koupel i provoní. Na trhu jsou také speciální koupele přímo od kosmetických výrobců - například Masážní olej a lázeň na ruce Softening Hand Bath and Massage Oil od Oriflame za 129 Kč nebo Softening Hand Bath Massage Oil od Oriflame za 129 Kč s extraktem ze sladkých mandlí a arniky.

Při přípravě olejové koupele dávkujeme na jedno umyvadlo vody asi 2 lžíce oleje. Ruce ponoříme na 10 minut do lázně a jemně osušíme, nejlépe měkkým froté ručníkem.

Pokud budete chtít efekt koupele ještě znásobit, vsuňte osušené ruce do mikrotenových sáčků a následně do froté rukavic a nechte působit aspoň 10 minut. Mikroten udrží teplo a zlepší vstřebávání léčivých esencí z lázně. Při pravidelném používání se pleť na vašich rukou zjemní a efekt bude patrný na první pohled.

Krok č.7: obřad lakování

Nehty je potřeba chránit před vysycháním kvalitním lakem. Než si lak oblíbené barvy začnete nanášet na nehty, dopřejte lůžku výživu, třeba v podobě gelového laku s obsahem Calcia a D-Panthenolu - Calcium gel od Gabriella Salvete za 89 Kč, výborně se hodí jako podklad pod barevný lak.

Pokud se vám líbí pouze přirozený vzhled nehtů, sáhněte naopak po světlém laku pro francouzskou manikúru Maybelline za 129 Kč, který je jen lehce zabarvený dorůžova. Nehty budou vypadat upraveně a přirozeně. Ochranný lak Top Coat od Gabriella Salvete za 89 Kč má vysoký obsah pryskyřice a zabraňuje lámání nehtů a poškození laku.

Domácí zdroje



ZÁBAL S MEDEM



V misce smíchejte lžičku medu a lžičku olivového oleje. Směs pomalu vtírejte do pokožky rukou.Ruce zabalte do mikrotenových sáčků nebo polyetylenových rukavic a potom do froté ručníku na 30 minut. Tento zábal je vhodný především v zimních měsících, pro vydatnější výživu chladem vysušených rukou a nehtů.

ZÁBAL S VAZELÍNOU Naneste silnější vrstvu bílé vazelíny (k dostání v lékárnách a drogeriích) na ruce a nehty. Navlékněte bavlněné rukavice a nechte působit přes noc. Pro lepší vzhled nehtů je přeleštěte bavlněným hadříkem.

MLÉČNÉ KOUPELE Ohřejte plnotučné mléko na teplotu, která vám je příjemná, a namočte do něj ruce na 5 minut. Mléčná koupel je vhodná pro zpevnění nehtů a hydrataci kůže.