Krásné obočí krok za krokem: jak ho správně vytrhat i zbarvit

Možná jste si svého obočí doteď moc nevšímala a nechávala jste ho svému osudu. Pak vězte, že stárnoucímu obličeji dokáže správně tvarované obočí ubrat pár let. Bohužel dost žen si své obočí upravuje tak, že to má přesně opačný efekt.

Vyhněte se proto maskování povadlého obočí s pomocí odbarvovače a vykreslení tmavé tvrdé linky nad bílými chloupky obočí. Ani vyholení zbytků obočí a vykreslení tmavé linky nad nadočnicovým obloukem se nenosí. Váš pohled dostane tvrdý a udivený výraz.

Módou v posledních letech je permanentní zvýraznění obočí tetáží. Vhodné je pro ženy středního věku, kdy odpadne rozpíjení líčidel. Lepší je vpravit pigment do kůže pouze na rok až tři a nechat jej přirozeně vymýt. Nová linka by se měla přizpůsobit stárnutí obličeje.

Jaký tvar zvolit

K určení vhodného tvaru využijte dvě tužky nebo štětce. Položte je křížem u křídla nosu - jednu tužku vzhůru vedle nosu, druhou prodlužte k vnějšímu koutku oka. Kde se tužka setká s obočím, tam má mít správný okraj. Základní linii obočí zásadním způsobem neměňte, k obličeji se vždy hodí nejvíc přirozený tvar. Jen to, co vám v něm roste navíc, vytrhejte, co chybí, doplňte líčením.

Vytrhávání

Aby vás trhání tolik nebolelo, vypněte prsty pokožku a chloupky trhejte ve směru růstu a směrem nahoru. Kůži chvílemi povolte, abyste zkontrolovali tvar obočí. Čelisti pinzety musí být ostré a suché. Mastné, například od krému, by sklouzávaly. Zčervenalou pokožku chlaďte kostkou ledu. Nejlépe je vytrhávat obočí před spaním, aby měla pokožka čas do rána na zklidnění.

Tvarování

Pokud je vaše obočí příliš husté, může způsobit zamračený výraz, je třeba zasáhnout více. Pokud s úpravou obočí nemáte zkušenosti, požádejte napoprvé kosmetičku. Získaný tvar udržujte pravidelným vytrháváním. Vizážista Pavel Bauer doporučuje začít s úpravou od vnějšího konce a pokračovat ve spodní linii směrem k nosu.

Hry s barvou

Pro doplnění barvy obočí si zvolte tóny v přirozené barvě vašich vlasů. Příliš světlé, úzké nebo nepravidelné obočí můžete zvýraznit tužkou na obočí nebo stíny. Tužky jsou tvrdší, neměly by se rozmazávat, aby v obočí nezůstaly tmavé fleky. V případě stínů nepoužívejte barvy s třpytkami, vhodnější jsou matné hnědošedé, hnědé nebo černé, podle zbarvení přirozených chloupků. Volba špatného odstínu obočí může pokazit vaše nalíčení.

Líčení

K rychlému doplnění a tvarování obočí sáhněte po dobře ořezané tužce. Pokud jste zručné, můžete chybějící chloupky doplnit práškovým stínem za pomoci zešikmeného štětce. Takové nalíčení vypadá velmi přirozeně. Při malování tužkou chloupky nejdřív vykartáčujte a chybějící obočí doplňujte jemnými čárkami, které dokreslíte krátkými tahy. Pod obočí můžete nanést ještě rozjasňovač, zvýrazní je.

Fixace

Je-li v pořádku tvar obočí, učešte ho kulatým kartáčkem. Pokud ho nemáte, použít můžete také téměř prázdnou řasenku, ve které sice už není dost barvy pro řasy, ale přesto obočí přirozeně zabarví a zároveň učeše a zafixuje. Rostou-li chloupky dolů nebo se všelijak kříží, učešte je a přestříkejte trochou laku nebo přetřete gelem na vlasy a obočí vykartáčujte do požadovaného tvaru.