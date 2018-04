Krásné a zdravé vlasy ve třech krocích

Zdravý lesk

Léto je pro naši hlavu báječná dovolená. Vlasy vlají ve větru, lesknou se na sluníčku a sluší nám i obyčejný culík. Podzim nás ale většinou zastihne s vlasy, které nutně potřebují generálku. Sluneční záření oslabilo vlasová vlákna, teplo zničilo ve vlasech jejich základní stavební kámen keratin a časté koupání v moři nebo rybníce znamená, že vlas nabobtná a snadno se trhá.Je toho dost, co musíme napravit, než přijde mráz. Vezmeme to postupně. Nejdřív vrátíme vlasům:

Pokud jste přesvědčena, že jste pro lesk vašich vlasů udělala maximum tím, že jste si je u moře každý večer pořádně opláchla, zklameme vás. Za lesk vlasu je totiž zodpovědný hlavně ochranný mikrofilm na jejich povrchu, který se mytím a dlouhodobým máčením vlasů ničí. A pokud chybí, vlasy vysychají, ztrácejí pružnost, pevnost a lesk.

Takže úkolem číslo jedna je: obnovit film. Toho docílíte různými krémovými maskami, gely, mléky či olejovými emulzemi. Masky jsou ideální pro všechny typy vlasů, nezapomeňte je pečlivě rozetřít po celé délce vlasu. Druhou kúrou v podzimní ozdravovně bude, jak na to, aby se našim vlasům vrátila:

Energie a síla

Velmi nezdravě vypadají hlavně suché a lámavé vlasy, což je bohužel také častá sklizeň letních radovánek. Vlivem UV záření, větru a nadměrného tepla se ničí keratin, stavební kámen vlasů. Vlasy jsou pak porézní a zacuchávají se. Navíc kvůli narušené vrstvě v sobě neudrží vlhkost a jsou suché, lámavé a roztřepené.

Logicky tedy potřebují zvlhčit a vyrovnat povrchovou strukturu, čehož docílíte speciálními hydratačními přípravky.

Pravděpodobně nejvíc dostala v létě na frak barva našich vlasů. Blondýnky je vyšisovaly do suché slámy a brunetky mají ve vlasech pruhy nechtěných odstínů. Schází nám prostě:

Zářivá barva

Barvené vlasy nepřicházejí o svůj odstín kvůli šamponu, ale vodě. Ztrácejí proto barvu i vlivem deště, vlhka, mořské a chlorované vody, a dokonce i pocením. Tomu se v létě zabránit nedá. Co si ale můžeme hlídat, je, že nebudeme vlasy zbytečně dlouho máčet a vystavovat je sluníčku. Nemá smysl bránit se stylingovým přípravkům, jako jsou laky, gely a tužidla, protože ty nám barvu nekradou. některé naopak - vlas uzavřou a chrání ho tak před rozpadem molekul.

Nemá smysl barvit vlasy hned teď, protože jsou stále oslabené. Barva by se na nich rychle a dobře chytila, ale stejně rychle by je opustila a vybledla. Nejdřív musíte dodat vlasům sílu nějakou výživnou kúrou a potom ještě použít barvu, která obsahuje třeba koncentrované výtažky z ovoce nebo ochranné antioxidanty. A až si vlasy obarvíte, používejte po každém druhém až čtvrtém mytí vlasovou masku určenou k regeneraci barvených vlasů, nebo si na podobnou proceduru zajděte do kadeřnictví.

Domácí kúry: pomocníci z ledničky a spíže

Domácí regenerační masky na vlasy vyžadují čas a pokud možno žádné diváky. Připravte si je navečer a pak můžete sedět u detektivky v turbanu jako Šeherezáda. Šeherezáda, která bude mít už ráno zdravější a lesklejší vlasy.

Domácí hydratační kondicionér z avokáda a vaječného žloutku

Na rozdíl od avokáda, které hodláte sníst, by tohle mělo být až skoro přezrálé a velmi měkké. Rozmačkejte ho vidličkou na kašičku a vmíchejte žloutek. Na dlouhé vlasy budete potřebovat dvoj až trojnásobnou dávku. Naneste masku na celé vlasy, smotejte je do uzlu, přikryjte suchým starým ručníkem a stočte do turbanu. Po patnácti minutách je opláchněte a pak umyjte svým obvyklým šamponem.

Maska z ricinového oleje a žloutku na suché vlasy Ricinový olej, který v těle působí jako silné projímadlo, vrací vlasům sílu a lesk. Smíchejte dvě lžičky oleje se žloutkem (na dlouhé vlasy dávku zdvojnásobte) a vmasírujte je do vlasů po celé jejich délce. Po chvíli opláchněte a umyjte šamponem.



Kúra na posílení mastných vlasů

Vetřete do kůže na hlavě rakytníkový olej a nechte 30 minut působit. Potom vlasy umyjte šamponem a opláchněte odvarem z kopřiv (100 g kopřivového listí zalijte 2 sklenicemi vody a vařte 30 minut na mírném ohni, přeceďte).



Kúra ze slunečnicového oleje

Smíchejte šálek slunečnicového oleje a šálek oleje z pšeničných klíčků. Směs zahřejte a vmasírujte do pokožky hlavy i do vlasů. Opláchněte vlažnou vodou se lžící citronové šťávy. Potom umyjte šamponem.



Kondicionér z majonézy

Majonéza vrací přeschlým vlasům lesk a život. Na krátké vlasy stačí půl šálku majonézy, na dlouhé toto množství zvyšte. Naneste majonézu na vlasy v celé délce a pečlivě vmasírujte. Zabalte vlasy do igelitové fólie a usaďte se na 15 minut k dobré knížce. Potom majonézu dobře opláchněte a vlasy umyjte svým obvyklým šamponem.



Hodinový kondicionér

Máte minimálně hodinu jenom pro sebe? Smíchejte v mixéru dvě a půl lžíce sušeného mléka, lžíci oleje z pšeničných klíčků a jedno vejce. Hladkou směs naneste rovnoměrně na vlasy a nechte působit 60 minut. Potom vlasy umyjte šamponem a upravte jako obvykle.