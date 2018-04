Krásné a pohodlné? Průvodce nakupováním zdravých a hezkých bot

Existuje vůbec něco jako krásná, sexy a přitom pohodlná dámská letní bota? Kdybychom se zeptaly Carrie Bradshaw, hlavní hrdinky kultovního seriálu Sex ve městě a nekritické milovnice střevíčků z dílny Manolo Blahnika, tak by asi tvrdila to samé jako kdysi moje babička: "Pro krásu se holt musí trpět!"

Jenže zkuste odvést v mondénních pantoflíčcích s rajčím pírkem dítě do školky nebo prostát celý den v práci na svůdných nohou obutých do elegantních sandálků na deseticentimetrových šteklích. Pokud to vůbec přežijete ve zdraví, dobelháte se domů nikoli coby žena vamp, ale jako raněná srna.

Podpatky "z kočáru do báru"

"Každý by si měl vybírat boty podle toho, co mu nejlíp vyhovuje, a nejen podle módních trendů," upozorňuje podiatr Jaroslav Fešar, ředitel Centra péče o nohy a tělo a prezident České podiatrické společnosti. "Ty totiž nejsou určeny pro denní nošení. Když chcete vyrazit na nějakou párty, tak si pro mě za mě vezměte třeba i nepohodlné boty na vysokém podpatku, ve kterých těch pár hodin vydržíte. Ale obuv pro celodenní nošení by měla být tak komfortní, že ji večer po nějakých patnácti hodinách na nohou ani nebudete chtít vyzout. Žádná bolest, žádné otlaky, odřeniny, nepřiměřený zápach nebo pocit vlhka..."

Odborník přes nohy doporučuje vyhnout se příliš úzkým botám a zbytečně vysokým podpatkům, protože různé otlaky a další problémy jako vbočené palce, stěsnání prstů nebo poruchy nožní klenby vznikají právě v důsledku nošení nevhodných bot.

Jako maximální přípustný dámský podpatek doporučuje Česká obuvnická a kožedělná asociace ten o výšce do 3,5 cm, dále by bota měla poskytovat noze dostatek prostoru do šířky a její délka by měla být až o jeden centimetr větší než je délka nohy.

Aby slušely a neškodily

Podle Jaroslava Fešara se ale rozhodně nemusíme zříkat půvabu ve prospěch zdraví. I velice elegantní bota může být dostatečně šetrná k ženské nožce a zdravotní obuv, kterou dneska seženete třeba v lékárně, nemusí nutně vypadat jako z botníku vaší pratety důchodového věku.

PODIATRIE PODIATRIE (pozor: neplést s pediatrií) je věda zabývající se studiem nohy, její anatomií, fyziologií a patofyziologií a také léčbou a ošetřením zdravých i nemocných nohou.

"Já se přimlouvám za boty, které mají nějaké pásky přes nárt i zadní část nohy, vyrobené z přírodních materiálů s dobře tvarovanou stélkou a mírným podpatkem," popisuje dle svého názoru dokonalou dámskou letní obuv podiatr.

"Rozhodně bychom ale měli boty kupovat u prodejců,kteří nabízejí certifikovanou obuv určenou pro Evropany, která je zárukou kvality zpracování i použitých materiálů," říká Fešar. Zejména by pak taková obuv měla mít prvky, které podpoří nožní klenbu a stabilizují patu, aby bota dobře držela na noze.

Naprostým opakem zdravé boty jsou pak podle podiatra žabky, které nejsou vhodné na celodenní nošení a dají se akceptovat jen pro krátkodobý pohyb na zahradě, v akvaparku nebo na pláži. Kromě toho, že žabka neposkytuje noze stabilitu a škodí chodidlu, nožní klenbě i patě, je také úplně plochá. Takže netlumí nárazy při chůzi po asfaltu, betonu nebo třeba po dlažebních kostkách, což má negativní vliv na celý pohybový aparát od kotníků až po krční páteř. Nošením nevhodných bot si můžete vykoledovat nejen puchýře, ale i bolesti hlavy anebo zad.

Každému, co jeho jest

Je jasné, že jiné boty bude nosit asistentka ředitele, letuška nebo prodavačka v uzeninách. Všechny ale stráví v práci na nohou poměrně dost času a nemohou si dovolit páchat na nich nějaké násilí. Pokud mají zdravou nožní klenbu a netrápí je jiné zdravotní problémy, mohou si ještě docela vybírat. Ale jakmile někdo trpí třeba na otlaky, má příčně plochou nožní klenbu či nadváhu, už musí vybírat boty opatrně.

Například ploché balerínky nebo tenisky jsou stále in a na léto doslova ideální, ale podle podiatra si je může dovolit jen žena či dívka s naprosto zdravým chodidlem.

"Opatrní by měli být zejména lidé, kteří mají jakékoliv problémy s nožní klenbou," varuje Jaroslav Fešar. "Stejně tak by se měli mít na pozoru ti, kdo mají neurologické potíže nebo třeba diabetes. U nich by bota s nedostatečným tlumením mohla způsobit například tvorbu vředů a otlaků. Balerínky zase mohou působit obtíže zejména v letních měsících, protože noha je v nich relativně sevřená a může docházet k otokům a vzniku puchýřů, které mohou druhotně vyvolat infekci a způsobit komplikace."

A nakonec letní tip. Boty, které připomínají Hurvínkovy dřeváky, ale jsou vyrobené z extrudované pryskyřice, takže jsou lehké a pohodlné. Jmenují se crocsy. "Já si bez nich nedovedu představit léto," přiznává lékař. "Jen co začne být teplo, tak je vezmu na nohy a nosím je s oblibou třeba celý den, protože to je obuv, která poskytuje maximální komfort zdravému chodidlu. Vhodná je ale i tam, kde už nelze z nějakého důvodu pomoci a dotyčný už není schopen kvůli bolavým nohám a velkým otlakům podstupovat žádné další korekce, nápravy či operace. Díky této obuvi se může výrazně zlepšit kvalita jeho života, protože je příjemná, měkká, pohodlná a umožňuje člověku v rámci jeho pohybových aktivit chodit co nejlépe."

Nákupní seznam

Nebudeme si nic nalhávat, nákup nových bot je pro většinu z nás velkou událostí a adrenalinovým zážitkem. Proto je dobré, ještě než otevřeme dveře svého oblíbeného obchodu, zopakovat si pár dobrých zásad, jež bychom neměli porušit, pokud si nechceme donést domů další ÚPN (úplně nevhodný nákup) nebo věc typu TUNNN (tohle už na sebe nikdy nevezmu).

Je dobré vzít si na nákupy s sebou jako poradkyni přítelkyni, sestru, dceru nebo matku. Její nezávislý pohled zaručí nejen to, že si nekoupíme už deváté růžové boty jen proto, že to je zkrátka naše oblíbená barva, ale také případně zchladí naše nadšení, pokud stiženy nákupní horečkou přehlédneme fakt, že a) to je fakt šíleně hnusná bota, b) cena překračuje možnosti našeho rozpočtu či c) botky jsou krásné, ale naprosto nenositelné.

Také bychom si neměli nechat od obsluhy namluvit, že se bota po nějakém čase roztáhne. Zejména pokud je z umělého materiálu. Neroztáhne. A jestli vás tlačí teď, tak vás bude tlačit ještě víc. Obuv musí už v obchodě perfekně sedět a neměla by škrtit, utlačovat prsty ani se při chůzi vyzouvat.

Pokud v nich chcete doopravdy chodit, nekupujte si malé nebo velké boty jen proto, že ve vaší velikosti už je nemají a ony jsou tak krásné. A až přijdete domů s úlovkem, přestaňte zpytovat svědomí. Ne, za tyhle peníze by nebyl sobotní nákup v samoobsluze. Ano, opravdu je potřebujete.