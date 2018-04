Krásná v létě? Už teď začněte. Podle testu zkuste běh nebo chůzi

Co je dobré vědět, než vyrazíte Před tím, než poprvé vyrazíte na trať, je dobré si udělat plán. Takový, který zmenší riziko, že vás běh či chůze otráví a vy opět skončíte. I sportovní štěstí přeje připraveným. Ještě před sto lety ušli naši předkové za den 20 kilometrů. My zvládáme v průměru už asi jen tak 900 kroků. Což je příliš málo, lékaři doporučují aspoň 9 000 kroků (asi 4 km). Jestli tuto vzdálenost uběhnete nebo ujdete pěšky, nehraje pro vaše zdraví žádnou roli. Připadá vám, že začít "chodit pro zdraví" je jednoduché jako facka? Omyl, aby chůze měla opravdu blahodárný účinek na vaše zdraví i figuru, musí splňovat několik náležitostí. Chodit musíte rychleji, než jste normálně zvyklá. Dělejte spíše kratší kroky, v rytmu chůze byste měla dýchat i pohybovat rukama. Držte rovná záda a vypněte hrudník. Na zem pokládejte nejdřív patu, teprve pak se přehoupněte ke špičce. Tou se také odrážejte. Na začátek si stanovte trasu asi 1,5 km dlouhou a později ji prodlužujte. Chůzi byste si měla naplánovat aspoň třikrát za týden na dobu minimálně 40 minut. A jako před každým cvičením byste měla pár minut věnovat rozehřátí svalů. Atletka během devíti týdnů Abyste se vyhnula klasickému píchání v boku a zadýchávání typu sentinel, doporučujeme rozbíhat se podle následujícího devítitýdenního plánu: běhu byste se měla věnovat tři až čtyřikrát týdně. Před samotným výkonem se nezapomeňte minimálně pět minut rozcvičit a zahřát rychlou chůzí. 1. týden - Sedm minut rychlé chůze, poté minuta velmi pomalého běhu. Tuto kombinaci opakujte 3krát (24 minut celkem).

2. týden - Šest minut chůze, minuta a půl běhu, kombinaci opakujte 3krát (22,5 minut celkem).

3. týden - Pět minut rychlé chůze, tři minuty běhu, kombinaci opakujte 4krát (32 minut celkem).

4. týden - Čtyři minuty rychlé chůze, čtyři minuty běhu, kombinaci opakujte 4krát (32 minut celkem).

5. týden - Dvě minuty rychlé chůze, pět minut běhu, kombinaci opakujte 4krát (28 minut).

6. týden - Minuta rychlé chůze, sedm minut běhu, kombinaci opakujte 4krát (32 minut).

7. týden - Minuta rychlé chůze, devět minut běhu, kombinaci opakujte 3krát (30 minut).

8. týden - Zkuste běžet svým tempem 15 minut bez přestávky, pokud budete moci, pokračujte až do 25 minut, jestli ne, přejděte do chůze a podle sebe se po chvilce znovu rozběhněte.

9. týden - Měli byste být připraveni si řídit vlastní plán, podle své výdrže. Můžete zkusit souvislý půlhodinový běh.