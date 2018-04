Krásná se zlatem. Užijte si luxusní péči

Zlato našemu tělu není cizí, malé množství tohoto drahého kovu náš organismus obsahuje (v lidském těle se vyskytuje v kombinované formě jako molekuly či ionty).

Zlato lidstvo fascinuje odjakživa a coby součást zkrášlovacího rituálu patřilo mezi povinnou kosmetickou výbavu již v dobách královny Kleopatry.

Proč právě zlato?

funguje jako prostředek pro rozjasnění a zpevnění pokožky obličeje a celého těla. Dokonale totiž odráží světlo a na pokožce láme paprsky tak, že opticky dodá mladistvý jas, který pleť postupem času ztrácí.

odolává korozi neboli oxidaci, které svým vlastním způsobem podléhá i lidská kůže.

napomáhá při odstranění toxinů, a tím i k čistější pokožce.

Využití v pleťových přípravcích je tak zcela nabíledni: zlato odvrátí ztrátu pružnosti a pevnosti tím, že zpomalí neblahé účinky volných radikálů.

Zlato se používá i k léčbě řady nemocí. Například revmatické artritidy či rakoviny prostaty a krku. V dermatologii působí protizánětlivě a snižuje tvorbu melaninu, který způsobuje nechvalně známé stařecké skvrny.

Masáž obličeje a krku válečkem z 24karátového zlata či krémem s obsahem čistého zlata zvyšuje aktivitu kůže na buněčné úrovni.

Ionty v pokožce reagují na změnu napětí, které kov vytváří při styku s pletí. Buňky se "probouzejí", poškozená buněčná spojení se obnovují a regenerace se zrychluje, stejně jako přítok krve do ošetřené oblasti.

Výzkumy dále prokazují příznivé účinky v léčbě kožních problémů včetně nadměrné pigmentace či poškození slunečním zářením.

Vzhled k jeho hodnotě si ovšem musíte připravit své peněženky. Na druhou stranu trocha rozmazlování by neměla vyvolávat výčitky svědomí, děláte to pro svůj vlastní pocit krásy i pro své okolí, takže se nad účtem moc netrapte. Zasloužíte si to.