Krásná můžete být v každém věku. Poradíme, jak na to

Prozkoumejte důkladně svoji pleť a napište si, co v zrcadle uvidíte. Každý věk má své charakteristické projevy stárnutí a vyplatí se všimnout si jich včas. Když totiž s vráskami začnete bojovat, až když vaše tvář připomíná indiánskou babičku, už s tím pravděpodobně nic neudělá ani zlatá kreditní karta.

Předejít můžete ledasčemu, a když ne předejít, tak alespoň o několik let oddálit. Jestli se vám nelíbí podobná představa budoucnosti, nevzdávejte se a začněte se o svoji pleť starat a chránit ji. Hned teď.

Vaše první kosmetika (20+)





Dosud byl vaším spojencem maminčin krém? Zapomeňte na něj a kupte si konečně svůj vlastní. Nic jiného než hydrataci zatím nepotřebujete.

Jestli musíte denně řešit starosti s pletí, mohou za to hormonální změny. Pleť bývá i v tomto věku často podrážděná a má sklon k akné. Především v tzv. T-zóně (na čele, nose a bradě) se objevují zarudlé pupínky a vřídky. Nemusíte ale vynakládat příliš velké úsilí, aby vaše pleť opět zářila jako slavným celebritám. Stačí trochu disciplíny a pár chytrých pomocníků pro pravidelnou péči.

1. VHODNÉ JE JEMNÉ ČIŠTĚNÍ

Začněte svůj jemný, ale důkladný boj s nečistotami pleti. Večer očistěte nánosy prachu a make-upu hloubkově čisticím gelem, nejlépe s antibakteriálním účinkem. Dopřejte si i jemný peeling, který pleť zbavuje odumřelých kožních buněk. Čisticí pleťová voda bez alkoholu odstraní přebytečný maz, aniž by pleť zbytečně přesušovala.

2. VYHOĎTE MASTNÉ KRÉMY

Mastné krémy pleť ucpávají, ale nesnažte se ji ani vysušovat kvůli pupínkům. Donutíte pleť jedině ke zvýšené tvorbě mazu a skončíte tak v začarovaném kruhu zánětů. Lepší službu vám udělá hydratační matující emulze, kterou rovnoměrně nanášejte na vyčištěnou pleť. Reguluje lesk a zmatňuje. Navíc UVA/UVB filtry ochrání pleť před slunečním zářením.

3. JEDNODUCHÉ NALÍČENÍ A SVĚŽÍ VŮNĚ

Pokud se chystáte na ples či diskotéku, můžete si dovolit i výraznější barevné nalíčení se třpytkami.

Pořiďte si líčidla v tužkách, kterými můžete ihned upravit, co je třeba. Noste u sebe korektor na zakrytí akné. Výhodné jsou ty, které v sobě obsahují antibakteriální složku. Parfém vybírejte osvěžující a jemný, ten nejlépe svědčí vašemu věku. Na těžké vůně máte času ještě dost.

Začněte s ochranou proti stárnutí (30+)





Vaše pleť už nezáří jako před pár lety a také objevujete první jemné vrásky. Právě teď s nimi můžete začít úspěšně bojovat.

Vyhrály jste boj s akné a vaše pleť už potřebuje úplně jinou péči. Zaměřte se na pořádnou hydrataci. Mastné krémy pro vás ještě nejsou to pravé, pořiďte si lehkou emulzi, která vydrží zvlhčovat pleť celý den. Stres, smog, únava, strava i hormonální cykly vedou k tomu, že pleť může být podrážděná a občas se vrátí pupínky. Nemůže za to už ale mastná pleť jako v pubertě, ale podrážděná nervová zakončení, která jsou příliš blízko pórů.

1. CO POMŮŽE OD PROBLÉMŮ?

Pleť uvedete do normálního stavu pomocí hydratační péče, která už není tak agresivní jako ta pro adolescenty a více se hodí pro dospělou pleť.

2. PROTI PRVNÍM VRÁSKÁM

Drobné mimické linky se objevují kolem očí i rtů. Používejte protivráskovou tyčinku s vitaminem E a UV filtrem.

3. MAKE-UP PROTI STÁRNUTÍ

Místo make-upu můžete, zvláště v létě, používat krém, který dá pleti barevný tón a zároveň ji chrání a omlazuje.

Důrazněji proti vráskám (40+)





Na zralejší pleti se začínají objevovat hlubší vrásky a vytrácí se mladistvý vzhled. I v tomto věku ale s pomocí dobré kosmetiky můžete vypadat skvěle.

Po čtyřicítce je potřeba všimnout si nejen prohlubujících se vrásek, ale také ochabování pleti. S věkem se poškozují kolagenová vlákna v pleti, která jsou odpovědná za její pevnost a hutnost. Jejich úbytek se projevuje ztrátou jasných obrysů obličeje, objevují se propadlá místa ve tvářích.

1. POŘÁDNÁ DÁVKA KOLAGENU

Probuďte kolagen v pleti krémem, který obsahuje přírodní výtažky z vojtěšky, bohatým na vitaminy, minerály, stopové prvky a proteiny. Účinkují jako biologický stimulátor tvorby kolagenových vláken. Váš krém by měl být hydratační a vypínací zároveň.



2. NEZAPOMEŇTE NA RUCE

První známky stárnutí se projeví nejen na obličeji a v dekoltu, ale také na rukou. Při kontaktu se saponáty používejte ochranné rukavice a krém s SPF faktorem. Můžete se tak vyhnout nevzhledným pigmentovým skvrnám na hřbetech rukou. Krém na vrásky kolem očí je pro vás samozřejmostí.

Pravidelně a důsledně (50+)





I v padesáti můžete vypadat jako hvězda. Rozhodně se nevzdávejte. Zásobte se výživnými kapslemi a výsledek se dostaví.

Na stavu pleti v tomto věku se podílí genetika a také váš zájem o účinnou a důslednou péči. Jestli si myslíte, že už na tom nezáleží, není to pravda. Dnešní padesátnice mohou vypadat mladě a jejich pleť nemusí nutně na první pohled prozrazovat datum narození v občance.

1. NAJDĚTE SI KRÉM, KTERÝ OMLAZUJE

Výsledek jako po zákroku plastické chirurgie dokáží krémy, které obsahují Pro-Xylane, což je nový aktivní prostředek proti stárnutí. Nebojte se, inspirací pro jeho výrobu byla "zelená chemie". Zjednodušeně řečeno, Pro-Xylan posiluje soudržnost mezi horní a spodní vrstvou kůže. Ve spojení s kyselinou hyaluronovou pomáhá probudit nové buňky a zachovává mladistvý vzhled pleti.

2. VYPLŇTE TVÁŘE

Můžete samozřejmě navštívit plastického chirurga a nechat si injekčně vpravit dávku hyaluronátu do propadlých míst na tváři a nebo vypnout vrásky botoxem. Účinky jsou okamžité, zákrok bezbolestný.

3. POMŮŽOU KONCENTRÁTY A MASKY

Unavenou pleť rozhodně povzbudí séra a výživné masky. Sérum používejte pod svůj denní i noční krém jako výživu navíc a hydratační pleťovou masku si dopřejte každý třetí den jako svého spojence. Práci nočního krému na omlazování vaší pleti podpoříte kvalitním spánkem v tmavém prostředí.

4. OČI SI ŽÁDAJÍ SVÉ

Citlivé oční okolí si zaslouží vypínací a hydratační emulzi ráno i večer. Opatrně je vklepávejte v dostatečné vzdálenosti od očí, abyste si je zbytečně nepodráždily. Ztenčováním jemné kůže kolem očí prosvítají žilky, je a tmavé kruhy pod očima zamaskujte hydratujícím korektorem.

Na péči o pleť už nešetřete (60+)





To, co nejvíc potřebujete, je vydatné rozmazlování. Ať je vám šedesát nebo devadesát let, hýčkejte se, výsledek se dostaví.

Naučte se právě teď koupit si bez výčitek svědomí drahý krém. V jeho ceně se odráží nejnovější technologie, obsahuje kvalitní účinné látky a prošel testy. Můžete vypadat stejně mladě jako Jana Švandová nebo Jane Fonda. Krémy, které vám doporučujeme v této kategorii, vám budou vyhovovat až do sta let.

1. CO OBSAHUJÍ KRÉMY PRO ŠEDESÁTNICE?

Velmi zralé pleti svědčí absolutní péče. Nic nepokazíte pravidelnou hydratací, výživou a pečlivou ochranou proti slunečnímu záření. Krémy by měly být namíchány z látek, které jí navracejí pevnost a hutnost. Pomáhá také vitamin C, kolagen a vápník.

2. I ČIŠTĚNÍ PLETI POMÁHÁ K OMLAZENÍ

Mechanické obrušování kůže pomáhá k odlučování odumřelých buněk a navrací pleti jemnost a zářivost. Používejte krémové peelingy, které zesláblou pleť nepodráždí a zároveň jí dodají výživu. Make-up a nasbírané celodenní nečistoty odličujte výživnými odličovači, vhodnými pro zralou a citlivou pleť.

3. VYPÍNAČE A VYPLŇOVAČE NA HLUBOKÉ VRÁSKY

Vrásky kolem očí a pod nosem vypnete speciální dávkou rostlinného botoxu v přípravcích z lékárny.

A nakonec...

Starejte se nejen o obličej, ale o celé tělo. Cvičte nebo se alespoň často procházejte, hlavně se hýbejte. Dostatek kyslíku prokrví pořádně pokožku a pomůže jí s obnovou buněk. Pomáhá i zdravá strava a psychická pohoda. Dělejte si radost, kdykoliv to půjde. Dobrá nálada totiž svědčí i pleti. Vrásky od smíchu se nezapočítávají.