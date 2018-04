Krásná můžete být v každém věku

Jak naše kůže stárne a co všechno pro ni můžeme udělat, aby byla – stejně jako my – stále v co nejlepší kondici?

Pokud se o svou pleť staráte už několik let stejně, používáte stále stejné přípravky a marně pátráte v paměti, kdy jste naposledy byla na kosmetice, možná děláte chybu. Naše kůže má totiž v průběhu života rozdílné potřeby, nehledě na to, že kosmetické přípravky či procedury jí mohou pomoci oddálit stárnutí nebo alespoň zmírnit škody, které na ní napáchala nevhodná péče i okolní prostředí. A jaká vlastně je ideální péče?

BYLO VÁM DVACET?

Co se děje s kůží:

Vaše pleť je ve výborné kondici a regeneruje se vysokou rychlostí. Zatím má dostatek kolagenu i elastinu – bílkovin, které jsou zodpovědné za pevnou a pružnou pokožku. Nicméně jak se blížíte ke třicítce, začnou se tvořit první mimické vrásky (i když je třeba ještě nevidíte). Přesto vám stále ještě můžou 'bláznit' hormony a trápit vás pupínky a akné.

Co potřebuje vaše pleť:

Na den zvolte lehké hydratační přípravky s faktorem 15, případně krém v kombinaci s make-upem s UV filtrem. Pozor na nadměrné slunění – na kůži by se za pár let projevilo v podobě pigmentových skvrn a vrásek.

Partie kolem očí jsou citlivější a rychleji stárnou, proto je vhodné začít používat lehký hydratační krém na oči, zpočátku alespoň na noc. Zatímco spíte, nechte pokožku odpočívat, maximálně doplňte chybějící hydrataci. Akné a vřídky ošetřete speciálními přípravky. Pravidelně choďte na kosmetiku, ideální je každých šest týdnů. Mastné, problematické pleti prospěje mikrodermabraze nebo chemický peeling (odstranění svrchní vrstvy pokožky), zkusit můžete i domácí sety.

PŘEKROČILA JSTE TŘICÍTKU?

Co se děje s kůží:

Vaše pleť produkuje čím dál méně mazu, na některých místech může být i hodně suchá. Zpomaluje se její schopnost regenerace a snižuje se tvorba kolagenu a elastinu. Následkem toho všeho je pokožka méně pevná a pružná, ztrácí hezkou barvu, 'zakládají' se první vrásky a mimické se prohlubují. I když je puberta dávno za vámi, může se vám zase nebo zcela poprvé objevit akné.

Co potřebuje vaše pleť:

Přes den pleť dostatečně hydratujte a chraňte před UV zářením, na noc jí dopřejte výživnější přípravek. Nemáte-li skvělé genetické dispozice, je na čase začít používat protivráskové krémy, které pomůžou předcházet předčasnému stárnutí a zpomalí tvorbu vrásek. Pozornost věnujte také partiím kolem očí a krku – kromě hydratace potřebují i vyživit a posílit. Pokud ještě nechodíte na kosmetiku, určitě začněte. Nehodláte-li se smířit s již vzniklými mimickými vráskami, je vhodná doba 'omráčit' je botulotoxinem. Chemický peeling je zase ideální zbraní proti jizvičkám po akné a nerovnostem pleti.

JE VÁM PŘES ČTYŘICET?

Co se děje s kůží:

V tomto období se vaše pleť stává viditelně sušší a citlivější, ztrácí jednotný tón a elasticitu, hůře si drží vlhkost a vrásky jsou zřetelnější. Podílí se na tom hlavně zpomalená produkce kolagenu a elastinu a později i začínající přechod. Mimické vrásky jsou již pevně 'vepsané' do kůže a běžné krémy si s nimi neporadí.

Co potřebuje vaše pleť:

Určitě přejděte na kosmetiku pro zralejší pleť. Krémy by měly hydratovat, chránit, vyživovat a dodávat energii. Vhodné jsou přípravky s retinolem či ovocnými kyselinami, které zlepšují barvu pleti a lehce vyhlazují její strukturu. Protivráskový krém kolem očí používejte pravidelně, a to ráno i večer. Při odličování dejte pozor, aby kosmetika nevysušovala. Pečlivě se chraňte před slunečním zářením.

Mimických vrásek vás nejlépe zbaví aplikace botulotoxinu, klasické vrásky si můžete nechat vyplnit speciálními výplněmi, vzhled pleti celkově vylepší různé profesionální metody omlazení, například mezoterapie či rejuvenace.

JE VÁM PADESÁT A VÍCE?

Co se děje s kůží:

Škodlivé vlivy, se kterými se pokožka musela v minulosti vypořádat (sluneční záření, špatná životospráva, stres), se začnou ,ve velkém' projevovat na pleti. Následkem snižování produkce estrogenu v menopauze je pokožka tenčí, sušší a křehčí. Vrásky, pigmentové skvrny a rozšířené žilky jsou stále viditelnější a pleť je celkově pokleslejší a zašedlá.

Co potřebuje vaše pleť:

Zaměřte se na dostatečnou hydrataci, výživu a ochranu. Místo lehčích krémů používejte mastnější přípravky, ideálně s látkami proti stárnutí, jako jsou třeba vitaminy A, C, E, kolagen, elastin, ceramidy, koenzym Q10 či ovocné kyseliny. Od krémů nečekejte zázraky - viditelně vylepší vzhled pleti, její stukturu i tón, úplně však vrásky vyhladit nedokážou. Razantnější změny vám zaručí pouze odborné omlazující metody či přímo chirurgické zákroky. Také s pigmentovými skvrnami a rozšířenými žilkami je vhodné obrátit se na odborníka.