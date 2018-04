Krásná může být každá žena, chce to jen zdatného grafika!

Jaký názor mají "poupravené" dámy na svou proměnu a co tomu říká vizážista Zdeněk Fencl? "Svoje pihy ani zrzavé vlasy bych za nic neměnila. Je to legrace zkusit si jiné vlasy a make-up, ale jen v počítači. Abych se ale objevila na plakátech jako dokonalá žena a okolí pak bylo zklamané, že taková vlastně nejsem, to ne." Nina "Práci grafika bych okomentovala asi tak, že se pěkně vyřádil a udělal ze mě úplně jinou osobu. To nejsem já. Ztratila se přirozenost i všechno to, co mě dělá jinou. Příliš velká dokonalost se mi zdá umělá. Chybí zde výraz a osobní kouzlo. Nejsem proti drobným a nepatrným úpravám, které přirozenou krásu trochu podtrhnou. Nesmí jí ale ubrat." Radka "Je to zajímavé vidět se upravená coby pravá modelka a dokonalá žena, ale já se svými lety nemám problém, takže se bez problému ukážu světu tak, jak jsem. Myslím si, že zralá žena by se neměla stydět za své vrásky a nějaké to kilo navíc.

Vždyť je to příroda." Věra "Je fajn vidět, jak bych mohla vypadat, kdybych byla štíhlejší. Ale já jsem ve skutečnosti s tím, jak vypadám, spokojená a nemám pocit, že bych měla něco takhle radikálně měnit. Jestli se mi to podaří přirozenou cestou (pohyb, sport), bude to pro mě jen plus a budu moci říct, že jsem to dokázala sama, ale nebudu se trápit a mít nervy z diet. Nemíním svůj život podřídit uměle vytvořenému ideálu krásy." Zuzka "Kampaň je super. Líbí se mi, že se dává příležitost i nedokonalosti, která vypadá úžasně. Když je něco hodně vyumělkované, neznamená to, že je to nejlepší," řekl ke Kampani za skutečnou krásu vizážista Zdeněk Fencl .