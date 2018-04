Krásná i v mrazech: jak na zimní neduhy pleti a vlasů

Konec popraskaným rtům

Masírujte je peelingovými zrníčky

Popraskané rty "vyžehlíte" masáží peelingovými zrníčky. Pokožka rtů je ale citlivá, proto zrníčka promíchejte s odličovacím mlékem. Tukové částice v něm tuto čisticí práci zjemní. Po smytí peelingu naneste balzám na 10 minut. Pokud se chcete nalíčit, naneste jen slabší vrstvu a po dvou minutách otřete kapesníčkem. Pak teprve rty naličte leskem nebo barevným balzámem. Suchou a matnou rtěnku na zimu nepoužívejte, vpila by se do prasklin a ještě více rty vysušila.

Zklidněte pleť

Naordinujte si rostlinný olej

Pokud nemáte zimní krém, dopřejte pleti pár kapek rostlinného oleje. Vhodný je olej z obilných klíčků nebo jader meruněk. Podrážděná pleť se tak zklidní. Jemně jej vklepejte i pod noční krém, pleť se přes noc hydratuje a zabráníte tak tvoření vrásek.

Stop červenání

Léčivý heřmánek

Napusťte tampon heřmánkovou vodou a přiložte jej na červené skvrny, které vám zůstaly na obličeji. Heřmánek zmírňuje podráždění pleti ze střídání teplot a zlepší mikrocirkulaci v podkoží. Nechte 10 minut působit a pak setřete. Následně naneste zklidňující krém. Existují i speciální krémy proti červenání.

V zimě je třeba se o pleť více starat, je totiž křehčí a namáhanější

Drsné ruce

Pořiďte si rukavice

Silnou vrstvu výživného krému naneste na ruce a opatrně je vsuňte do speciálních rukavic (seženete je například v prodejnách Body Basics či v katalogu Oriflame) a nechte krém 30 minut působit. Vhodné jsou krémy s máslem karité, medem nebo olivovým olejem.

Proti krokodýlí kůži

Starejte se o lokty a kolena

Suchá místa na těle, která nemají tukové podloží, lokty a někdy i kolena a paty, v zimě doslova trpí. Odírají se o oděv a tvoří se na nich šupiny, občas bolestivě kůže popraská. Po koupeli proto na ně naneste silnou vrstvu balzámu. Vhodné je bambucké máslo, med a bylinka arnika. Na namazaná místa pak ještě přiložte obvaz nebo nahřátý ručník na 20 minut.

Zbytek krému setřete nebo rozetřete. Nezapomínejte pravidelně promašťovat lýtka a holeň, kde kůže je často hodně suchá a v mrazivém počasí se její stav může ještě víc zhoršit.

Promažte se

Dostaňte se pod povrch

Po sprše nebo po koupeli se osušte a rozprašte po těle termální, růžovou nebo heřmánkovou vodu. Narušíte tím vápenatý film na pokožce. Poté do pleti vetřete krém nebo používejte do koupele přípravky s olejem, který nenaruší její ochranný film. Do lázně můžete přidat ovesný pudr, který má změkčující účinky.

Jednou týdně naneste silnější vrstvu krému na tělo a zabalte se do nahřátého županu. Vaše pleť bude vláčná a odolná.

Ilustrační foto.

Poletující hříva

Vyberte si správný šampon

Abyste zamezili poletování vlasů, potřebujete správný šampon. Vhodný je s neutrálním pH a bez sulfátů. Snažte se vlasy mýt alespoň jednou za dva dny.

Důležitý je i způsob fénování. Nepoužívejte horký vzduch, protože čím je teplejší, tím je větší riziko elektrizování vlasů. Vyhýbejte se používání kartáčů z umělých materiálů, zvolte raději přírodní štětiny a hřebeny z rohoviny. Vlasy ukázníte, když před česáním postříkáte hřeben nebo kartáč malým množstvím laku.

Citlivě na holení

Místo holení opilace voskem

Při odstraňování chloupků na nohou dejte přednost epilaci voskem. Vyhnete se častému dráždění kůže na tři týdny. Pokožku zvláčňujte pupalkovým nebo arašídovým olejem.