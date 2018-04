Krása z přírody je vhodná i pro alergiky

Přírodní kosmetika je velmi široký pojem. Patří do ní čistě přírodní suroviny z kontrolovaného zemědělství – to může být tělový olej, peeling z cukru nebo bambucké máslo). Velkou skupinu tvoří přípravky s malým obsahem chemických látek, ve kterých ale převažují přírodní suroviny, může jít třeba o pleťový krém. Přírodní kosmetikou se ale běžně označují i syntetické výrobky, do kterých se přidávají výtažky z rostlin nebo jiné přírodní složky. My budeme za přírodní kosmetiku považovat první dvě skupiny.



Pro koho se tato kosmetika hodí? Protože obsahuje především přírodní látky a velmi často není parfémovaná, ocení ji zejména alergici, lidé s citlivou pokožkou nebo malé děti. Hodí se i pro vás? To záleží skutečně jen na vás. Pokud vám vyhovují běžné přípravky a prospívají vám, není důvod je naházet do koše. Každá přírodní kosmetika, která je založená především na bylinách, může způsobovat alergickou reakci u toho, kdo je na dané rostliny alergický. Proto je potřeba i přírodní kosmetiku nejdříve vyzkoušet a vybrat si ty přípravky, které vám vyhovují. Přírodní kosmetika není samospásná, pokud máte problémy s pletí, měli byste dbát i na pitný režim a zdravý životní styl.



Kosmetika s certifikátem BHID prochází přísnou kontrolou

Pokud se chcete s námi vydat na exkursi do světa přírodní kosmetiky, jste vítáni. Nejdříve se podíváme na firmy, které nabízejí certifikovanou přírodní kosmetiku podle německého standardu BHID. BDIH je německá asociace výrobců léčiv, kosmetiky (více viz www.kontrollierte-naturkosmetik.de). BDIH vypracovala pravidla pro to, co znamená Kontrolovaná přírodní kosmetika. Výrobky, které usiluji o označení Kontrolovaná přírodní kosmetika a o značku BDIH, jsou za tímto účelem kontrolovány institutem Ecocontrol. Tento institut uděluje ochrannou známku Kontrolovaná přírodní kosmetika od roku 2001.

Výrobky, které tento certifikát získají, musejí obsahovat jen neškodné minerální látky, rostlinné suroviny z kontrolovaného pěstování nebo sběru, žádné syntetické látky ani geneticky manipulované rostliny. Výrobky nejsou testovány na zvířatech ani neobsahují suroviny z mrtvých zvířat, na obalu je vždy výpis všech použitých surovin (podle množství). Obaly jsou plně recyklovatelné a veškerá kosmetika je vyráběna s respektem k životnímu prostředí.

Olejíčky jen na vlhkou pleť Tip: Tělové a pleťové oleje používejte na vlhkou pleť, tak se vytvoří emulze, která se do pleti daleko lépe vsákne.

Zvláštní kapitolou jsou emulgátory a tensidy. Emulgátory jsou látky, které umožňují vznik emulzí, usnadňují tedy smíchání různých nemísitelných látek, tensidy zase snižují povrchové napětí vody, aby bylo možno odstraňovat špínu. Emulgátory i tensidy jsou používány pouze takové, které jsou vyráběny z rostlinných olejů, vosků, včelího vosku nebo rostlinných surovin.

Na českém trhu můžete najít výrobky čtyři firem, které tento standard splňují. Podle abecedy to jsou Dr. Hauschka, Lavera, Logona, Weleda. Nejdříve se podíváme na nejznámější firmy: Dr. Hauschka a Weleda.



Dr. Hauschka: růžový krém a další sofistikované přípravky

Dr. Hauschka je z výše uvedených firem zřejmě nejznámější, každý má zřejmě v povědomí růžový krém. Německá firma od roku 1924 vyrábí kosmetiku, která obsahuje rostlinné výtažky na vodní bázi. Své přípravky vyrábí jako léky na jednotlivé nemoci pokožky, vychází přitom z celostní medicíny (s filozofickým zázemím v antroposofii Rudolfa Steinera). Pokud tedy máte mastnou pleť, dr. Hauschka vám doporučují přípravky s olejem místo obvyklého odmašťování. Pokud na mastnou pleť totiž nanesete olej, uvědomí si, že je už dostatečně mastná a začne se sama regulovat. Právě samoregulace pokožky je základním procesem, který se přípravky dr. Hauschka snaží podpořit a nastartovat. Nejprodávanější přípravky jsou produkty základní péče o pleť, tedy čistící mléko, pleťové tonikum a růžový nebo kdoulový krém. Firma ale nabízí i další přípravky, např. mast na oční víčka, intenzivní pleťové masky a další. Pro péči o tělo má Dr- Hauschka sprchové krémy a koupelové oleje, pro vlasy jsou určeny šampony, kondiconer a speciální řada bez tensidů. V nabídce je i řada na opalování a dekorativní kosmetika (té se budeme věnovat ve speciálním článku). Léčebné účinky kosmetiky jsou navíc podporovány systémem obličejové gymnastiky.



Jaké jsou zkušenosti s touto kosmetikou? „Všechny hollywoodské hvězdy používájí růžový krém, proto jsem ho zkusila taky. Musím říct, že v porovnání s běžnou kosmetikou byl docela hutný, ale časem jsem si na něj zvykla. Příjemně voněl a pleť jsem po něm měla hebčí,“ říká manažerka Alice. Základní přípravky stojí od tří do šesti set korun a jsou k dostání v lepších lékárnách. Více info na http://www.drhauschka.cz/.



Weleda: měsíčková řada pro děti a olejíčky

Weleda je na trhu už přes deset let, a díky tomu, že je k dostání v téměř každé lékárně, se stala téměř synonymem přírodní kosmetiky. Německá firma vyrábí přírodní kosmetiku od roku 1922 a stejně jako Dr. Hauschka využívá pouze přírodních surovin a chce pokožku vyléčit. Weleda nabízí přes sto různých přípravků. Stejně jako u Dr. Hauschky je v její nabídce i šťávy a sirupy na posílení organismu a imunity. Právě v zimním období je velmi žádaný rakytníkový sirup.



Nejprodávanější z celé nabídky měsíčková kojenecká řada pro děti, která zahrnuje např. kojenecký krém proti opruzeninám, kojenecký olej, krémovou koupel a mléko. „Přírodní kosmetiku jsem objevila v době, kdy jsem byla těhotná a sháněla kosmetiku pro ještě nenarozeného Honzíka,“ vypráví studentka Lucie. „Prostudovala jsem spoustu materiálů a nakonec se rozhodla, že kvůli alergii budu na malého používat jen přírodní kosmetiku, protože nedráždí a nijak nenarušuje pokožku kojenců. Krém proti oprozeninách od Weledy mi doporučily snad všechny kamarádky s dětmi, i mě se osvědčil. Kromě měsíčkové řady pro malého jsem pak zkusila i pleťovou kosmetiku pro sebe a musím říci, že už bych neměnila.“



Mezi evergrenny značky Weleda patří dále březový olej na celulitidu a balzám na nohy. Firma nabízí také speciální těhotenskou řadu (masážní oleje), madlovou řadu bez parfemace, která je určená pro péči o pleť alergiků, protože neobsahuje ani éterické oleje. Stálicí v nabídce přírodní kosmetiky je růže, kterou obsahuje růžová péče o pleť, kterou uvítají zejména majitelky unavené pleti. Výtažky z kosatce, který pleť pomáhá hydratovat, obsahuje kosatcová péče. V nabídce dále najdete tělová mléka, oblíbené tělové oleje, zubní pasty, šampony, opalovací mléka, mýdla, přísady do koupele a speciální řada pro muže.