Krása z Česka. Jak tuzemské kosmetické značky proráží ve světě

Tati, NikkieTutorials, Jeffree Star, Thataylaa, Manny Mua. Možná jste ani o jednom z těchhle youtuberů nikdy neslyšeli, ale právě díky jejich videím se miliony lidí po celém světě dozvěděli, že vůbec existuje nějaká Česká republika. A to jen proto, že dotyční v nedávné době natočili recenze na make-up od značky Dermacol.

Ano, ten starý dobrý make-up ve zlaté tubě, který vznikl už v 60. letech ve Filmovém studiu Barrandov a jeho licenci se povedlo prodat i do Hollywoodu. Sice by se mohlo zdát, že tenhle „dědeček“ nemá v záplavě kosmetických novinek u youtuberů šanci, ovšem bombastické názvy jejich videí jako „World’s most full coverage foundation??“ (což lze volně přeložit jako „Nejlepší krytí na světě?“) ho vrátily znovu do hry.

„Tohle zamaskuje všechno! Klidně byste tím mohli vyretušovat i příbuzné, které nemáte rádi,“ prohlíží si youtuberka Nikkie šokovaně svůj obličej. „To je ten nejvíc krycí make-up, jaký jsem kdy v životě zkusil. Chtěl jsem ještě použít korektor, ale to teď nemá smysl, protože už nemám co zakrývat,“ přidává Jeffree Star. „Nejšílenější krytí, jaké jste v životě viděli,“ hodnotí Tati Westbrook alias GlamLifeGuru.

Perfektní krytí láká padělatele

Abyste byli v obraze, pro většinu youtuberů momentálně platí úměra „čím víc krycí, tím lepší“, takže Dermacol Make-up Cover s obsahem pigmentu více než 50 % jim povětšinou vyrazil dech. A tak se stalo, že se půlstoletí po svém uvedení dostal jeden z prvních krycích make-upů na světě znovu do centra pozornosti, tentokrát navíc v mnohem ostřejší konkurenci jiných značek a jejich novinek.

„Nezávislá videa amerických blogerů, jako je Tati nebo Jeffree Star, spustila boom prodejů v Americe. A Make-up Cover je jednoznačně bestseller,“ potvrzuje Věra Komárová, ředitelka strategie značky Dermacol. Zájem byl dokonce takový, že se začaly objevovat i padělky, což je na jednu stranu pro každou firmu nepříjemné, ale zároveň to dokládá masivní zájem a oblibu produktu.

Kromě Spojených států se značce Dermacol velmi daří i na Blízkém východě, především v Saúdské Arábii, která je pro výrobce třetím největším trhem. Vedle odstínů, které je samozřejmě potřeba přizpůsobit klientkám daného regionu, tak firma musí zohledňovat i takové věci, jako jsou odlišnosti typu pleti, struktury vlasů nebo zvyklostí. „Například Blízký východ je známý svojí zálibou v těžkých vůních,“ uvádí Věra Komárová ukázku regionálních preferencí.

Český hyaluron ve světové kosmetice

Mnohem méně viditelnou, o to větší a významnější českou stopu nalezneme překvapivě i ve spoustě produktů, které se u nás vůbec nevyrábějí. Ať už vezmete do ruky pleťový krém světoznámé značky, nebo třeba luxusní přírodní sérum, s velkou pravděpodobností se v nich ukrývá česká ingredience. A to rovnou jedna z klíčových a do nebes vynášených: kyselina hyaluronová. Jedním z největších světových výrobců tohoto opěvovaného hydratačního zázraku je totiž česká firma Contipro.



„Těžko byste mezi významnými výrobci kosmetiky hledali takového, kterému kyselinu hyaluronovou nedodáváme,“ říká Vladimír Velebný, ředitel firmy Contipro. Konkrétně jmenovat pochopitelně nesmí, leda by takovou informaci chtěli zveřejnit sami odběratelé. Což udělala například Tata Harper, která stojí za stejnojmennou luxusní americkou přírodní kosmetikou. Když tahle sympatická průkopnice zelené kosmetiky osobně uváděla na český trh svou značku, přidala jako perličku informaci, že právě česká kyselina hyaluronová se mezi všemi jinými konkurenty probojovala coby nejlepší do jejích výrobků.



Zatímco dnes patří firma Contipro k jedněm z hlavních a respektovaných světových hráčů a ročně vyrobí asi dvanáct až patnáct tun kyseliny hyaluronové, v začátcích se její zakladatel často nedostal dál než na recepci kosmetických koncernů. „První kontakty byly naprosto šílené. Jen se zeptali, kdo jsem a odkud, a když uslyšeli, že z Česka, dál se s námi vůbec nebavili,“ vzpomíná Vladimír Velebný na raná 90. léta. „Někdy to bylo úsměvné, někdy k pláči. Ale člověk musí mít buldočí povahu a nesmí se vzdát.“



Materiály budoucnosti

O tom, že má s touhle kyselinou šanci prorazit, prý nepochyboval. „Původně jsem pracoval na lékařské fakultě a jeden z výzkumů, na kterých jsem dělal, byla funkce kyseliny hyaluronové na organismus. Jednoznačně se ukazovalo, že je to materiál budoucnosti,“ vrací se Velebný k době, kdy si uvědomil, že by s touhle látkou mohl dobýt kosmetický průmysl.



Ovšem ani teď, kdy si firma vybojovala pevné místo na trhu, se nepřestává dívat dopředu a pracuje na dalších a dalších inovacích. „Pořád se dá něco vylepšovat. Intenzivně teď rozvíjíme chemickou derivaci, díky které uděláte z kyseliny něco jako nosič dalších informací. Ohromnou budoucnost mají i nanovlákna, která už vyrábíme a prodáváme do Francie,“ popisuje Velebný, jehož firma se kromě kosmetického průmyslu pohybuje i na poli farmacie.



Paradoxní přitom je, že zatímco českou kyselinu hyaluronovou odebírají přední kosmetické firmy od západní Evropy přes Spojené státy a Kanadu až po jihovýchodní Asii, v leckterých českých přípravcích ji nenajdete. „Čeští výrobci stále tlačí na cenu, takže někteří raději používají zahraniční, ovšem méně kvalitní,“ dodává Velebný.

Trendem jsou přírodní látky

Kosmetické hvězdy od českých firem Dermacol - tradiční česká značka, která se zrodila už v roce 1966 ve Filmovém studiu Barrandov. Regina - vyrábí jak dekorativní, tak pečující kosmetiku. Její počátky sahají až do roku 1954. Bione - přírodní pleťová a tělová kosmetika. V jejích produktových řadách najdete například rakytník, med, měsíček nebo mandle. Barekol - si zakládá především na speciální šetrné technologii zpracování bylin – tzv. řízené extrakci za studena, díky které se z rostlin uvolňuje maximální množství účinných látek. Havlíkova přírodní apotéka - ačkoliv značka vznikla až v roce 2014, původ některých receptur na krémy a masti sahá až do 17. století. Ryor - rodinná firma, kterou v roce 1991 založila Eva Štěpánková vyváží výrobky do více než 20 zemí světa. Saloos - v portfoliu téhle bio kosmetiky najdete především rostlinné oleje na pleť i tělo, květinové vody, balzámy a éterické oleje. La Chevre a Le Chaton - za francouzskými jmény se skrývají dvě řady kosmetiky ze středních Čech. Základ jejich výrobků tvoří kozí mléko Nobilis Tilia - aromaterapeutická kosmetika značka, která má ve Vlčí Hoře v Českém Švýcarsku veřejnou botanickou zahradu. Biorythme - přírodní a ručně vyráběná kosmetika, která neobsahuje žádnou vodu, takže se obejde bez konzervantů Ushuyay - Matka a dcera, které několik let vyráběly kosmetiku samy pro sebe, kladou důraz na kvalitní ingredience, které podpoří přirozené vlastnosti pokožky a zvýrazní její krásu. Manufaktura - původně obchod, který prodával turistů tradiční řemeslné výrobky, začali s glycerinovanými mýdly, později přidali další výrobky, které obsahují české pivo, víno, karlovarskou vřídelní sůl, byliny nebo ovoce. Syncare - dermokosmetika, kterou seženete v lékárnách a salonech, si zakládá na pečlivé konzultaci s klienty. For Life & Madaga - kosmetika specializující se na profesionální přípravky určené především pro kosmetické salony se snaží o minimalizaci potenciálních alergenů, aby výrobky mohli používat i lidé s velmi citlivou pletí. Mcely Bouqeut - luxusní kosmetika se vyrábí na zámku ve středočeských Mcelích, v malých sériích a ručně v místní laboratoři. Hlavními ingrediencemi jsou vzácné oleje amístní bylinky. Dr. Popov - přírodní kosmetika, která vedle krémů vyrábí i bylinné čaje, masti a potravní doplňky. Onest - značka přírodní kosmetiky si zakládá jak na prvotřídních ingrediencích, tak na ruční výrobě a spojování tradičních a prověřených surovin s moderními poznatky.





Mnoho českých kosmetických firem však na složení svých přípravků dbá, a aby si byly jisté i výsledky, nechávají je pečlivě testovat. S tím jim pomáhají i v Aplikačním centru kosmetických přípravků při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Na tomhle teprve loni otevřeném pracovišti zjišťují třeba to, jak dobře firmou vyvinutý krém nebo sérum pokožku hydratuje nebo jestli doopravdy zjemňuje vrásky. A zároveň tu získávají praktické zkušenosti budoucí vývojáři nové kosmetiky nebo technologové.



„Spolupracujeme převážně s českými firmami, například s Nobilis Tilia a Syncare,“ uvádí odborná asistentka ústavu Martina Černeková. „Třeba pro Nobilis Tilia zjišťujeme, jaké aktivní látky obsahují nejrůznější bylinky. Také jsme testovali esenciální oleje, sledovali jsme v nich přítomnost přírodních SPF faktorů nebo jejich antibakteriální účinky,“ dodává Černeková konkrétní příklady z poslední doby.



Díky tomu si pak můžete být jistí, že sliby na obalech takových přípravků nejsou pouze reklamním pábením, ale stojí za nimi testy v laboratořích i na dobrovolnících. „S jejich pomocí měříme třeba právě hydratační schopnosti. Většinou to trvá několik hodin, kdy sledujeme míru hydratace pokožky před nanesením, po něm a pak ještě v delších časových rozestupech,“ vysvětluje Černeková.



Pokud by vás lákalo stát se takovým „laboratorním králíkem“, stačí se objednat do Zlínského aplikačního centra na kosmetiku. Můžete si sem zajít na klasické ošetření a navíc se dostanete do databáze, která sbírá kontakty příštích možných dobrovolníků.



Soudě podle zájmu zákazníků, ale i firem předpovídá Černeková velkou budoucnost přírodním ingrediencím. „Je to jednoznačný trend, který je tu sice už několik let, ale přetrvává stále. Hodně se zjišťuje, jak získávat aktivní látky z nových a nových přírodních zdrojů. A zároveň je vidět odklon od synteticky vyrobených látek, především ropných derivátů.“

Mnoleté zkušenosti a tradice

Jestli se trendy nezmění (a zatím to vypadá, že ne), mohla by českou kosmetiku čekat skvělá, klidně i světová budoucnost. V rámci přírodní a bio kosmetiky totiž mají naše firmy rozhodně co nabídnout, navíc za sebou často mají mnohaleté zkušenosti a široká portfolia výrobků.



Například zmiňovaná Nobilis Tilia je tu už od roku 1994. Své cize znějící jméno získala podle svého „rodiště“ – Krásné Lípy (latinsky právě Nobilis Tilia) uprostřed národního „Existuje určitá skupina bakterií, které se kyselinou hyaluronovou obalují. Tyhle bakterie je potřeba kultivovat, pak je z jejich ‚kabátku‘ svléknout a následně ho rozpustit a zpracovat několika čisticímu kroky, až máte čistou kyselinu,“ vysvětluje proces výroby Vladimír Velebný, ředitel biotechnologické společnosti Contipro, která sídlí v Ústí nad Orlicí.

parku České Švýcarsko. Od samého počátku si tato aromaterapeutická kosmetika zakládá na prvotřídních přírodních surovinách, především rostlinných a éterických olejích.

A ještě o rok starší je další značka přírodní bio kosmetiky Saloos, která si rovněž vybudovala svou pověst především díky rostlinným olejům. Mnohem hlouběji do historie pak sahají kořeny Havlíkovy přírodní apotéky, kosmetiky, která navazuje na odkaz slavného českého lékárníka Karla Havlíka. Ten vyráběl kosmetiku nejen podle vlastních receptur, ale i podle těch, které se míchaly už v 17. století.

Kdo bude příštím objevem?

Ačkoliv je v ranku „české, přírodní a bio“ opravdu nabito, utěšeně bobtná dál. Mezi nováčky z poslední doby vyniká třeba značka Onest, která ve svých produktech úspěšně snoubí všechny předpoklady k úspěchu. Využívá české suroviny, vše vyrábí ručně a v menších sériích a v neposlední řadě si uvědomuje, že balení a prezentaci výrobku není radno podceňovat.



Balzámy na rty, se kterými Onest odstartoval, nezaujaly jen tím, že obsahovaly propolis, ale i krásnými obaly, které se rozkládají jako origami. Spojení se Studiem Činčera a umělkyní Karin Zadrick se jim vyplatilo – výrobky vypadají moderně, luxusně a v neposlední řadě se skvěle vyjímají na fotkách na Instagramu. Což je aspekt, nad kterým se v dnešní době nevyplatí ohrnovat nos.



Protože právě tam brouzdá hlavně mladší generace, dychtivá najít cokoliv nového, krásného a originálního. A když se náhodou povede, že se k tomu zrovna prokliká někdo, koho sledují miliony dalších lidí, může se spustit lavina.