Klíče ke kráse českých a slovenských hvězd: BB krém, spánek i rybí tuk

20 až 30 let: Andrea Kerestešová

"Ráno si obličej jen opláchnu studenou vodou, večer se poctivě odlíčím. Ideálně hned, jak dorazím domů," prozrazuje slovenská herečka, která v létě oslavila třicítku. Má citlivou smíšenou pleť a podle toho si i vybírá kosmetiku.

Přednost dává té přírodní, nejraději organické: "Mám s ní nejlepší zkušenosti a líbí se mi, že voní po přírodě, ne po chemii." Večerní rutinu zakončuje vyživujícími oleji, někdy přidá i krémovou kokosovou masku, která působí celou noc.



Častá natáčení a focení pro časopisy pleť vyčerpají, proto se jí ve volných dnech snaží ulevit. "Běžně chodím bez make-upu, i do společnosti se líčím minimálně. Připadám si hezčí, když na sobě nemám tunu líčidel. Důležitější je odpočatá pleť, jasný pohled a úsměv," říká herečka, která by se prý neobešla bez výživného balzámu na rty.



K tomu, aby působila svěže, jí nejvíc pomáhá dostatek spánku: "Moje tělo ho potřebuje čím dál víc. Taky piju hodně vody a bylinkových čajů, vybírám si kvalitní potraviny a pravidelně chodím na masáže." Když má chvilku, zajde i na kosmetiku, "je to úžasný relax. Po každém ošetření je ze mě nový člověk."



30 až 40 let: Alice Bendová

Také česká herečka a moderátorka začíná den studenou vodou: "Můj čas je rozpočítaný na minuty, takže vběhnu do koupelny, dám si ledovou sprchu a opláchnu obličej. Pak nanáším denní i oční krém od firmy Babor, vybírám si přípravky určené pro smíšenou pleť."

Make-up nosí každý den, chrání podle ní pleť proti UV záření i škodlivinám v ovzduší. Zbytek líčení většinou dolaďuje přes den: "Nosím s sebou kleštičky na řasy, řasenku a vždycky i lesk na rty. Na tom jsem závislá."



Večer o sebe pečuje důkladně: "Vždy se pečlivě odlíčím a použiji péči na noc, jednou týdně k tomu přidám ještě peeling." Jednou za dva až tři měsíce vyráží na kosmetiku a miluje masáže. "Do pražského centra Planet Zen chodím na masáž celého těla nebo jen obličeje a dekoltu. Začátek podzimu je pro mě doba detoxikace, vybírám si masáž v duchu indické ajurvédské léčby."



40 až 50 let: Jolana Voldánová

Smíšenou pleť má i televizní a rozhlasová moderátorka, která v kosmetice ráda experimentuje. "Střídám různé značky, zastávám totiž teorii, že i ten nejlepší krém se má čas od času vyměnit. To aby si na něj pleť nezvykla tak, že už nebude fungovat. Navíc ráda poznávám nové věci." Den začíná s kvalitním krémem, večer se důkladně odlíčí, nanese sérum a ještě noční krém.



"K tomu promazávám tělo vonnými olejíčky a tělovými krémy, to je prostě rituál, bez kterého si konec dne neumím představit," popisuje. Relaxace je podle ní základ, užívá si i kosmetiku, na kterou chodí jednou za čtyři nebo pět týdnů. "Čas od času potřebuji zrelaxovat pořádně, být aspoň dva dny v klidu. Poslední dobou vyrážím třeba na Moravu do Villa Memories, kde mají úžasný wellness balíček."

Líčí se každý den. "Používám BB krém od Lumene s ochranným faktorem. Make-upem zdůrazňuji přednosti a zakrývám drobné nedostatky. Ale nejvíc mi prospívá vydatný spánek a to, že se už ráno na sebe do zrcadla usměju. Funguje to." Stejně jako vyrovnaná mysl: "Hlavní je, aby byl člověk srovnaný sám se sebou."

50 až 60 let: Simona Stašová

Taky pro filmovou a divadelní herečku je spánek klíčem ke kráse, dopřává si sedm hodin denně, "ale musím mít zatažené závěsy a otevřené okno. Na noc používám dobrý noční krém, abych se probudila s hebkou pletí. Když vstanu, umyji si obličej studenou vodou, aby mi ty moje pytlíky pod očima trochu splaskly, a hned si dám vrstvu denního krému. Pod oči, na obličej a na krk."



Oblíbila si přírodní kosmetiku. "Vyzkoušela jsem spoustu značek, už vím, co mi vyhovuje. Na den používám projasňující krém od Éminence Organics, na noc hydratační od La Mer." S make-upem šetří, ale nebrání se mu: "Možná ho dokonce začnu nosit každý den. Šedesátka se oblafnout nedá a přeci jen je rozdíl, když jdu ven úplně nenamalovaná a když mám slabší vrstvu make-upu."

S časem podle vlastních slov bojuje i v kosmetickém salonu, na ošetření obličeje a dekoltu vyráží jednou za měsíc. Do lázní nejezdí, masáže si dopřává jen na letní dovolené u moře. "Zato na stravu jsem pes," tvrdí. "Nejím hovězí ani vepřové maso, jen kuře a hodně ryb. Denně jím dvě tobolky s rybím tukem – stejným, jaký dřív babičky dávaly vnoučatům na lžičku, aby měla zdravé kosti a zuby."

Nejčastěji má na talíři zeleninu a sýry. "Ale miluju i sladkosti: palačinky s borůvkami, lívance s jahodami, tiramisu a všechno s mákem. Asi taky proto nebudu nikdy hubeňour, ale za tu slast sladkého na talíři se zase víc pohybuju. Ať už na jevišti nebo doma na karimatce."

