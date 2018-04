Krása po francouzsku. Devět tipů, jak vypadat skvěle v mládí i stáří

Od Francouzky nikdy neuslyšíte, že nemá na sebe čas. Hýčkají se nejen módních oblečením a drahými kabelkami, ale také každodenní péčí.

Arome.cz Vše o parfémech a kosmetice. Články

Recenze

Diskuze

Zdravá a bezchybná pleť pro ně představuje absolutní nutnost a základ celé krásy. Proto nemusejí používat spousty líčidel a řešit, že se jim v horkém počasí rozmažou. Nemyslete si ale, že jim stačí koupit si nejnovější a nejdražší krém od Chanel a make-up od Diora. Pečují o sebe systematicky a s obdivuhodnou pravidelností. Mají to v krvi, matky učí své dcery a ty zase své potomky.

Přestože nemáte v občance místo narození Paříž, můžete vypadat stejně dobře. Stačí dodržovat pár jednoduchých pravidel.

1. Odličujte se každý večer

Francouzky toto pravidlo nikdy neporušují. Udržovat si pleť čistou je tím nejzákladnějším ze základních pravidel péče o pokožku. Jemný odličovací přípravek v podobě mléka, micelární vody či čistícího gelu a dočišťovacího tonika patří mezi nutnou výbavu, kamkoliv se Francouzka hne. Výjimky neexistují, jakmile je čas jít spát, bez odlíčení to nejde.



2. Investujte do kvalitní kosmetiky

Péči o sebe bere Francouzka vážně. Výběr správné kosmetiky nenechává náhodě, od expertů - dermatologa a své kosmetičky - ví, co její pokožka potřebuje. Kvalitní a pravidelná péče se vyplácí v každém věku. Od nynějška i vy svou tvář hýčkejte vhodnými přípravky na den i noc. Místo velkého množství se soustřeďte na skutečnou kvalitu.



3. Buďte jemná a trpělivá

Francouzky si svou pokožku hýčkají a šlechtí, což vyžaduje jemnost používaných přípravků a také čas. Netrpělivost a časté střídání krémů a účinných látek se nevyplácí. Kůže snadno znecitliví a začne se bránit zarudnutím a vyrážkami. Dejte vybranému krému dostatek času, aby ukázal, co umí. První skutečné výsledky se dostavují po 4 až 6 týdnech pravidelné aplikace, proto nepospíchejte. Pokud cítíte, že se vaše pokožka bouří, přejděte na přípravky pro citlivou pleť. Ty ostatně patří ve Francii mezi nejprodávanější.

4. Choďte na kosmetiku do salonu

V zemi galského kohouta najdete kosmetický salon a denní lázně zaměřené na hýčkání celého těla prakticky na každém rohu. Francouzky si na dokonalé pleti velice zakládají a jako samozřejmou součást berou i profesionální ošetření od zkušené kosmetičky. Ta dokáže pleť důkladně vyčistit, s pomocí masáže zpevnit a oživit, doporučí domácí péči dle aktuálních potřeb a zároveň pomůže získat celkově odpočatý vzhled. Alespoň jednou do měsíce si udělejte čas a zajděte si na kvalitní ošetření, je to výborná investice do růžové budoucnosti vaší pleti.



5. Nikdy není dost brzy

Francouzské matky učí své dcery o sebe pečovat od útlého věku. Prevence je v péči o pokožku tím nejlepším; vráskách, pupínkům, ochablosti a unavenému vzhledu lze předcházet. Francouzky začínají s péčí o pleť a návštěvami kosmetických salonů kolem patnácti let. Pravidelně si pleť dvakrát denně čistí, hydratují a chrání před sluncem.



6. S líčením to nepřehánějte

Podívejte se na slavné francouzské krásky. Uvidíte, na rozdíl od jejích zahraničních kolegyň, minimum líčidel. Francouzky se líčí, bez toho nevyjdou na ulici, ovšem šetří s barvami. Řasenka, tužka na obočí a rtěnka či lesk jim plně postačí. Nosí hodně hnědou a černou na oči a tělovou a rudou na rty. Pokud si nalíčí ústa červeně, oči většinou nelíčí. Vědí, kdy má jejich tvář dost.



7. Tělo je taky vaše

Francouzky nejsou na rozdíl od Američanek posedlé tělocvičnami a běháním v parku, na svá těla ale nezapomínají. Místo pocení při sportu si raději zajdou na masáž, hlídají si stravu a používají spousty tělové kosmetiky. Není náhoda, že ty nejprodávanější tělové produkty pro hebkou a pevnou kůži na těle pocházejí z Francie. Ročně se jich zde prodá neuvěřitelné množství.



8. Naučte se stárnout bez plastiky

Není pochyb o tom, že Francouzky stárnou se šarmem a elegancí. Do ordinace k plastickému chirurgovi nechodí tak často jako jiné národy, raději sázejí na pravidelnou péči doma a v kosmetickém salonu. Vrásky považují na nedílnou součást své krásy, cení si přirozenosti. Plastiku berou jako veřejné prohlášení o své vlastní nejistotě, což se opravdu nenosí.

9. Hlídejte si jídlo

Vyvážená a kvalitní strava je pro Francouzky stejně důležitá jako rtěnka či kabelka Chanel. Nic si neodpírají, ale pečlivě si hlídají množství. Svou roli hraje i sama francouzská kuchyně bohatá na minerály, stopové prvky, antioxidanty a kvalitní tuky. Kávu pije Francouzka bez cukru, na dortíky a bonbony si nepotrpí vůbec. Všimněte si velikosti francouzských zákusků, jsou skutečně miniaturní.