Krása odchází, ale vy netruchlete!

Průzkum Agntury Synovate zahrnuje odpovědi 3 481 lidí starších než 55 let, a to ve Francii, Německu, USA, Japonsku, Řecku, Maďarsku, Jižní Africe, Slovensku, Itálii, Rumunsku, Hong Kongu a Koreji.

Kromě 50 procent Řeků a 33 procent Italů, kterým se nelíbí, že ženy s rostoucím věkem přibývají na váze, většina mužské populace považuje každý kousek těla na starších ženách za atraktivní – vrásky i šedivé vlasy.



Připadáte si i přesto stále stará? Pak musíte do Německa. Tam jste pro 6 z 10 mužů prostě nádherná.

Ženám naopak na mužích nejvíce vadí velká břicha a to ve 27 procentech. Nejčastěji vadí Američankám ve 41 procentech a Němkám ve 33 procentech. Další nemilou vlastností přibývajícího věku, které ženy vyvádí z míry je mužská nevrlost spolu s nadměrným ochlupením nosu a uší.



Pokud se chtějí líbit i pánové, pak i oni musí do Německa, anebo do Rumunska či Francie. Tam budou ženám připadat stejně atraktivní jako jejich mladší kolegové.

Kdy vrcholí ženská krása?

Pro Francouze a Američany je zlatým věkem 40cítka. Maďaři se cítí nejlépe ve třiceti, stejně tak jako Němci. Naproti tomu v Jihoafrické republice, Hong Kongu a Koreji ženská krása vrcholí kolem dvacátého roku. Navíc pro 11 procent Jihoafričanů se krása skrývá v mládí. Právě oni nejvíce souhlasili s výrokem, že „krása je pro mladé lidi“.

Co za tím stojí? Jsme objetí diskriminace v otázce stáří? "Pokud ano, je to docela k politování," říká Jon Salters, generální ředitel Synovate pro oblast Sub-saharské Afriky.



„Jižní Afrika má problém se stárnutím. Žijeme ve slunečném klimatu, kde vliv UV záření bere vážně pouze část populace a to jen v posledních dvou desetiletích. Navíc přes 50 procent starších mužů a žen vidí vrchol krásy ve dvaceti, třiceti letech. Vypadá to, že respondenti ze starší věkové skupiny by si přáli, aby se bývali v minulosti lépe starali o svoji pleť, což by také vysvětlovalo jejich nelibost k vráskám.“

Kolik tedy ženy utratí za kosmetiku? Tři z deseti zralých žen utrácí za kosmetiku stejný obnos peněz jako když byly mladší. Naopak skoro 20 procent utratí více peněz nyní. To platí hlavně ve Francii a to ve 42 procentech. Přes 55 procent žen už přestala kupovat make up definitivně. To platí hlavně u Řekyň. Téměř sedmdesát procent z nich se již nelíčí.



Vzhled těla odráží, co se děje uvnitř. Ztráta kontroly nad svou váhou je pro většinu Francouzů horší než pár vrásek na obličeji, vyplývá z výzkumu. Japonci naopak hledají stáří v obličeji a to v 31 procentech.

Zlatý věk po ...ceti!



Je ale ztráta krásy něco nad čím bychom měli truchlit? Odpověď zní ne! Krása je pro 57 procent respondentů „kombinací vnějšího vzhledu a tím, jaký je člověk uvnitř“. Tomu věří i 63 procent respondentů z Hong Kongu a to i přes to, že považují krásu za synonymum mládí.

Francouzi uvedli nejpovzbudivější odpověď na otázku, kdy lidé dosahují svých nejlepších let. „Francouzi považují krásu za komplexní záležitost“, říká Stephane Courqueux, generální ředitel společnosti Synovate ve Francii.



„Krása vychází z nitra a je to proces, kterého můžeme dosáhnout jen díky pečlivému zacházení se svým tělem. Další roli hraje to, jak si umíme užívat pozitivních okamžiků. Díky nim mohou zralí muži a ženy být stejně atraktivní jako mladí. Vždyť pro Francouze přicházejí nejlepší léta právě kolem čtyřicítky.“



Na rozdíl od většiny ostatních – pro ty začíná zlatý věk ve třiceti.