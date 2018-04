Královská svatba ovlivní nejen svatební módu na roky dopředu

Když Kate vystoupila z auta, první reakcí bylo překvapení, že její šaty z dílny Alexandera McQueena nejsou... větší, bohatší, nápadnější.

Až v druhé vlně dorazila úleva z toho, že nevěsta nepotřebovala demonstrovat nadřazenost a zcela přesně odhadla své místo i stav britské společnosti. Země je ostatně ve vleklé finanční krizi a přílišná okázalost svatební róby by mohla v lidech vyvolat dojem, že zatímco oni se musí uskrovňovat, ti královští se oddávají blahobytu.

"Šaty měly jednodušší střih, než jsem očekával, ale byly nádherné," hodnotil proslulý francouzský návrhář Christian Lacroix.

Očekávejme proto teď návrat krajky, výšivky a květinových vzorů, ale i výrazného korzetu a nabraných boků, které působí královským dojmem.

Síla neokázalosti a jednoduchosti se o to víc projevila v šatech Katiny sestry Pippy, které jsou podle mnohých nejzásadnějšími z celé události. Prosté linie obkreslující tělo ukázaly, jak ohromující může být družička, aniž by přitom ubrala hlavní hvězdě dne sebemenší odlesk. Osvěžující nápad propojit nevěstinu kytici s vlasovou ozdobou hlavní družičky odteď uvidíme na svatbách ještě mnohokrát, stejně jako důraz na to, aby měla svědkyně bílé šaty.

Ani u rodičů a nejbližších příbuzných byste nenašli předekorované róby s divokými či romantickými prvky. Nejvýraznější tak z celého klanu příbuzných zůstala královna Alžběta, která si k radosti svých módy lačných fanoušků oblékla kanárkově žluté šaty s kloboukem naprosto stejného odstínu.

Konec rovných vlasů

Make-up Kate se moc nepovedl - částečně i proto, že nevěsta trvala na tom, že se nalíčí sama. Příliš tmavé obočí a nesmyslně výrazné černé linky by jí jako světlé brunetě profesionál nikdy neudělal, takže jen doufejme, že si ženy a dívky po celém světě nebudou brát z nevěsty příklad.

Naopak ve vlasech můžeme očekávat revoluci. "Svatební účes Kate Middleton je podle mě koncem žehliček na vlasy a renesancí kulmy," uvedl pro agenturu DPA prominentní londýnský kadeřník Andrew Barton. Kate i její sestra měly část dlouhých vlasů spadající na záda jemně zvlněnou. "Pippa měla vlasy úplně stejné a na oba účesy byla použita kulma," uvedl Barton.

Catherine, vévodkyně z Cambridge

Na závěrečnou večeři a tanec nevěsta zvolila ještě o něco jednodušší šaty se zvýrazněným pasem a bez zdobenin, přehozené krátkým svetříkem - opět navržené Sarah Burton.

Ráno už to bylo zpátky do běžných obchodů: plisované šaty ze Zary a boty z LK Bennet. Tento odstín modré teď zaplaví naše šatníky.

Carole Middleton, matka

Prý své oblečení změnila na poslední chvíli, z čehož šly na návrhářku mrákoty. Jednoduchost a jemnost kostýmu Middleton ukazují, že k tomu, aby matka nevěsty působila důstojně i vedle královny, je potřeba méně než více.

Královna Alžběta II.

Tou barvou vyrazila dech, ale královna - podle Vogue nejstylovější žena století - nemůže v ničem udělat chybu. Ostrost a výraznost barvy, kterou Alžběta II. zvolila, dokazuje, že i pro ni byla svatba vnuka naprosto výjimečnou událostí, ze které měla radost.

Joss Stone

Tuhle fantastickou zpěvačku známe hlavně v džínách a hippie trikách. Kromě absolutní bezchybnosti outfitu a fantasticky odvážné barvy tím dala Stone najevo, že umí být i za dámu, když je to potřeba. Byla nejlépe oblečenou z pozvaných mimo příbuzné.