Královny popu 2013: českým zpěvačkám ve velkém chybí šmrnc a noblesa

Červený koberec, galakoncerty, stejně jako předávání nejrůznějších cen v Česku stále značně pokulhává za světem. Snaha pořadatelů i po letech vychází naprázdno.

Móda, trendy, styl i předepsaný oděv jako by byly věcí neznámou. Jen malá hrstka se dá označit za elegantní. To se stalo i na úterním galakoncertu Královny popu, jehož 11. ročník se konal v Hudebním divadle Karlín.

Hudební pocty známým českým hitmakerům se zúčastnilo několik generací českých zpěvaček a jako hosté i tři dámy ze Slovenska. O jejich pěveckých kvalitách nelze pochybovat, o jejich garderóbě to však již jednoznačně říci nelze. Bohužel. Dámy by měly šetřit štrasem, lesklým saténem i flitry, které ve velkém množství připomínají pozlátka z poutě.

Ke hvězdě patří i perfektní vzhled, oblečení, které lichotí své nositelce a ladí s příležitostí, na kterou se obléká. Skutečnými královnami večera se z dlouhého seznamu staly pouze dvě - Marie Rottrová a Monika Absolonová. To bohužel není mnoho.

Marie Rottrová

První sólo vystoupení Marie Rottrové nasadilo laťku hodně vysoko. "Madam soul" se na pódiu objevila v dlouhé večerní róbě v barvě holubičí šedi, kterou doplnila jemnými šperky. Hluboký výstřih a vysoký rozparek znamenají balancování na velmi tenkém ledě, Rottrová to ustála na jedničku. Dokázala šaty "vynést" a ukázat všem, jak vypadá zralá krása. Svou noblesou a vytříbeným vkusem připomíná Meryl Streepovou. Zraje jako víno, s noblesou a přirozenou nonšalancí. Pozor jen na odhalené paže.

Monika Absolonová

Muzikálová hvězda Monika Absolonová předvedla koktejlové šaty od libanonského návrháře Elieho Saaba a předvedla, jak má vypadat hvězda jeviště a celebrita hodna vykročit na červený koberec. Zpěvačka dávala pomyslný políček na tvář kolegyním svým celkovým vzhledem. Dva krajkové modely, které dorazily den před koncertem z New Yorku, daly vyniknout její postavě a přesně vystihly atmosféru a styl události.

"Krajka zažívá renesanci, vypadá luxusně a zároveň mladistvě. Monika má krásné, dlouhé nohy, které takto vyniknou," řekl o výběru oblečení stylista Filip Vaněk. Jednoduché střihy vyvedené z nákladných materiálů spolu s minimem doplňků Absolonové maximálně lichotily a ona sama svým vzhledem dosáhla hollywoodských kvalit. Pokud by vystupovala na Oscarech či Grammy, návrháři z celého světa by se předháněli v nabídkách, aby se zpěvačka stala jejich tváří.

Markéta Konvičková

Mladičká Markéta Konvičková se na koncertu Královny popu převlékala dvakrát. Na červeném koberci a posléze i na pódiu se objevila v dlouhých večerních šatech svěže zelené barvy. Střih a zejména pak efekt vody a průstřihy však její postavě moc nelichotily. U modelů, do kterých si nelze vzít spodní prádlo, se vyplatí hodně přemýšlet a nemáte-li dostatečně bujný a pevný dekolt, raději od nich dejte ruce pryč.

Nutno ocenit snahu o barevný soulad šatů s vybranými doplňky. Výrazné zelené náušnice a pastelově žluté lodičky na vysoké platformě se na červnové gala dobře hodí. U pastelově žluté zůstala v případě druhého modelu. Jednoduché šaty s asymetrickou sukní již Markétě slušely více, rázem působila mladistvě a svěže.

Jitka Zelenková

Jitka Zelenková se zapomněla v minulosti, v dobách televizních estrád, kdy kvalitní látky a elegantní střihy byly pojmem neznámým. Flitrované legíny ke kolenům a objemná halenka s fiží nevypadá dobře na modelkách, natož na ženě v letech. Na galakoncertu s efektně vyvedenou scénou něco takového nemá co dělat. Ani druhým modelem se zpěvačka netrefila. Korzetový top pošitý penízky a sukně s obrovskými kulatými látkovými květinami byly velkým přešlapem - neforemné, bez špetky elegance. Tylové rukávy s květinami kolem paží zbytečně rozšiřují. Strohý, pánský styl či minimalistická róba v lichotivé barvě by Zelenkové udělaly větší službu.

Petra Janů

Šedesátiletá Petra Janů zazpívala v jednoduchých večerních šatech v klasické černé barvě, kterou oživila štrasovými doplňky. Dobře zvolený střih zdůraznil štíhlé boky a linii pasu. Třpytivé manžety korespondovaly s vybranými doplňky v podobě štrasového pásku, náhrdelníku a masivního prstenu. Ten by již nemusel být. Méně znamená více i v tomto případě. Střih a nápadité zakončení rukávů jsou natolik efektní a nápadné, že vše ostatní je již navíc.

Monika Bagárová

Další z nastupující generace zpěvaček Monika Bagárová má všechny předpoklady zazářit. Hezká tvářička, krásné vlasy, perfektní postava je snem žen i návrhářů. Škoda, že se Monika se svým stylistou Lukášem Macháčkem více neodvázali. Mladičká hvězda se po celý večer držela černobílé kombinace, kterou oživila barevně výraznými lodičkami. Nápadité doplňky a líčení ostatně byly velmi silnou stránkou jejího vzhledu.

Ilona Csáková

Ilona Csáková se stejně jako většina ostatních převlékla dvakrát. "V šatech se cítím velmi dobře, jsou elegantní, mají dle mého šmrnc a přesně se hodí pro noblesní akci, kterou právě Královny popu jsou. Jako každá žena jsem i já ráda, když šaty vystihují ženské přednosti a křivky a naopak potlačují lehké nedostatky," řekla o svém výběru koncertní garderóby zpěvačka. Koktejlové šaty v černo-stříbrné doplnila rudým bolérkem.

Délku šatů zvolila lichotivou, ukázala krásně tvarované nohy. Pozor však na lesklé látky, které přidávají kila. Také lodičky s otevřenou špičkou nesnesou punčocháče, které zpěvačka vybrala navíc síťované. Holé nohy by vypadaly mnohem lépe. Csákové hodně uškodil nevhodný účes a látky, které jí zbytečně přidaly kila navíc. Charismatická zpěvačka má v sobě spoustu energie a jistě by uměla ostatním předvést, že na velikosti tolik nezáleží. Zkušený stylista by s ní dokázal skutečné zázraky. Tento typ postavy se s trochou cviku dá velmi efektně oblékat.

Nela Pocisková a Celeste Buckingham

Galakoncertu se zúčastnily také hosté ze Slovenska. Nela Pocisková a Celeste Buckingham vystoupily v dlouhých, jednobarevných róbách. Televizní a muzikálová zpěvačka a herečka Pocisková vykročila na scénu v bílých šatech s asymetrickým, jemně řaseným vrškem. Bez třpytu, spousty štrasu a ozdob z pouti dosáhla svěže elegantního vzhledu.

Také Buckingham se ukázala v dobrém světle. Spolu s českým návrhářským duem Chatty vybrala temně fialovou róbu s křišťálovým lemováním přecházejícím z dekoltu na záda. "Chtěla jsem podtrhnout Celestinu mladost. Tato barva skvěle zvýrazní její velmi světlý tón pleti," uvedla designérka Radka Sirková.

