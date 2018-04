Královna ženské siluety - Diane Von Fürstenberg

Když mladá Diane odpromovala z ekonomie na Ženevské univerzitě ve Švýcarsku, měla díky své bohaté rodině před sebou všechny možnosti.

A rozhodla se, že její cestou je móda a styl. Ještě než se rozkoukala, vdala se za hezkého prince Egona von Fürstenberg a spolu se přestěhovali do Spojených států.

V novém bytě si začala hrát s designem. Zamilovala se do úpletů, vzorů zvířecí srsti a vytvořila si poprvé svůj vlastní, tak trochu kýčovitý, ale velmi barvitý styl. Šila pro sebe šaty a její přátelé byli nadšeni především zavinovacím oblečením inspirovaným jednoduchým baletním topem.

Za pár měsíců se hezké Evropance podařilo domluvit si schůzku s legendární Dianou Vreeland, obávanou šéfredaktorkou módního magazínu Vogue a někdejší ,dračicí‘ módního světa. Ta měla v moci prosadit nebo zničit kariéru každého návrháře, a tak byla mladá princezna dost nervózní.

„Bylo mi 22 let a byla jsem v šestém měsíci těhotenství,“ vypráví Diane. „Kancelář mocné šéfky byla vytapetovaná impozantní červenou a všichni na sobě měli černé oblečení. Nahánělo mi to strach. Ale moje kolekce se jim líbily. Nechali si něco na focení.“ To byl první a nejdůležitější krok.

VE 29 LETECH JSEM BYLA NA OBÁLCE NEWSWEEKU

Na první reklamní kampani se objevila sama Diane jako čerstvá maminka s ďábelsky ženským a sebevědomým úsměvem. Její moto bylo: Buďte ženou. Noste šaty.

„Pronajala jsem si předváděcí místnost, prodejce, objevila jsem se ve Vogue a v módní bibli Women‘s Wear Daily a najednou jsem oblékala každého,“ říká. „A to všechno díky zavinovacím topům, které jsem navrhla podle baletního dresu a potom jsem to zpracovala do šatů - takhle se zrodily zavinovací šaty.“

Jenže všechno se to stalo trochu moc rychle. „Byla jsem na titulní stránce Newsweeku ve 29 letech a to byl začátek konce,“ lamentuje Diane nad něčím, co by jí snad mělo dělat radost. Jenže v obchodním světě je obálka Time nebo Newsweeku považována za jisté prokletí. Prý to nosí smůlu.

Přestože se v té době rozvedla, šlo všechno ostatní skvěle. „Úspěch mého produktu byl uspokojující. Vyráběli jsme 25 000 kusů za týden. Když mi bylo 28, napsala jsem knihu o kráse, vytvořila úspěšnou vůni s názvem Tatiana - podle své dcery, kosmetickou řadu The Colour Authority a cestovala jsem po světě. Cítila jsem se jako rocková hvězda. Byla to fantazie,“ pokračuje. „Pořád jsem byla na cestách a žila jsem v opojení.“ Nemluvě o krásných mladých milencích, mezi které patřili například Warren Beatty a Richard Gere.

PŘIŠLA JSEM O SVÉ VLASTNÍ JMÉNO

Ale právě na těch cestách ji dohnal nemilý fakt, že si nehlídala finance a půjčila si 10 milionů dolarů.

„Prodala jsem firmu a ztratila licenci na své vlastní jméno,“ vysvětluje důsledek obrovského dluhu, do kterého se propadla. Navíc se léčila s rakovinou jazyka a měkkého patra. „Můj život se úplně změnil. Naučilo mě to pokoře. Vždycky jsem byla tak zdravá,“ je jedna z mála poznámek, kterou Diane kdy komentovala své zdravotní potíže.

Byl to dlouhý propad pro rozvedenou matku dvou dětí. Její butik byl zavřen a vypadalo to, že skončí i všechny její úspěšné vůně a kosmetika. Stáhla se z veřejného života a na dva roky se vrátila do Evropy. „Naučila jsem se spoléhat jenom na sebe. Jsem na sebe náročná, ale i hodná. Koneckonců většinu času trávíme právě sami se sebou, tak bychom si to měli užívat,“ říká Diane, která pro módní svět a nejvyšší americkou společnost skutečně na dva roky zmizela.

ŽENY MĚ INSPIRUJÍ, PROTO NIKDY NEPŮJDU NA PLASTIKU

V devadesátých letech se Diane vrátila do Států. „Najednou jsem na ulicích viděla, jak všechny holky nosí moje zavinovací oblečení. Uvědomila jsem si, že mám druhou šanci.“

Diane tvoří podle normálních žen, pořád si hlídá, co nosí, co dělají, kam chodí... pak prý je může lépe oblékat. „Navíc si jako žena myslím, že nejdůležitější věc je být sama sebou, a to je důvod, proč osobně nikdy nepodstoupím plastickou operaci nebo cokoli podobného. Jsem si jistá, že mnoho lidí se na mě podívá a řekne si: Proč se sebou něco nedělá? Nevypadám báječně, ale kdybych si nechala změnit obličej, změním se tím i já a budu nejistá,“ říká.

„Nejdůležitější je udržovat se pružná, cvičit jógu, být aktivní a rozdávat lásku.“

PANÍ PREZIDENTKA



Diane, která dosáhla ve třiceti letech obratu 60 milionů dolarů ročně, je dnes majitelkou obrovského impéria, které spravuje se svými dětmi.

Navíc se 17. června stala prezidentkou Rady amerických módních návrhářů a tím získala obrovský vliv v módním světě. Diane už je zase královna a mezi její princezny, vyznavačky sytě ženského stylu, patří třeba Gwyneth Paltrowová, Uma Thurmanová nebo Sarah Jessica Parkerová.

Na přehlídkách značky Diane von Fürstenberg už jistě vybírají, čím na podzim ohromí fotografy na červených kobercích.