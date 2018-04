Královna úpletu - Sonia Rykiel

Když podruhé otěhotněla, zjistila, že nemá co na sebe a začala vyrábět šatičky, protože chtěla být tou nejkrásnější těhotnou holkou v okolí a chtěla se lišit od ostatních žen. Pak pokračovala barevnými svetry, jaké neměl nikdo jiný – i když sama dodnes neumí plést, představu měla docela jasnou a dokonale ji popsala pletařům. Jedno z jejích dílek se najednou octlo na obálce časopisu Elle a legenda byla na světě!

Dnes Rykiel šéfuje mnohomilionovému byznysu a její modely nosí smetánka všech kontinentů. Mezi fanoušky patří, například Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow, Dita Von Teese, Mary J. Blige nebo Vanessa Paradis.

S výrazným talentem se Sonia musela už narodit – její návrhy přímo třaskají kreativními idejemi a neotřelými detaily. I své přehlídky realizuje v duchu neomezené nápaditosti a baví hosty nevídanými fórky a divadélky. Modelky instruuje, aby na jejích shows poskakovaly, tleskly si vzájemně dlaněmi, smály se nebo mluvily na diváky. Příjemná změna oproti šedým zástupům mrtvolně nehybných, zasmušilých manekýn, které je vidět na molech většiny dizajnérů.

Samotné oděvy od Rykiel vůbec nepokulhávají nad jejich živou prezentací. Celá léta se dizajnérce přezdívalo "Královna úpletu" a její poznávací znamení – pruhy a vyzývavé klobouky – tvoří stabilní složku šatníků žen, které milují šaty, sebe, svět a svádění.

Sonia často sází na živé barvy, charakteristické pruhování, nápisy na svetrech a blýskavé flitry a štras. A také kloboučky, šik francouzský šarm, koketnou délku sukní po kolena, barevné punčochy a rozverný kvítkový potisk. Linie jsou často inspirovány třicátými roky, veselé kloboučky přidávají dámský nádech jinak dívčímu půvabu oblečení. Návrhářka se nebojí vysokých opatků – typická Pařížanka se ulicemi často přesouvá po vlastních a když má k tomu hezký kabátek proti větru, vůbec nic jí nechybí.

V nejnovější Soniině kolekci se opakovaně objevuje klukovská prostopášnost, jiskřivý vtip a okouzlující svéhlavost; rozmařilost bez naivity, s jemným nádechem vychytralosti. Sonia prokazuje, že můžete být zároveň hravá a inteligentní, sebevědomá a se smyslem pro humor.

Nejednou překvapí materiál nebo atypické použití prvku; kombinace pouličního a snově feminního, sportovního a decentně uhlazeného – kupříkladu obepnuté tepláky v luxusním sametu nebo saténu, ulítlý volán na seriózním dámském smokingu. Kromě oblečení pro dospělé i děti nabízí brand Sonia Rykiel také obuv, sluneční brýle, parfémy, bižuterii.

Sonia zůstala věrná svým představám a setrvala ve vedení své společnosti celé čtyři dekády (právě letos oslavila značka 40 let své úspěšné existence). Její nejvěrnější spolupracovnicí a učnicí je její vlastní dcera Nathalie, která je kreativní ředitelkou značky a kráčí v mámou vyznačených šlépějích. Nathalie poslušně tvrdí, že kdyby nepracovala s mamčou, ochudila by se o tu nejdobrodružnější zkušenost svého života.

Vyrůstala v nepochybně fashionable prostředí, tátův butik Laura byl jenom několik metrů od rodinného bydliště a máma se stala slavnou, když byla Nathalie ještě docela malá. Původně chtěla dělat do filmu, zajímala ji také psychiatrie, pak ji k sobě Sonia stáhla jako modelku - a nakonec zakotvila v matčině firmě na plný úvazek. Má prý skvělé oko a může si dovolit někdy do toho mamince kecat. Taky jí to přece jenom nedalo a pokouší se pod záštitou mateřské značky realizovat i své tvůrčí představy.

Od roku 2005 řídí vlastní kolekci pod značkou "Rykiel Karma Body and Soul!”, na které je vidět nejen to, kdo je pro Nathalie inspirací, ale také kdo je pořád šéf a kdo je nejlepší. Řada je uvolněná, zábavná a hravá, no chybí jí nenucená přitažlivost Soniných kolekcí. Výhodou oblečení "Karma Body and Soul" jsou však v každém případě humánnější ceny.

Sonia své neutuchající činorodé síly musí vrážet do pořád nových projektů – zajímá ji jídlo a herectví, otevřela vlastní obchod s luxusním erotickým zbožím, píše knihy (je autorkou erotického románu, kde hraje hlavní roli pletený svetr). Sex je příjemně cítit ze všech návrhářčiných modelů, do kterých je vtisknuta přímo esence francouzské svádivé energie.

Rykiel určitě není jenom bezduchou koketou, vždy měla hodně blízko k umění a umělcům, miluje muzea a galerie, nezávislý film, klasickou literaturu. Má neobyčejný rozhled, nechává se motivovat feministickým světonázorem a kdysi i hnutím hippies. Všechno nasává a podle vlastních slov také "krade" – vše co vidí nebo slyší, zapracovává do svých nápadů a pak realizuje se záviděníhodně invenčním přístupem.

K současné krizi přistupuje moudře; ví, že nesmí nechat zákaznice proklouznout a dává jim, co potřebují – luxus, který si můžou dovolit. Pocit síly a sebevědomí, který je elegantně přenese přes temné časy. V nejnovější kolekci ještě více zvýrazňuje svůj klasický rys - kombinování drahého s laciným, prostého s efektním. A mazaně říká: "Luxusně musíte vypadat i nahá…"

Obdivuhodná dáma každým coulem.