Králík, loudil, lenochod, borec... Koho máte v posteli vy?

Možná by se zmíněným mužům nelíbilo, že partnerka řeší s kamarádkami velikost jejich přirození, orální dovednosti nebo jejich libido, ale řečeno s klasikem: můžou s tím nesouhlasit, můžou proti tomu protestovat, ale to je tak všechno, co proti tomu můžou dělat.

Pojďme se podívat trochu zblízka do vaší ložnice, kdo že se to skrývá pod peřinou:

Králík

Prototyp muže sexuálně výkonného, poměrně sportovně založeného s dostatečným apetitem i výdrží. Jediná chybička je, že bere pohlavní akt spíš jako rozcvičku a test vlastní kondice. Přesně jako onen ušatý zástupce zvířecí říše. Není to vyloženě ztracený případ, trpělivým přístupem z něj můžete vypěstovat docela použitelného mazlíka.

Sobeček

Sex má rád, nebojí se experimentovat a k orálu se nenechá přemlouvat. Samozřejmě k tomu, co se odehrává za jeho poklopcem. Slovo uspokojení spojuje výhradně se svojí osobou, o partnerčino blaho se pranic nezajímá. Poté, co dosáhne vrcholu, slastně se odvalí na svou polovinu postele, zapálí si cigaretu a na televizi naladí sportovní kanál. Za ideální partnerku považuje tu, která pochopí, posbírá si rychle svršky a odebere se domů.

Loudil

Má chuť kdykoli, kdekoli a za jakýchkoli okolností. Dokonce i tehdy, když máte svoje dny, chřipku nebo depresi, vrátila jste se z noční, z návštěvy u matky, právě gruntujete byt či zrovna spolu procházíte mezi regály hypermarketu. Což by koneckonců nebyla taková tragédie, kdyby vás jeho bezbřehý apetit pozvolna nezbavil posledních zbytků sexuální touhy.

Lenochod

Slova jako sex, postel nebo mazlení u něj vyvolávají kopřivku. Když se ho už podruhé v jednom kalendářním roce zeptáte, jestli by neměl chuť se pomilovat, oboří se na vás, že jste nějaká nymfomanka. A to i tehdy, když jste spolu naposledy spali v dubnu a teď je listopad. Pokud doufáte, že se něco změní a z lenochoda bude jednoho dne loudil, pak vám nechceme brát iluze, ale tato šance se rovná naději, že vyhrajete ve sportce třicet milionů.

Borec

V posteli je vyloženě kreativní, snesl by vám modré z nebe, zasypal vás okvětními lístky nebo pocintal javorovým sirupem a následně jej z vás odstranil jazykem, to vše za zvuků tantrické hudby a zápachu vonných tyčinek... Ideál? Vypadá to tak. Jenže sovy nejsou vždycky tím, čím se zdají. A tento zdánlivě ideální milenec má jednu maličkou mouchu: pokaždé, když je po akci, se samolibě zahledí do zrcadla na stropě své ložnice a zvídavě se zeptá: "Tak co, byl jsem dobrej, viď?"

Pan Božský

O milování má zájem dostatečně často, ale nenaléhá, když vidí, že nejste ve své kůži. Je pozorný, vnímavý a něžný. Ví, kde máte bod G, nebo se ho aspoň snaží najít. Nebere vás jako inventář své ložnice, ale zajímá se i o vaše blaho. Uspokojit vás ho těší, ale poté se nedomáhá hlasitých ovací. Když je po všem, neodvalí se k televizi, ani neusne, ale něžně vás přivine na svou chlupatou hruď a ochotně si s vámi povídá na libovolné téma. No, dobrá, je to maličko sci-fi. Ale co když někde existuje?