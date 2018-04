Krajníková: Manželovi nešlo o děti, ale o pomstu

ČTĚTE TAKÉ:

„Psychicky a fyzicky mě napadal, vyžadoval pohlavní styk a několikrát před postelí, kde jsem s dcerou spala, masturboval,“ popsala bezútěšnou situaci. „A mohla bych vyprávět i dál. Nedalo se to vydržet.“

Za nic nemůžou a zažívají drama. Takový je osud mnoha dětí, když rodiče zjistí, že už spolu dál nechtějí žít. Co však museli prožít šestiletá Sofie a devítiletý Lucas, jejichž otec, kterého čtyři roky neviděli, je násilím odvezl do Argentiny, bylo učiněné peklo.

Marcela Krajníková se provdala do Argentiny za Roqueho Fiordalise. Po pěti letech manželství exotická láska definitivně skončila. Roque ji prý bil a psychicky týral.

V roce 2002 od něj i s dětmi utekla domů, do Česka. „V Argentině se v té době hroutil režim a nebylo tam bezpečně. Udělala jsem to v zájmu svých dětí a manžel s tím souhlasil,“ uvádí zoufalá matka.

Krajníková prý hned tehdy žádala o předběžné opatření, aby jí byly děti svěřeny, než proběhne rozvod. „Za čtyři roky soud nic neudělal,“ říká.

Rodina bez otce bydlela v Roudnici nad Labem, Marcela si našla přítele. Roque se však se situací nesmířil. Až se konečně dočkal. Soud v Litoměřicích mu dal za pravdu: Matka děti unesla bez jeho souhlasu. „Oba manželé mají na děti stejné právo. To žena svému muži odepřela, když s dětmi odjela přes půl planety,“ řekla litera zákona, která nerozlišuje lidi od věcí.

„Milující“ otec

Na scénu nastoupila policie, exekutoři a také „milující“ otec. Milující v úvozovkách, protože nikdo doopravdy milující by se nevydržel dívat na svou plačící dceru, jak ji policisté rvou od maminky, aby ji svěřili do péče člověka, který v jejích očích nejen že všechno zavinil, ale kterého už ani nezná. Viděla ho přeci naposledy ve dvou letech! Syna odvezli na argentinskou ambasádu rovnou ze školy v přírodě.

Z pohledu práva jasná věc, z pohledu dítětě peklo.

„Já jsem jejich maminka a děti patří k mámě,“ namítá Marcela Krajníková. „Co s nimi teď bude? Vždyť vůbec neumí španělsky a otec ani slovo česky,“ vzlyká a je rozhodnuta udělat všechno proto, aby své děti dostala zpátky.

Sobecký boj dospělých na motivy kdo z koho zřejmě ještě zdaleka neskončil. Kolotoč právníků a nót se roztáčí a zodpovědnost rodičů vůči dětem je jen prázdný pojem. Přitom nejde o matku ani otce, ani o to, kdo si začal, natož o písmo zákona. Nechť otec tasí proti matce (a naopak) libovolné zbraně a budou-li nelegální, ať pykají. Neměli by ale mířit proti nevinným dětem. Jde přece především o dětské duše.

Sporů o děti každým rokem přibývá

Případů, kdy matky odvezou své děti zpět do České republiky ze země svého manžela, každým rokem přibývá. Některé případy se táhnou i několik let.

Amelie Provaty

S manželem se o dceru soudila například Radka Kasperlíková z Bruntálska. Před osmi lety pracovala v Řecku, kde si vzala o třináct let staršího Gerasimose. Rok po narození dcery Amelie se začal vztah rozpadat. Domluvila se s manželem, že se vrátí zpět na Moravu a rozvedou se. „Rozmyslel si to a chtěl se mi pomstít. Zažaloval mě, chtěl dceru do Řecka,“ říká matka dívky. V Čechách žena zjistila, že úřady i sociální odbor stojí za otcem a navrhovaly, aby se Amelie do Řecka vrátila. Teprve ve chvíli, kdy se do případu zapojila média a pravoslavná církev v Řecku, se Gerasimos s manželkou usmířil a stáhl svou žalobu zpět.

Karolína Daoudová

Podobné drama prožívala před šesti lety Dagmar Daoudová, která utekla od manžela z Izraele. Okresní i krajský soud rozhodly, že devítiletá Karolína se musí vrátit ke svému otci do Izraele, kde osm let žila a chodila do školy. Matka u soudů neúspěšně argumentovala posudky odborníků, že by návrat do Izraele dívce způsobil vážnou psychickou újmu a ona sama tam nechce. Dokud jejich rozhodnutí nezrušil Ústavní soud, byla na útěku.

Sarah Baraová

Naopak stále na útěku je šestadvacetiletá Češka Natálie Baraová a její pětiletá dcera Sarah. Český soud loni v březnu nařídil odebrat Sarah matce a poslat ji otci Jorgemu do Portugalska. Matka to odmítá, schovává se u známých a mění adresu. Tvrdí totiž, že ji manžel týral a bil a jejich dceru pohlavně zneužíval. Otec holčičky Jorge Barao považuje všechna obvinění za výmysly. K otci nechce ani sama Sarah, protože, jak vypověděla, několikrát byla u toho, když její otec bil matku, ale i dědečka.