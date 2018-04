Krajníková: Bojím se, že děti už mi nikdo nevrátí

"Na častější návštěvy nenašetřím. A to teď po mně chce manžel ještě alimenty," zoufá si Krajníková. Když se s dcerou loučila, Sofie plakala: "Maminko, viď, že na nás nezapomeneš!"

"Jak jsi na to přišla? Jak bych mohla? Divila se její máma. "Táta nám to říká pořád, že na nás stejně jednou zapomeneš," odpověděla dcera.

Jak Marcela Krajníková před odletem předpokládala, s manželem se na ničem novém nedohodli.

"Viděla jsem je každý večer půldruhé hodiny a dvakrát v restauraci. Chtěla jsem s nimi být celý víkend, ale manžel řekl, že mi je půjčí, jen když mu podepíšu, že se dětí vzdám a svěřím je jemu do péče a když přistoupím i na jeho představu o finančním vyrovnání.

Po poradě s právníkem jsem pochopitelně odmítla," vypráví Krajníková. "A tak začal s vyhrožováním. Co si myslím, že on je ten, kdo diktuje podmínky, a když to nepodepíšu, ať se s dětmi navždy rozloučím, a na víkend mi je nedal. V té chvíli naše komunikace definitivně skončila a od té doby jsme se už prakticky nebavili."



Lukáš se Sofií v Argentině

Lukáš je prý asi o deset kilo těžší než před rokem a z táty má velký respekt. "Poslouchá ho na slovo," popisuje syna Krajníková. Sofie je podle ní hodně uzavřená. "Chodila k psycholožce, a tak jsem se k ní vypravila také. Žádala mě, abych dceři domluvila, že se jí nechce svěřovat. Prý z ní moc nedostala. Sofie mi pak, tajně, doma na záchodě, aby nás manžel neslyšel, řekla, že tam už nechce chodit, protože nechce, aby se jí na mámu a na rodinu vyptávali."

Soud v Litoměřicích definitivně a vzhledem k dalším událostem nepochopitelně rozhodl, že děti patří otci. Soudkyni nezajímalo, že děti svým rozhodnutím vystaví psychické újmě, která je možná poznamená na celý život. Marcela Krajníková se už v Česku nemůže odvolat, a tak doufá, že by mohla nějaká vlivná osoba podat podnět k Ústavnímu soudu na prošetření celé kauzy. "Jsou to moje děti a budu o ně bojovat do konce života," nevzdává se.

Redakce iDNES.cz kontaktovala několikrát e-mailem i Roqueho Fiordalise, otce dětí. Ani na jednu otázku však neodpověděl.