Romantička nebo šelma? Spodnímu prádlu vládne černá krajka a barvy

3:08 , aktualizováno 3:08

Pod střízlivě elegantním oblečením se může skrývat šelma. Nebo taky něžná romantička. Co se prádla týče, můžete být vším, co vás láká. Největším favoritem jsou v této sezoně opět krajky. Barvy letošní zimy jsou indigová, fialová, odstíny hnědé a šedé. Stýskalo by se vám po černé? Nemusí. Klasika stále funguje.