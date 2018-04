Krainová: Slavím Valentýna, když chci

"Slavím Valentýna, když se mi chce. Je to takové 'pojďme si koupit dárečky, pojďme utratit hodně peněz', mě se to ale moc netýká. Když chci s partnerem oslavit naší společnou lásku, tak to udělám, zrovna když mám na to chuť," dodala Simona Krainová, která má za manžela moderátora Bořka Slezáčka.

Hudebník a herec Richard Krajčo se svou přítelkyní, zpěvačkou a modelkou Ivou Frühlingovou, slavit bude, ale ne kvůli Valentýnovi. "14. února budu určitě slavit, a to hlavně proto, že jsme přesně 11 měsíců spolu. Určitě půjdeme do kina, na večeři a pak budeme pokračovat doma tak, jak se má. My se radujeme celkově, že jsme spolu, takže máme Valentýna každý den," svěřil se Krajčo.

Pro hudebního skladatele Karla Svobodu je Valentýn "povinným svátkem", proto ho neslaví. Podle něj je lepší se v tento den třeba pohádat a pak být celý rok milý, než obráceně. "Prostě nejsem zastáncem toho, aby se člověk strhal v jeden den, ale aby svoje síly rozložil spíše na celý rok. Aby to, co člověk cítí, dával najevo svému partnerovi také v ostatní dny, než jen na Valentýna, kdy Češi úplně zjihnou a chovají se úplně jinak, než v běžném životě," poznamenal skladatel, jehož žena Vendula je nyní v šestém měsíci těhotenství.

Jedni z mála, kteří svátek zamilovaných uznávají, jsou Hana Zagorová a její manžel Štefan Margita. "Slavíme ho ale se Štefanem předem, protože měl premiéru v La Scale. Takže už jsem dostala super dáreček. Přímo na Valentýna ale nebudeme spolu, protože já už budu v Praze, tudíž žádná večeře nebude. My už si všechno odbudeme předem v Itálii," prozradila zpěvačka.

Jasnou představu, co udělá na letošní den zamilovaných, má i slovenský zpěvák Miro Žbirka, který už dlouhá léta žije v Praze. "Nebudu se pídít po nějakých dárcích, ale takový den je hezké příjemně prožít. Proto pozvu svoji ženu, jedenáctiletého syna a čtrnáctiletou dceru někam na večeři. Dáme si něco dobrého a budeme si povídat. Určitě to bude moc pěkné," řekl.

Zvyk obdarovávat milovanou bytost v půlce února dárky a přáními přišel do Česka z anglosaských zemí. Podle tradice byl ve třetím století Valentin z Terni biskupem, který údajně obdarovával mladé páry pestrými kyticemi ze své zahrady. Mučednicky zemřel, protože prý radil římským mužům, aby nechodili do války a raději zůstali doma u svých žen.